Stelian Tănase, profeție NEAGRĂ pentru Vlad Voiculescu: Va fi mazilit de hienele din partid

Analistul politic Stelian Tănase consideră că în urma dezvăluirilor care arată că tatăl său a colaborat cu Securitatea, Vlad Voiculescu, nu va fi pus la zid de adversarii politici, ci de hienele din interiorul partidului.

Citește și: Tusk, ofertă INCENDIARĂ pentru Iohannis: 'I-am propus să fie preşedintele Consiliului European, a REFUZAT'

”Ieri am inregistrat o explozie de declaratii solemne și mai ales atacuri la persoana, imprecatii, rechizitorii, pamflete si injuraturi – toate pe fb. Arsenalul comunicațional al multora dintre cei care se exprimă on-line se rezuma la atît. Lipsesc informatiile concrete și mai ales logica. In lipsa lor fiecare improvizează o atitudine in lipsa celor 7 ani de acasă, cu educatia incompletă -( e vorba de analfabetii funcțional – mai mult de jumatate din populatie, dar cu acces la internet) la care se adaugă lecturile sărace inca din școala. Pentru mulți mediul on-line este un maidan unde isi exhiba complexele. În lipsa criteriilor, pentru ei adevărul se schimbă după vint, de la o zi la alta și de la o tabără la alta – 2 cu 2 nu fac patru, ci, după umoare și interes, 7 sau 3. Există informatorii nostri (buni, bine intentionați, inofensivi) si informatorii lor (ăia răii). După părerea mea toți sunt /au fost la fel de nocivi.

Toate zicerile populare s-au manifestat plecind de la postarea pe fb a lui Vlad Voiculescu unde mărturisea că tatăl său a fost informator al Securității. Cam tîrziu, totuși! Lumea s-a indignat mai puțin că a intrat în politică în aceste conditii neoneste ci mai mult de declaratia mea după care cariera lui s-a încheiat. Unii au considerat ca l-aș fi condamnat prin vorbele mele (la Libertatea .ro, cu Adriana Nedelea,telefonic) și au sarit ca arși. Lumea s-a împarțit cf obieciului în două tabere, pro si contra VV – nuanțele au dispărut. Ori e albă ori e neagră – ceea ce nu se intimplă ca atare niciodată.

Pe scurt- VV plăteste pentru ascunderea situației tatălui sau, nu pentru ce a zis cineva despre asta. Să lăsăm timpul să treacă, să vedem ce se va întimplă. Primii care îi vor da un brînci prietenesc si-l vor marginaliza vor fi colegii de partid. Abia apoi cei din alte partide. Mediul politic nu e pension de fete ci o savana populată de hiene. Dacă simt sînge, nu lasă nimic în urmă. E drept vocile raționale au spus/scris ce era de spus, au analizat situatia de nesusținut al lui VV. Au descifrat fisurile (destule) ale discursului său. Dar vocile care nu-și pierd cumpătul si nu se lasă duse de val, nici intimidate de urlete, nu sunt foarte multe. Ele arată curaj și se opun stoici imprecațiilor de tot felul.Episodul fb de ieri a fost ca hirtia de turnesol pentru starea societarii romanesti de zi. Semanana tot mai mult cu un azil psihiatric. Intoleranța a atins cote maxine. E cazul să nu vorbești, nu vei fi auzit. Nu are cine…”, scrie Stelian Tănase, pe blogul personal.