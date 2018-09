Stelian Tănase, analiză DURĂ a războiului din PSD: Bucureștiul este PIERDUT! Strategia Gabrielei Firea

Analistul politic Stelian Tănase susține că în urma protestelor din 10 august, PSD a pierdut orice șansă de a mai câștiga alegeri în Capitală, iar Gabriela Firea ar fi înțeles acest lucru. Tocmai de aceea, Firea a început atacurile la gruparea Dragnea, pentru a încerca să se delimiteze de PSD și eventual să încerce o candidatură pe cont propriu pentru o altă funcție.

”Povestea scandalului iscat de Gabriela Firea la CEx nu vine atit de la o chestiune personală – incercarea axei Liviu Dragnea&Carmen Dan – de a o implica pe Speranța Cliseru (amică din Voluntari) în represaliile din Vinerea neagră. Este vorba despre politică întîi de toate, despre competiția pentru putere și resurse. Ea vrea să candideze pentru un nou mandat la primăria Capitalei, si-si vede – după 10 august – compromise șansele dacă rămîne în memoria colectivă cu imaginea că este amestecată în represalii. Bucureștenii nu îi vor vota pe cei care s-au făcut vinovați de violențe. Imaginea concitadinilor noștri loviți sălbatic cu bastoane, cu tunuri cu apă, cu gaze lacrimogene, sunt cea mai proastă propaganda electorală care există. Pariu – PSD va fi zdrobit în alegerile locale la București, deși azi deține primăria Capitalei și toate primăriile de sector.

Pe scurt – Gabriela Firea trebuie să-și ia gîndul de la un nou mandat. Există o singură rezolvare – eventual – să se rupă de Liviu Dragnea&Carmen Dan și de toți cei amestecați în violențele din piața Victoria. Este exact spectacolul la care asistăm începînd de sîmbătă, de la ședința CEx. Ne putem întreba dacă furia Gabrielei Firea vine din încleștarea de la vîrful PSD. Ea se simte lucrată de camarila lui Dragnea din care și ea a făcut parte pînă ieri. Imi amintesc perfect apariția și discursul ei la mitingul organizat de PSD în Piața Victoria. Atunci era o admiratoare înfocată a lui Liviu Dragnea. Sau mi s-a părut?

Mă intreb dacă nu cumva una din țintele lui Dragnea a fost tocmai compromiterea si scoaterea ei din joc. Motive? Firea stă cel mai bine în sondaje, iar Dragnea cel mai prost dintre toți liderii PSD. Este un motiv suficient de puternic ca s-o înlăture. Acum însă ea trebuie să facă proba emancipării de axa Dragnea&Dan daca vrea sa supravietuiească politic. De exemplu să spună public tot ce știe. Azi la Parchet are o foarte bună ocazie să rupă cu trecutul. E de văzut dacă merge pînă la capăt. E singura ei șansă. În asemenea chestiuni, jumătățile de măsură fac mai mult rău. E și singura manieră de a se face cît de cît respectată în București. Să indice autorii barbariei, să spună adevărul. Acest switch poate s-o reinventeze.

Se pune și chestiunea candidaturii pentru Cotroceni. La CEx, (atent regizat de Dragnea) în criza de soluții l-a propus pe Tăriceanu. E o cacealma, dar ce contează? Miza era s-o blocheze în acea zi pe Firea, marea lui rivală la șefie. Se pune și problema fotoliului de președinte al PSD într-o perioada tulbure cind nu se știe ce se va alege de partid, dat fiind că Dragnea se confruntă toamna asta cu Justiția.

Putem spune că represaliile din 10 august au avut și rolul de a regla conturile la vîrful PSD. Nu numai Opozanții civici și politici au fost ținta violențelor, ci și ierarhia PSD prin invinuirea unora dintre de a fi in spatele violențelor. Dragnea și-a dorit să facă curățenie, să aducă indezirabilii si disidenții sub ordinele lui. Daca nu reușeste, să scape de ei. Ne vorbește despre intențiile lui faptul că lideri PSD sunt ascultați, interceptați, etc. prin instrumente tehnice din ministerul condus de Carmen Dan, spune Gabriela Firea. Atmosfera de la vîrful PSD a devenit irespirabilă. Panică, suspiciune, teamă. Așa ține partidul sub control Dragnea&Co.

Ce va face Firea? Poate să candideze independent. A și spus-o. Dar cina o va vota? Bucureștiul este deja pierdut. Poate să se alăture lui Ponta. Ambele formule sunt însă perdante. Ca și varianta de a rămîne în PSD alături de Dragnea&Co. Bucureștiul este cert un oraș interzis pentru Gabriela Firea și pentru PSD, de asemenea, după seara de 10 august. S-ar putea să aibă șanse în alte zone, Bruxelles, parlament. Vin 4 rînduri de alegeri totuși. Cum poate – altă variantă- să renunțe pur și simplu la politică”, scrie Stelian Tănase, pe blogul personal.