Stenograme | 'Combinatorul' de la Aeroport, cu relații la Ambasada Rusă, se laudă cu relația cu Rareș Bogdan și intervenții în presă

Cristian Bălan, „combinatorul” din dosarul de corupție legat de spațiile comerciale de la Aeroportul Otopeni, apare în intercetările din dosar când se laudă că este prieten cu Rareş Bogdan. Dosarul, pornit în urma unui denunț făcut în 2022 de fostul director al Companiei Naționale Aeroporturi București, George Dumitru Dorobanțu, se bazează în mare parte de interceptările și înregistrările ambientale realizate cu ajutorul unui martor din interior.

Prima menționare a lui Rareș Bogdan are loc, potrivit ordonanței de începere a urmăririi penale, pe 1 aprilie 2022, când suspectul IVAN GEORGE ALEXANDRU și martorul HARDAN SAADEH au o întâlnire, la care în esență discută următoarele aspecte: s-a schimbat comisia pentru achiziția serviciilor de consultanță, fiind purtate discuții legate de unii membri; relația bună dintre RAREȘ BOGDAN și BĂLAN CRISTIAN DUMITRU.

Pasaje relevante ale acestei întâlniri din data de 01.04.2022 avută de martorul HARDAN SAADEH cu IVAN GEORGE ALEXANDRU:

IVAN GEORGE ALEXANDRU: ...[neinteligibil]... A vorbit cu RAREȘ... [neinteligibil]...

HARDANSAADEH: Ce?

IVAN GEORGE ALEXANDRU:Am mai vorbit cu RAREȘ.

HARDAN SAADEH: RAREȘ BOGDAN?

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da. „Stai liniștit! Garantat săptămâna viitoare!”

HARDAN SAADEH: Se rezolvă ...[neinteligibil]... Unde, la aeroport?

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Nu, la aeroport, când rezolvă ceva în general. ...[neinteligibil]... de 2 ani de zile de când ne știm noi, aud vorba asta. „Dacă era să mă iau după tine, mă dădeau ăștia afară... ”

HARDAN SAADEH: Da? Pe bune? Dacă CRISTI e atât de apropiat și e atâta de prieten și face orice chestie pentru el și roagă pentru tine, mi se pare... să nu îl servească pe CRISTI... Corect sau nu?

IVAN GEORGE ALEXANDRU: E!

HARDAN SAADEH: Măi!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Altfel discută... au fost discuții între ei foarte aprinse pe tema mea!

HARDANSAADEH: Băi, este numărul 2. Unu din...

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Frate, părerea mea este că...[neinteligibil]... l-au luat de măscărici pe RAREȘ.

HARDAN SAADEH: Ce?

IVAN GEORGE ALEXANDRU: L-au luat toți de măscărici.

HARDAN SAADEH: Ce înseamnă?

IVAN GEORGE ALEXANDRU: De măscărici, de fraier.

HARDAN SAADEH: A! E numărul 2, măi omule! Dar și RAREȘ e împotriva lui CÎȚU? Erau ...[neinteligibil]... împreună?

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Dar acum e echipa câștigătoare din nou. A doua echipă câștigătoare. ”

Pe 18 iulie 2022, are loc o întâlnire între martorul HARDAN SAADEH cu suspectul BALAN CRISTIAN-DUMITRU, în timpul căreia în esență, se discută următoarele aspecte:

-Bălan Cristian Dumitru îi comunică martorului Saadeh Hardan faptul că este apropiat de Rareș Bogdan, vicepreședinte PNL, menționând inclusiv anumite „afaceri” în care acesta este implicat;

-Bălan Cristian Dumitru îi comunică martorului faptul că a aflat că Florin Dimitrescu, fost director CNAB, are dosare la DNA;

-Bălan Cristian Dumitru îi comunică martorului faptul că este apropiat de ambasada Rusiei în România, dându-i chiar exemplu că a înlăturat de pe internet un articol de presă compromițător pentru sine prin această relație cu ambasada rusă.

Pasaje relevante din conținutul acestei întâlniri din data de 18.07.2022 avută de martorul HARDAN SAADEH cu suspectul BALAN CRISTIAN-DUMITRU:

„ (...[BĂLAN CRISTIAN DUMITRU:Așa. Altceva. Se agită acuma și DIMITRESCU. SAADEHHARDAN: Care DIMITRESCU? ...[neinteligibil]... Ce vrea?

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: DIMITRESCU. ...[neinteligibil]... Daa. Se agită și ăla. Și ăla mă înjură. Cică aseară l-a sunat pe unu’: „Domne că îmi bag ...[expresie obscenă]... în ăla, că ăla... ” Ce treabă am eu? Că eu...

SAADEH HARDAN: Să știi că asta nu-i ok.

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Păi cum să fie ok? Și spune că, cică...

SAADEH HARDAN: Ca om.

BALAN CRISTIAN DUMITRU: N-auzi? Zice că l-am mințit eu pe el. Că sunt mincinos că ...[expresie obscenă]... Că i-am zis eu că are 3 dosare penale și n-are niciunul. Păi are. Eu am numerele.

SAADEH HARDAN: Are. Are.

BALAN CRISTIAN DUMITRU: Păi eu am numerele de dosar. Și au cerut acte la... aeroport D.N.A-ul. 3 dosare are. Știu!

SAADEH HARDAN: Știe toată lumea. Știe și presa.

BALAN CRISTIAN DUMITRU: Auzi și cică sunt eu mincinos. Păi, ce? Mint eu? Eu i- am spus, așa cum îți spun fie: „Bă, vezi că am auzit... ” Nu m-am dus să-i cer sau: „Am auzit că ai niște belele pe acolo. Ai grijă!” Da’ tu ești băiat mare. Știi? Nu mă interesează pe mine...

SAADEH HARDAN: Să știi că asta nu-i ok.

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Păi cum să fie ok? Tu nu vezi ce face?

SAADEH HARDAN: Nu-i ok ca om.

(...)

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Stai puțin că o să auzi tu. Că eu nu mai vorbesc. Eu am predat creanța morală, în altă parte. Atâta le-am zis: „Mucles! ”

SAADEHHARDAN: Oricum e Dumnezeu și...

BALAN CRISTIAN DUMITRU: Și fii atent! Joi se întoarce BUDEANU în țară.

SAADEHHARDAN:...[neinteligibil']...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: A fost în vacanța. Și îi spune lu ’ RAREȘ:„Domne, omul... un nenorocit, eu l-am ajutat să le scot, am șters tot, tot. ” Păi după ce le-ai lăsat 3 ore ... SAADEHHARDAN: Care 3 ore?

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU:...[neinteligibil]...

SAADEH HARDAN: A, da? Cine a luat?

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: ...[neinteligibil]... Clik-ul ăla a dat. Cine?

SAADEH HARDAN:... [neinteligibil[..

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: BURCI.

SAADEHHARDAN: CRISTIBURCI?

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Da. Da’ m-a sunat, s-a jurat pe copii că n-are nicio legătură. Că a dat-o cineva și o să-mi spună.

SAADEH HARDAN:... [neinteligibil]...

BĂLAN CRISTIAN DUMITRU: Daa. Așa e. Da’ a preluat-o ca atare, cum a ieșit după CLICK a preluat-o. Too late. Asta ... n-am zis nimic, n-am sunat pe nimeni. Și i-a zis lui RAREȘ că: „Sunt o zdreanță, un nenorocit, că îmb ...că l-am amenințat, că l-am ...” Eu n-am zis nimic la nimeni. Am zis: ,,Bă! Creanța mea morală, pe subiect, e la nașul fetelor. E la ambasadă, la ruși. ” Dacă voi scăpați de ăștia, sunteți campioni mondiali. Eu sunt gras, prost, merg singur pe stradă. Dați ce vreți voi. Spune-ți ce vreți voi! Eu mi-am rezolvat problemele. Și cu familia și cu amanta și cu mama și cu tata. Acum e ireversibilă.

SAADEH HARDAN: E greu.

BALAN CRISTIAN DUMITRU: Am trecut și prin episodul ăsta. Sincer. L-am văzut. Nu sunt eu de ...[neinteligibil]... Am reprezentat ceva pentru niște oameni care au pus mâna pe telefon. Au zis la ambasadă, că n-am alte relații. Nu sun nici pe RAREȘ, pe nimeni. Pe BUDEANU. Și le-am zis ce am pățit. A zis: las-o aici, mingea e la noi. Eu sunt om. Știm noi ce avem de făcut. Atât. Nu m-am dus nicăieri. Și le-am zis: „Mucles, că creanța mea morală e acolo. Dacă voi vă descurcați cu ea, sunteți campioni mondiali. ” Deci! Dacă voi terminați anul în picioare, atât le-am zis. Eu nu vă ameninț. Boss, asta e. Am fugitHai! Te pup!

Pe 29 august 2022 are loc o întâlnire la un restaurant între martorul HARDAN SAADEH și suspectul BĂLAN CRISTIAN DUMITRU la care în esență se discută despre următoarele aspecte:

- BĂLAN CRISTIAN DUMITRU îi spune martorului HARDAN SAADEH că s-a întâlnit cu noul director general PĂUN SORIN;

- BĂLAN CRISTIAN DUMITRU discută despre posibilitatea ca RAREȘ BOGDAN, prietenul lui, să vină ministru;

- cei doi discută despre posibilitățile ipotetice de prelungire a contractelor și despre faptul că LĂSCUȚ CĂTĂLIN are interesul de a obține prelungirea contractelor, prin întârzierea demarării procedurii de atribuire a consultantului;

- BĂLAN CRISTIAN DUMITRU îi comunică martorului că a preluat brandul de țigări CARPAȚI.

Pasajele relevante ale conținutului discuției de la această întâlnire avută în data de 29.08.2022 de martorul HARDAN SAADEH cu suspectul BĂLAN CRISTIAN DUMITRU:

" (...) BALAN CRISTIAN-DUMITRU: M-am întâlnit cu ăsta de la aeroport.

HARDANSAADEH: Cine?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Băiatul ăsta nou.

HARDAN SAADEH: Paul?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da. Nu Paul.

HARDANSAADEH: Aa... Sorin Paul... Sorin Păun... Păun...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ce? Ti-am zis că p-ăsta îl... nu știu clacă ti-am mai zis atunci, știam că-l nune de dimineață... In fine, nu contează...

HARDAN SAADEH: Câți ani are ăsta?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: E tânăr mânca-ți-aș gura...

HARDAN SAADEH: Câți an are?

BĂLANCRISTIAN-DUMITRU: Până în 40 de ani...

HARDAN SAADEH: Asta are până în 40 de ani?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da.

HARDANSAADEH: Arată mai moș decât mine...

BALAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu, nu, nu.

HARDANSAADEH: Și decât tine...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Cine mă?

HARDAN SAADEH: Sorin Păun, directorul general vorbim, nu?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da. Cum să fie de pă... mai bătrân decât tine.

HARDAN SAADEH: Eu am 51 aproape.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: N-are mă, n-are 50 de ani.

HARDAN SAADEH: Directorul general al aeroportului, în locul lu'... ăsta...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da, mă, da.

(...)

HARDAN SAADEH: Și ce-a zis asta de la aeroport, dacă ai întâlnit cu el?

BĂLANCRISTIAN-DUMITRU: N-am vorbit, ââ...

HARDAN SAADEH: Ah, n-ai vorbit?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu, nu, nu (neinteligibil)... politic, am zis de ALEX

puțin... să vedem...

HARDAN SAADEH: Cu ALEXIVAN?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Da.

HARDAN SAADEH: Și acuma ce, nu ai rezolvat cu ALEXpe altă parte, așa mi-a zis mie că... sau nu vrea nimeni?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Bă, io am rezolvat...

HARDAN SAADEH: Ăă.

BALANCRISTIAN-DUMITRU: Am rezolvat ...(neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: RAREȘ nu a ajutat?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Frate el a ajutat, dar nu poate, dacă mă întrebi pe mine. E depășit, dacă mă întrebi...

HARDANSAADEH: Dar nu e numărul 2 în PNL?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi și zi-mi și mie de ce numărul 2 în PNL n-a putut să- l pună undeva... Nu că n-a vrut... Am văzut cu ochii mei... Cu CIUCA... Cu poze... HARDAN SAADEH: Nu poate...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu poate... Da, da, da, da, da, da... Bagabonții ăștia în față, zic, da, da, da, da, da, în spate ...expresie trivială... asta e concluzia mea... E prietenul meu, e fratele meu, poate să sune...

HARDAN SAADEH: Da.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Pe colo, pe colo, poate să sune... Alea-alea, dar atât... ...(neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: N-are ei cota?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: N-are, dar n-a putut să ia. Uite mă, vreau și eu acolo. HARDAN SAADEH: Da, nu știu.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Bine, nu te gândi că se implică foarte tare, că-i e târșeală... El vrea să vină acuma... Pe turnantă ceva...

HARDANSAADEH: ...(neinteligibil)... ministru?

BALAN CRISTIAN-DUMITRU: Eu cred că vine.

HARDAN SAADEH: Dar poate să fie europarlamentar și ministru?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu, poate să plece de-acolo... El tot a tras de timp...

HARDANSAADEH: Casă termine mandatul...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Ca să termine acolo, știi, că îți dai seama? Bani, cutare, poziție...

(...)

HARDANSAADEH: Ala, foarte bun brand-ul, SNAGOV...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Băi, nu poți să crezi câte comenzi am, și, eu n-ani știut că o să merg așa bine și la fabrică le-am dat pe un program să mi le facă și acuma vreau să fac mai multe și nu pot și am trimis... poate cumpărăm o linie d-asta dă... rupem...

HARDANSAADEH: Nu mai cumpără nimeni aia scumpe, cumpără... ia ieftine...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: E 18 lei...(neinteligibil)...

HARDANSAADEH: Da. Nu-l bagi în duty-free la CĂTĂLIN?

BALAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi dar nu am să... dacă-mi ceri tu acuma un cartuș n- am... Deci știi cum le iau ăia? Instant, nici n-apucă să ajungă în București... Ești nebun? Și acuma (neinteligibil)... slim... CARP A ȚI am făcut normal și light...

HARDAN SAADEH: Asta CARP AȚI, sunt țigările vechi.

BĂLANCRISTIAN-DUMITRU: Alea... Alea vechi... Păi, brand-ul, l-am luat io... HARDAN SAADEH: Bravo.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: De la lichidator... Când le-am luat mă durea inima... Deci, ma... mă gândeam io...

HARDANSAADEH: Da, mi-a zis că... m-a sunat acum câteva zile și mi-a zis că se duce la IBIZA și dup-aia vorbim un pic să vedem ce facem... când vrei tu...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi da, mi-a zis și mie...

HARDANSAADEH: Ce?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Că... dă IBIZA (neinteligibil)... Că dacă merg și io?

Nu mai am cum. M-aș fi dus ...(neinteligibil)... două-trei zile... Păi ce să faceți? Deocamdată trebuie să așteptați, bănuiesc că...

HARDANSAADEH: Noi nu... eu nu... nu am așteptări... de la ce? Dacă vine cineva... am zis: Băi, propune ceva lu' CĂTĂLIN, merg cu tine n-am o prob...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: îhâm... Propunerea a fost așa... atât... să se lungească... HARDAN SAADEH: Să lungească, cât pot să lu... Nu pot să lungească, CRIȘTI.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Cu 2 ani.

HARDAN SAADEH: 2 ani, nu cred.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: N-ai ce să faci ...(neinteligibil)...

HARDAN SAADEH: Decât... cu... scandal pot să prelungească, nu așa...

BALANCRISTIAN-DUMITRU: Păi, cu scandal ...(neinteligibil)...

(...)

HARDAN SAADEH: Și tu crezi că se prelungește, din 6 în 6 luni... Sau dau prelungire de la început? De la aeroport?

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Nu. Știi cum se prelungește? Cum i-am zis eu lu ăsta, tacit.

HARDANSAADEH: Cum tacit, frate? Eu nu înțeleg cum...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Uite așa... Nu se poate... Nu se face.. Păi uite, nu se poate... păi...

HARDANSAADEH: Trebuie hotărâre de... de... să dea ministru mandat.

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Păi n-o dă. Crezi c-o dă? Eu nu știu, pe mine mă doare- n ...expresie trivială...

HARDAN SAADEH:... (neinteligibil)...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: Mai bine să iasă dracu odată, părerea mea...

HARDAN SAADEH: Părerea mea, după mine, noi să facem caiet de sarcini să știm cât avem...

BĂLAN CRISTIAN-DUMITRU: După tine, dar după CĂTĂLIN, nu.

HARDANSAADEH: CĂTĂLIN...

BĂLANCRISTIAN-DUMITRU: Fiecare cu interesul lui...

HARDAN SAADEH: Nu, eu pentru... ca... eu vorbesc de mine, ca... angajații și noi tot... dacă prelungește trei luni contractul, neo personal se prelungește 3 luni... In loc să știu... nu vreau 3 luni, vreau 12 ani, dacă câștig licitația 12 ani măcar știu să... că stai 12 ani... Eh, asta spun, RADU vrea să rămâne și el ca mine, RADU e amărât, RADU știi... îl trimite ...ăă... CĂTĂLIN, dar RADUe ok, nu... Știi? E... Are salariu...

BALAN CRISTIAN-DUMITRU: Și ce? Se compară cu CĂTĂLIN? Hai mă, ce dracul Ce se compară cu CĂTĂLIN? (...) ”