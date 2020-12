Stelian Tănase pune tunul pe liberali: Rareş Bogdan - piaza rea a PNL, Ionel Dancă - singurul merit real e ignoranţa, Raluca Turcan - anorexia este la uşă

Scriitorul Stelian Tănase lansează un atac neaşteptat la PNL, pe fondul negocierilor pentru viitorul Guvern. Aceasta îi ia la ţintă pe Rareş Bogdan, Ionel Dancă şi Raluca Turcan, desfiinţând presupusele pretenţii ale acestora la funcţii şi "pilele" de la SRI, Cotroceni şi partid la care ar apela aceştia.

"Liberalii în noul Guvern. Rareș Bogdan - piaza rea a PNL - dă tare din coate să capete Ministerul Afacerilor Interne!!! Altfel, tușește. Pină atunci își mobilizeaza pilele de la Cotroceni si SRI. Are școala generalul inchipuit Gabriel Oprea care se visa dictator. R&B, e clar, vrea cît mai multă putere. Și dacă se poate repede. Asta deși a primit onoruri și ranguri de la PNL cît altii - mai liberali decît el - în 30 de ani. Aferim!

Se pare că nu am rîs destul. PNL se pregăteste pentru un mare vodevil în următorii 4 ani. Mai e un ministeriabil - și el cu pretenții. Pe numele lui Ionel Dancă. Dupa ce premierul interimar Ciucă l-a dat afara cu un șut undeva, Ionel Ionelule, zis Dancă, vrea neapărat să își înfigă colții în cașcaval. Se vede ministru al economiei, finantelor, dezvoltării, ceva - orice. Ce dacă nu are nicio competență. Singurul lui merit real este ignoranța. CV lui nu spune nimic. Ce-ți trebuie profesiniști în guvern? întreb. Dacă ți-o ia mocofanul înainte? Dancă are șanse. Este susținut al naibii de Orban & Co.

Mai e și Turcan,. Apare precum Crăiasa zăpezilor pe lista scurtă pentru cîteva ministere. Are un atu. Iohannis. E ținută în brațe de la Cotroceni. Dacă nu primeste nimic, slăbeste de supărare, deși nu mai are de unde. Anorexia este la ușă. La pachet cu liftinguri și vopsele de păr are pretenții fff mari. Și-a plasat pretențiile in coșurile mai multor ministere ca să prindă măcar unul. Eu am altă propunere - sunt fanul ei. Să i se dea toate ministerele la care rîvnește. Pregătesc și o batistuță. Da, incompetența ei este invers propoțională cu ambitiile ei nemăsurate. Face față, zic. Cînd vine la ea o televiziune se machiază urgent.

Fraierilor, dacă ați ști cîte drame se consumă zilele astea la negocierile pentru formarea Guvernului, nu ați mai rîde atît", scrie Stelian pe Facebook.