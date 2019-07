Stelian Tănase, despre noul ministru de Interne: Se simte trecutul lui interlop! Este extrem de deranjat

Analistul politic Stelian Tănase susține că noul ministru de Interne, Nicolae Moga, ”a avut și ghinion” să vină la MAI în contextul unuia dintre cele mai complicate cazuri din istoria recentă a României. Tănase a analizat comportamentul public al lui Moga și consideră că acesta își dă pe față arama de ”interlop” crescut pe lângă Radu Mazăre.

”Cei responsabili zic că vor discute tragedia de la Caracal abia marți la CSAT. Tergiversarea are ca scop să lase lucrurile să se mai răcească, opinia publică să nu mai fie atit de enervată din cauza nenorocirii de la Caracal. Pentru că enervarea nu e atit indreptată spre asasin, un monstru uman, ci spre un sistem care nu funcționează și care nu asigură siguranța cetățeanului. Numărul 112 este un blestem și așa va rămîne în memoria colectivă. Sistemul nu fcț pentru că 1/ de cițiva ani este supus unei presiuni enorme 2/ pentru că legile au fost modificate in interesul cîtorva persoane nu al cetatenilor în ansamblu, 3/ pentru că există în sistem un grad de corupție fără precedent. MAI este plin de nepoate, amante, cumnați, copiii generalilor. Poliția a ajuns un fel de haiducie prin Codrii Vlăsiei din care scapă cine poate. S-a amînat așadar discuția și pentru că aceia care puteau să dea un semnal puternic – se tem să nu piardă voturi la toamnă. Așa că nu mă mir.

Ne lipsesc din păcate informațiile. Observ că autoritățile implicate își aruncă mîța peste gard, dau nonșalant vina una pe alta. ÎN plus Poliția, Parchetul păstrează secretul, și, firește, populatia trăieste o adevărată psihoză. I se poate întîmpla oricui și nu intervine nimeni să te salveze! Ca pe vremea lu Rîmaru, cind nu mai ieșea nimeni din casă și Bucureștiul era pustiu după lăsarea întunericului. Nici comuniștii nu ofereau informații, populatia era lăsată de izbeliște. Zvonurile – care de care mai strașnice – fac ravagii. Tot felul de scenarii se răspîndesc si au ajuns în mass-media. De la trafic de carne vie, la fetițe pentru militarii de la Deveselu, la fuga în Occident la muncă a victimelor dispărute, la rețele de prostituate. etc. Dar cîte nu se aud!?… E inevitabil, în lipsa unor informatii certe, venite din surse autorizate. Imaginația patinează, lumea poate să creadă și să se teamă de orice. Examenul la capitolul comunicare a fost pierdut de autorități. Punct.

Am fost aseară la marșul de protest. S-a pornit de Piața Victoria, s-a mers pe Calea Victoriei, coloana s-a oprit în fața clădirii Ministerului Afacerilor Interne, fosta CC al PCR de undea fugit Ceaușescu cu helicopterul. Cu umor protestatarii au scandat minute în șir pentru ministrul Moga și V VDăncilă – Helicopterul! Dar nu a ieșit nimeni din clădire, ministru, un adjunct, purtătorul de cuvînt al ministerului. De ce trebuia să iasă sa dea ochii du protestatarii ? Ca să dialogheze cu mulțimea. Au arătat lor cu dispreț, au tratat mulțimea cu curul. La începutul anilor 90 cînd tot așa eram pe străzi protestînd, delegați ai FSN ieșeau să poarte tratative cu mulțimea revoltată. Ăștia de azi sunt mai răi, mai primitivi, și-au umflat buzunarele intre timp buzunarele si nu stau de vorbă cu plebea. La ce le-ar folosi!? Se baricadează ca niște nesimțiți în sedii și ne privesc la televizor cu o bere in față.

Nu intimplător s-a ajuns aici. Ministrul Moga și-a început prost mandatul. Prevăd că va fi f scurt. A avut si ghinionul să survină această tragedie. E enervat că în loc să se desfete in vacanță pe Coasta de Azur, în Grecia, trebuie să stea în țară legat de glie, să conduca o anchetă complicată… Se simte în comportamentul lui public trecutul interlop. Și-a construit cariera în anturajul lui Radu Mazare, azi în pușcărie. Moga se prezintă ca revoluționar, dar afirmația mă face sa rid – ca unul care am fost la baricada revoluției din Bucuresti în prima linie… Ar trebui să-l verifice cineva serios pe tema asta. Observ totuși, spre lauda lui că nu a trimis ca madame Carmen Dan jandarmii în tinută de război să atace mulțimea cu bîte și gaze lacrimogene. Oamenii au putut să își exprime indignarea fără a fi bătuți ca la 10 august 2018. Înțeleg d-le ministru că aseară nu a avut loc o tentativă de lovitura de stat ca în urmă cu un an – cum zicea ca proasta VV Dăncilă ca să nu tacă. Este !?…”, scrie Stelian Tănase, pe blogul personal.