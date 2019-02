Stelian Tănase analizează prima ieșire publică a lui Liviu Dragnea: ’E-n tensiune Șefu’! A început prost’

Analistul politic Stelian Tănase analizează prima ieșire publică a lui Liviu Dragnea din anul 2019 și explică faptul că acesta s-a arătat extrem de nervos la conferința de presă, care a urmat CEX-ului PSD. Tănase consideră că Dragnea are toate motivele să fie nervos pentru că urmează două rânduri de alegeri în 2019 și PSD nu stă așa cum și-ar dori în sondaje.

Citește și: Confruntare directă între Isărescu și Teodorovici: prima întâlnire, după o perioadă de război total

”Ieri Dragnea a apărut pentru prima dată în public în 2019. La PSD a fost o așa-zisa ședință CEx, unde s-au luat asa-zisc hotărîri pentru un așa-zis buget. La final Dragnea fresh a ieșit la presă să își facă numărul. Părea în formă după o lună de vacanță în mările calde cu iubita. A jucat si o scenă de nebunie învățată la cursul de „arta actorului”. Cum s-a încins treaba, a preferat să facă stînga-mprejur și să iasă din scenă fără aplauze.

Ce-am auzit? Demagogie cît cuprinde. De pilda zicerea că trebuie tăiați bani de la Servicii ca să dăm de ei vitamine la copii!!! Zău!? Și cine il crede? Pe Dragnea l-a apucat populismul ieftin exact acum. Vrea să taie din fondurile Serviciilor cu riscul să diminueze serios siguranța națională tocmai cind Kremlinul iși amplifica activitațile militare care vizează România. S-o fi înțeles Dragnea cu Putin ? Altă rațiune să spună asemenea gugumanii este că vrea să audă electoratul cît iubește copiii patriei și ce grijă are de generația de mîine. Cui nu i-au dat lacrimile cînd l-au auzit! De fapt nu se va da niciun medicament în plus copiilor, indiferent ce se intimplă. Toata lumea știe dinainte că sunt vorbe goale rostite într-un an electoral. Suntem obișnuiti cu minciunile lui Dragnea.

Il înțeleg – are în 2019 doua rinduri de alegeri și alt rînd în „douăzeci douăzeci”, ca s-o citez pe epocala VV Dăncilă. Dragnea e la cotitură, isi joaca postul prea iubit de lider maximo. Dacă iese prost, va fi alungat de pesediști cu pietre. Să te ții atunci mobile aruncate pe fereastră… Cîte o să mai aflăm, nici nu vreau să mă gîndesc. De exemplu, cine se afla la butoane în seara de 10 august 2018. Ceva ani de pușcărie pentru faza asta tot trebuie să încaseze unii tovarăși.

E-n tensiune Șefu’! se vede. Nervozitatea lui manifestată cind e mai rău, în fata jurnaliștilor după o lună de odihnă, o atestă. Nici nu a venit bine și a inceput să îi jignească. Dar dacă simulează, și face pe nervosul tocmai ca să nu răspunda la intrebări!? De ce nu!? Ce ar răspunde la cele de felul – unde sunt sutele de km de autostradă promiși în campania electorală? Unde sunt marile spitale dragnea tudoseregionale? Etc. Clar, Dragnea nu are ce să zică, iar presa vrea să îl întrebe exact asta. Singura soluție pentru el e să se facă nevăzut, după ce fireste face mai intii proba aroganțelor de care e capabil.

Ciudată treaba se întîmplă. A apărut exact in acest weekend de CEx povestea veche cu securiștii. Care e mai securist nene prin zonă!? Intîi Dragnea i-a atacat pe cei fugiți din PSD la Pro.România. El găseste explicatia demsiiilor nu in prostul leadership ci in faptul că transfugii sunt securiști, (cind au aflat de Tudose de ex. – acum sau cind l-a facut premier?). Ponta, trezit din baie, și-a amintit brusc că Dragnea este expert in prepararea șoriciului de porc pentru șefii SRI de atunci Maior si Coldea. A intervenit și Olguța Vasilescu – posesoarea unui doctorat despre elite – care i-a cîntat în strună lui Dragnea ca să apere onoarea nereparată a partidului.

Dragnea și-a început prost anul. Principiul lui Peter spune că atunci cînd ceva începe prost se termina și mai prost…”, scrie Stelian Tănase, pe blogul personal.