Stelian Tănase, analiză sumbră: S-a încins piața. Dăncilă cumpără la bucată și la pachet

Analistul politic Stelian Tănase susține că premierul Viorica Dăncilă a ieșit la cumpărături de voturi și ar fi pus pe tarabă toate funcțiile posibile la nivelul Guvernului, pentru a evita trecerea moțiunii de cenzură.

”Se cunoaște pasiunea pentru shopping a premierului VVDăncilă. Nu scapă niciun prilej să-și asorteze poșetele, taioarele, cu pantofii. Si nici să adauge o broșă la garderoba sa. Este cred unul din principalele ei reflexe conditionate. Nici in politică nu lasă acest obicei. Procedează ca-ntr-un butic la NY sau Bruxelles. Mă întreb de ce niciun jurnalist nu i-a pus intrebarea – Dnă prim-ministru, ce v-ați cumpărat în Manhattan? Asta pentru că întoarsa la Bucuresti se află iar la shopping. Cumpăra te miri ce – mai ales parlamentari. Nu orice fel de parlamentar, se înțelege, ci pe aceia din PSD care nu ar vota cu Guvernul la moțiunea de cenzură. În special pe cei care au semnat-o și care doresc căderea guvernului ei.

Ideea este – contra-cost, fireste- să îi întoarca la sentimente mai bune. Se cumpără cu bucata dar și la pachet, cum dă norocul. Prețul unui parlamentar de acest tip diferă. Ajunge și la 200.000 euro pentru un vot. Se acceptă și plata în natură. Ea consta in toate tipurile de fotolii de ministru. Pina ieri VVDăncilă scosese deja la mezat cca 20 de posturi de ministru în presupusul guvern care se va forma după cruciala zi de joi. Chestiunea este dacă guvernul va supraviețui. Asta este miza respectivei VVDăncilă. Nu vrea deloc să părăsească palatul Victoria, chiar dacă funia este aproape de par. Are șanse puține să scape. De știut, se poate plăti și mai putin decît cu un post de ministru, din cîte am auzit. Se tirguiesc secretari de stat, ambasade, posturi grase la Bruxelles, afaceri, șefii de tot felul în județe și multe fonduri de la buget. Piața s-a incălzit brusc, a devenit chiar frenetică în biata Românie.

VVDăncila pe post de broker a pus pe tarabă guvernul de la București. Merge pe principiul sănătos – „totul de vinzare!” Face oferte peste oferte, prețurile se schimbă de la un ceas la altul- ca la Bursă. Cumpărătorii și parlamentarii transformați in marfă se înghesuie. Deocamdată e cam ceață. Nu știi ce hram poartă fiecare. Cine a trădat și de cite ori! Dar joi vom afla. Se dezbate și se votează in fine moțiunea. Mane tekel fares! Poimîine vom ști o treabă. Sezonul se incheie miercuri și parlamentarii în cauza deja regretă. Au ocazia să facă rost de parale multe pentru o simplă ridicare de lăbuță. 200.000 euro pentru numai atît, bani nemunciți, negri, neimpozitați, nu-s chiar de colo. Cind mai fac așa profit! Azi/miine va fi ca în Curtea miracolelor. Destule conștiinte se vor livra. Cred că puțini vor rezista tentațiilor. Dacă va fi așa, trecerea moțiunii devine problematică. VVDăncilă are de ce să afișeze un aer increzător și sa ii turuie gurița, așa cum a făcut ieri pe toate televizoarele. Joi vom identifica vinzatorii de voturi, trădătorii și pegra parlamentară. Vor fi „la vedere”, cum se zice mai nou.

Dar jocul nu este încă jucat…Puneti-va centurile de siguranță.”, scrie Stelian Tănase, pe blogul personal.