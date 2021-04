Stelian Ion stârneşte un nou scandal în coaliţie: Tensiuni în discuţiile despre mutarea poliţiştilor la parchete

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a declarat, marţi, că există discuţii în privinţa detaşării Poliţiei judiciare de la MAI la Parchete, menţionând că se va întâlni cu ministrul Lucian Bode pentru a lămuri situaţia, iar o soluţie de compromis ar fi ca acestea să nu se facă la toate unităţile de Parchet şi să fie excluse cele de pe lângă Judecătorii.

"Eu am discutat foarte bine la telefon şi ne-am întâlnit de foarte multe ori cu domnul ministru Lucian Bode, purtăm această discuţie în continuare. Am spus că este în programul de guvernare şi, de asemenea, în funcţie de ce informaţii şi puncte de vedere vom primi de la Parchetul General, vom găsi o cale de mijloc astfel încât programul de guvernare să fie pus în aplicare, adică să existe o astfel de detaşare a poliţiştilor din Poliţia judiciară la Parchete, mai largă decât ce e acum în lege, dar astfel încât să nu fie afectată activitatea Poliţiei. Deci, e o discuţie care are loc în continuare", a afirmat Stelian Ion, la Parlament, întrebat în legătură cu "miza politică" a intenţiei de transfer a Poliţiei judiciare către Parchete, potrivit Agerpres.

El a adăugat că oricum nu există intenţia de înlăturare a posibilităţii ca ministrul de Interne să-şi dea avizul pe aceste detaşări."Nu am reglementat în mod brutal, sunt reglementări de bun simţ care pot fi primite, dar chiar mâine am stabilit o întâlnire cu domnul ministru de Interne şi vom lămuri toate aceste aspecte", a adăugat Stelian Ion.Întrebat despre faptul că ministrul Lucian Bode ar fi afirmat la o şedinţă a PNL că trecerea Poliţiei judiciare la Parchete ar "îngropa" Poliţia Română şi MAI, Stelian Ion a spus că este vorba de o declaraţie "emoţională"."Eu cred că este o declaraţie emoţională şi nu se îngroapă nimeni şi nimic, pentru că, în acelaşi fel, putem spune că ar putea fi afectată foarte grav şi este afectată activitatea procurorilor în dosarele penale. De altfel, în Constituţie se spune foarte clar că poliţiştii de poliţie judiciară sunt coordonaţi, se află în subordinea Parchetelor, deci este o dispoziţie constituţională care trebuie să-şi găsească aplicare, dar există soluţii pentru a realiza acest lucru şi nu are rost să ne concentrăm pe ce nu putem să facem. Mie nu mi se pare firesc să discutăm public aceste variante, discuţia o voi avea cu ministrul de Interne. Există discuţii şi există soluţii, spre exemplu să nu fie această variantă pentru toate Parchetele de pe lângă Judecătorii, Tribunale, Curţi de apel, Înalta Curte, să găsim varianta să nu fie aceste detaşări la Parchetele de pe lângă judecătorii, aceasta ar fi o soluţie de compromis care poate fi acceptată şi de către Parchetul General şi de către poliţişti şi sunt negocieri în desfăşurare", a susţinut ministrul Justiţiei.