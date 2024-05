Stenograme incendiare din dosarul Coldea-Dumbravă - Generalii plănuiau revenirea la putere: 'E sfârșit de epocă. Se vor schimba multe'

Procurorii DNA i-au pus sub acuzare pe Florian Coldea, general SRI (r.), fost prim adjunct și fost director interimar, dar și pe Dumitru Dumbravă, general SRI (r.), fost șef al Direcției Juridice a SRI și fost secretar general pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

Tot de trafic de influență sunt acuzați de DNA și avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci.

Cei 4 au fost plasați de DNA sub măsura preventivă a controlului judiciar sub cauțiune, pentru fiecare din generalii (r.) SRI fixându-se o cauțiune de 500.000 de lei pe care trebuie să o plătească în decurs de 1 săptămână.

De asemenea firmele SC Wise Line Consulting și Strategic Sys SRL – ale celor doi generali – sunt acuzate de DNA de spălare de bani, notează Mediafax, agenție care prezintă și stenograme din dosar.

Mecanismul „consultanței”

Procurorii DNA menționează că „în perioada martie 2023 – aprilie 2024, numiții Coldea Florian, Dumbravă Dumitru și Trăilă Doru – Florel, acționând ca membri ai unei echipe ce pretinde că poate influența actul de justiție și chiar să îl controleze, au fundamentat încă din anul 2019 un mod de operare prin încheierea unui contract cadru de consultanță între S.C.P. „Doru Trăilă și Asociații” și SC Wise Line Consulting SRL (fostă Intell Cube Consulting SRL, societate controlată de către Dumbravă Dumitru), și ulterior prin încheierea unui contract de consultanță generală între SC Wise Line Consulting SRL și SC Strategic Sys SRL (societate controlată de către Coldea Florian), ambele având ca scop ascunderea legăturii între beneficiarul serviciilor de asistență juridică și numiții Coldea Florian și Dumitru Dumbravă, beneficiind și de sprijinul numitului Tocaci Dan - Victor, au pretins de la numitul Hideg Robertino - Cătălin suma de 700.000 de euro pentru a-și exercita influența asupra magistraților din cadrul Tribunalului București și respectiv ai Curții de Apel București în vederea pronunțării unor hotărâri favorabile martorului denunțător, în dosarul nr. 27485/3/2022.

Pretinderea a fost urmată de acceptarea promisiunii sumei de 600.000 de euro și de încasarea efectivă a sumei de 438.000 de lei și 38.000 de euro, iar pentru încasarea diferenței până la suma de 600.000 de euro și pentru a-l determina pe martorul Hideg Robertino - Cătălin să renunțe la demersurile judiciare de denunțare a faptelor de corupție au exercitat acte de constrângere psihică asupra acestuia și au declanșat procedura de executare silită atât împotriva sa ca persoană fizică, cât și împotriva firmei SC Sanimed Internațional Impex SRL”.

DNA arată că la începutul anului 2023, Dan Tocaci i-ar fi propus lui Cătălin Hideg să îl pună în legătură cu Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, sens în care i-ar fi pretins acestuia suma de 2000 de euro pentru o deplasare în Monaco în scopul unor discuții cu Bogdan Neidoni, apropiat al lui Coldea, care ar fi intermediat întrevederea.

„Fondatorii statului paralel”

„Numitul Tocaci Dan – Victor i-a prezentat pe numiții Coldea Florian și Dumbravă Dumitru ca fiind fondatorii „statului paralel”, persoane puternice, cu influență asupra magistraților, creându-i martorului denunțător convingerea că sunt singurii care te pot salva atunci când „intri în malaxor”.

(... ) Declarația martorului denunțător în sensul că numitul Coldea Florian și persoanele din echipa acestuia i-au fost prezentați ca fiind singurii în măsură să îl ajute să își păstreze libertatea și să își desfășoare în continuare activitatea comercială se coroborează cu discuțiile înregistrate în mediul ambiental (...)În luna iulie 2024, în timp ce se afla la o terasă din municipiul București, martorul Hideg Robertino – Cătălin a fost prezentat de către un om de afaceri numitului Coldea Florian, împrejurare în care acesta i-a spus că are cunoștință despre problemele judiciare cu care se confruntă, l-a întrebat dacă mai rezistă și i-a lăsat de înțeles că îl va sprijini pentru rezolvarea acestora întrucât a fost rugat de mai mulți prieteni comuni. La acest moment martorul susține că nu a discutat în concret despre ajutorul ce i-ar putea fi acordat și nici despre condițiile în care ar putea beneficia de acest sprijin, însă în cadrul discuțiilor ulterioare, numiții Dumbravă Dumitru și Trăilă Doru - Florel au făcut permanent referire la „șeful cel mare”, fapt ce i-a creat numitului Hideg Robertino - Cătălin convingerea că atât promisiunile făcute de Coldea Florian, cât și suma pretinsă erau discutate și decise de către cei trei, iar influența asupra magistraților era una a „echipei”, în cadrul căreia acesta din urmă deținea poziția de lider.

La scurt timp după întrevederea de la terasă, Tocaci Dan – Victor l-a contactat din nou pe martorul Hideg Robertino - Cătălin și i-a spus că numitul Coldea Florian și-a exprimat acceptul pentru ca ei să se întâlnească cu „echipa sa”, respectiv cu Dumbravă Dumitru și cu Trăilă Doru – Florel”, arată procurorii.

Întâlnirea cu Dumitru Dumbravă

În august 2023, Cătălin Hideg și Dan Tocaci s-au dus la biroul lui Dumbravă. „În cadrul acestei întâlniri numitul Dumbravă Dumitru i-a făcut martorului denunțător o prezentare a serviciilor pe care le ofereau, a posibilităților de investigare și de supraveghere operativă pe care le aveau, după care i-a prezentat situația sa juridică ca fiind una gravă, dându-i de înțeles că știe în amănunt obiectul dosarului penal și că șansele de a primi o condamnare cu suspendare sunt foarte mici. În același context numitul Dumbravă Dumitru i-a precizat că „există o rază de speranță și că se va gândi cum să optimizeze lucrurile” pentru ca soluția finală să îi fie favorabilă și să nu ajungă la închisoare, precizându-i că serviciile lor nu sunt ieftine. În contextul discuțiilor privind prețul serviciilor, martorul denunțător susține că a abordat și problema controlului judiciar, arătând că asumarea plății sumei pretinse a avut loc doar în contextul în care i s-a promis că măsura preventivă nu va mai fi menținută. De altfel, martorul Hideg Robertino - Cătălin a declarat că principalul motiv pentru care a semnat contractul cu echipa lui Florian Coldea l-a constituit promisiunea că până la 30 octombrie 2023 „va fi liber” și faptul că i s-a creat convingerea că „era o problemă pe care ei o puteau rezolva””, arată procurorii.

„În perioada următoare, martorul denunțător a primit de la numitul Dan Tocaci - Victor numărul de telefon al avocatului Trăilă Dorul - Florel, pe care l-a contactat și cu care, în luna august 2023, s-a întâlnit de mai multe ori pentru a stabili termenii colaborării. Acesta i-a precizat că a avut o discuție cu ceilalți doi colaboratori, respectiv cu Dumbravă Dumitru și Coldea Florian, și că au stabilit un onorariu de 700.000 de euro plus T.V.A. Martorul a mai precizat că atunci când vorbea despre Dumitru Dumbravă și Florian Coldea, avocatul Trăilă folosea termeni precum ,,prietenul nostru” (cu referire la domnul Dumbravă) și ,,șefu´” sau ,,FC-ul” (cu referire la Florian Coldea).

Întrucât suma pretinsă cu titlu de onorariu de avocat i s-a părut foarte mare, iar o altă condiție impusă de susnumiți era aceea de a renunța la toți avocații pe care îi avea la acel moment, asumându-și, în schimb, prestarea unor servicii definite precar, numitul Hideg Robertino - Cătălin susține că a încercat să negocieze cuantumul sumei pretinse pentru a mai trage de timp, spunându-le că nu ar putea suporta un onorariu mai mare de 500.000 de euro.

Șantaj la magistrați

La următoarea întâlnire, după discuțiile cu Dumbravă Dumitru și Coldea Florian, Trăilă Doru - Florel i-a comunicat martorului denunțător că suma acceptată de echipa sa nu poate fi mai mică de 600.000 de euro + T.V.A.

La data de 26.10.2023, martorul denunțător și avocatul Trăilă Doru - Florel au purtat primele discuții referitoare la clauzele contractului de asistență juridică, soluția convenită fiind aceea de a încheia două contracte de asistență juridică, unul cu Hideg Robertino - Cătălin pentru un onorariu de 100.000 de euro și unul cu SC Sanimed Internațional Impex SRL pentru suma de 500.000 de euro.

Din expunerea făcută de Dumbravă Dumitru și avocatul Trăilă Doru – Florel cu privire la serviciile pe care le ofereau martorul susține că a înțeles „că de fapt este vorba despre relaționare, despre șantaj cu magistrații care nu le fac jocurile”, precizând că nu a avut nici o discuție tehnică, care să privească faptele și infracțiunile pentru care este certat”, arată DNA.

Ulterior, S.C.P. „Doru Trăilă și Asociații” a făcut un contract de asistență juridică pentru reprezentarea la Tribunalul București în vederea soluționării dosarului care îl viza pe Hideg.

Plata onorariilor urma să se facă în tranșe egale, prima în termen de 45 de zile de la semnarea contractului, a doua – la pronunțarea hotărârii de fond și a treia – la rămânerea definitivă a deciziei de fond, inclusiv în ipoteza formulării unui apel. Contractul de asistență cu Hideg a fost semnat pe 26 octombrie 2023, contractul de asistență cu Sanimed – a fost încheiat la 7 noiembrie 2023.

„Faptul că inițial i s-a solicitat martorului denunțător să semneze un contract de asistență juridică pentru un onorariu de 600.000 de euro + T.V.A., pe persoană fizică (client – Hideg Robertino – Cătălin), iar ulterior au fost încheiate două contracte de asistență juridică, unul pe persoană fizică pentru un onorariu de 100.000 de euro + T.V.A. și altul de 500.000 de euro + T.V.A., denotă că încheierea celor două contracte a reprezentat doar o modalitate de disimulare a adevăratei naturi a sumelor de bani pretinse, neexistând nicio posibilitate de corelare a sumei pretinse cu serviciile de asistență juridică ce ar fi trebuit prestate și clientul care le-a contractat”, arată procurorii DNA.

„FC”-ul s-a supărat, au urmat acte de constrângere morală

Ulterior, Hideg nu a mai respectat graficul privind efectuarea plăților, „astfel că, în cadrul unei întâlniri ce a avut loc ulterior termenului din data de 08.11.2023 de la Curtea de Apel București (având ca obiect contestație formulată cu privire la încheierea privind verificarea măsurii preventive), acesta i-a reproșat nerespectarea obligației și i s-a atras atenția că atât „domnul Dumbravă” cât și ,,FC-ul” sunt supărați și îi recomandă să întrerupă colaborarea cu el”.

„Declarația martorului denunțător în sensul că nerespectarea promisiunii privind plata sumelor de bani pretinse a fost determinată de nerespectarea de către echipa numitului Coldea Florian a obligației de a-i obține ridicarea măsurii controlului judiciar până la sfârșitul lunii octombrie 2023, se coroborează cu discuțiile înregistrate în mediu ambiental în cuprinsul cărora avocatul Trăilă Doru – Florel susține că ei sunt cei care nu au fost de acord ca martorul să părăsească țara pentru a se deplasa la Abu Dhabi, întrucât le-a fost teamă că nu se mai întoarce”.

Din probele administrate rezultă că, pentru a-l determina să efectueze plata sumelor pretinse, avocatul Trăilă Doru – Florel a utilizat pe de o parte acte de constrângere psihică a martorului denunțător, prin punerea acestuia în situația de a alege între a suporta posibile repercusiuni din partea unor persoane cu privire la care se pretindea că ar controla actul de justiție și îndeplinirea pretențiilor privind plata sumelor stabilite prin contract, iar pe de altă parte a procedat la întreținerea convingerii martorului Hideg Robertino – Cătălin că echipa din care face parte are influență asupra magistraților, sens în care l-a prezentat pe judecătorul de caz ca pe o persoană asupra căreia are un anumit ascendent ca urmare a relației profesor – student și pe care ar putea să o determine să pronunțe o hotărâre favorabilă în cadrul dosarului penal.

Anterior termenului din luna februarie 2024, pe fondul presiunilor exercitate asupra sa pentru efectuarea plăților, martorul denunțător i-a solicitat numitului Tocaci Dan – Victor să îi înlesnească o nouă întrevedere cu Dumbravă Dumitru, arătând că se simțea înșelat raportat la prelungirea măsurii controlului judiciar. Discuțiile au fost purtate în prezența numitului Tocaci Dan - Victor și în cadrul acestora Dumitru Dumbravă i-a reproșat martorului denunțător că nu și-a respectat obligațiile, spunându-i că îi reproșează acest aspect ,,FC-ul”, că este într-o situație dificilă față de avocat și că nu li s-a întâmplat niciodată așa ceva.

Martorul Hideg Robertino - Cătălin susține că i-a amintit numitului Dumbravă Dumitru despre înțelegerea privind înlăturarea controlului judiciar pe care nu au respectat-o, situație care îl punea în imposibilitatea finalizării negocierilor cu oamenii de afaceri arabi pentru efectuarea plăților, răspunsul primit fiind în sensul că le-a fost teamă că nu va mai reveni în țară și că le va crea probleme.

În aceste împrejurări martorul a declarat că, fiind în imposibilitatea de a efectua plata sumei pretinse, pe fondul temerii că s-ar putea răzbuna pe el determinată de faptul că în cadrul discuțiilor i se spunea tot timpul că ,,FC-ul” nu acceptă astfel de chestiuni, i-a propus numitului Dumbravă Dumitru închiderea contractului de asistență juridică și renunțarea la suma de 100.000 de euro pe care o achitase.

Într-un final, Dumbravă Dumitru i-a spus că o să vorbească cu ,,FC-ul” și cu avocatul Trăilă Doru – Florel pentru a-i mai acorda un răgaz, urmând ca ei să facă demersuri pentru a rezolva problema ridicării controlului judiciar.

Condamnarea la fond, „revendicată” de generali

După pronunțarea hotărârii de condamnare din data de 16.02.2024, martorul denunțător l-a contactat pe numitul Tocaci Dan – Victor și i-a solicitat să îi înlesnească o nouă întrevedere cu numitul Dumbravă Dumitru. Întâlnirea a avut loc la sfârșitul lunii februarie 2024 la biroul numitului Dumbravă Dumitru, discuțiile dintre acesta, martorul denunțător și Tocaci Dan – Victor fiind înregistrate și puse la dispoziția organelor de urmărire penală.

În cadrul acestor discuții numitul Dumbravă Dumitru i-a explicat martorului denunțător că judecătorul a făcut tot ceea ce se putea face și că au obținut maximul din ceea ce se putea obține, lăsând de înțeles că orientarea pedepsei spre minim și soluția în ceea ce privește firma SC Sanimed Internațional Impex SRL sunt rezultatul influenței pe care au exercitat-o asupra judecătorului de caz, magistrat cu privire la care a reiterat faptul că a fost elevul avocatului Trăilă Doru – Florel și a făcut „un compromis absolut rezonabil”. Numitul Dumbravă Dumitru i-a reproșat martorului Hideg Robertino – Cătălin faptul că nu a efectuat plățile asumate și că l-a pus într-o situație „nasoală” față de avocat, precizându-i în mod repetat că e prima dată când i se întâmplă așa ceva și că „FC-ul” este supărat - notează DNA.

Denunțul la DNA. Stenograme

Pe 12 aprilie 2024, Cătălin Hideg a depus denunț la DNA, inclusiv înregistrările pe care le realizase. Pe 15 aprilie, secția I a DNA se sesizează din oficiu cu privire la alte potențiale infracțiuni de trafic de influență iar pe 17 aprilie începe urmărirea penală in rem. Pe 15 mai 2024, DNA extinde urmărirea penală.

În dosar, procurorii au și înregistrările puse la dispoziție de Cătălin Hideg, în care acesta discuta cu Dumitru Dumbravă:

„„(...) D.D: Deci asta-i una cu acoperirea prejudiciului și doi, să rezolvați problema cu asta. Deci și FC-ul are o problemă cu asta…și…și…

H.R.C.: Păi, eu nu v-am spus că …[neinteligibil]…

T.D.V.: Păi și…[neinteligibil]…până la urmă?

H.R.C.: Eu am…

D.D: Nu-mi reproșează mie că nu suntem în relația asta. Dar cumva mă simt eu nasol. Pentru că e prima dată când se întâmplă așa ceva. Lucrez din 2018 cu el și nu s-a mai întâmplat.

(...)

D.D: Nu-i problemă, numai v-am spus.

H.R.C.: I-am spus și avocatului, lu’ DORU, lu ’domnul… că eu i-am spus: „Vezi că asta e problema mea, ajută-mă!” Octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie.”

În speță sunt introduse și înregistrările puse la dispoziție de Cătălin Hideg, în care acesta discuta cu avocatul Trăilă:

„(...) T.D.F.: Fiți atent! O încercăm să facem, să avem …[neinteligibil]… acuma Curtea de Apel clar ă… va decide. Sper să fie clarificat cât de repede posibil și să… să… să… Mie mi-a fost frică și eu i-am transmis ă… șefului, așa. Mie mi-a fost frică o perioadă și d-aia v-am tot bătut la cap, că dacă plecați în perioada aia nu mai veniți înapoi. Și atunci ă…

H.R.C.: Asta am mai vorbit, mi-ați mai zis despre…

T.D.F.: Cred că v-am spus de vreo 4 ori.

H.R.C.: Dar eu v-am spus că nu aveam motive. În al doilea rând, uite, DAN a zis că merge cu mine.

T.D.F.: Îhm!

H.R.C.: Adică DAN e prietenu’ lu’ BOGDAN care… Prin BOGDAN nu știu cum au ajuns ei acolo…

T.D.F.: V-am spus teama… teama, pe care noi am văzut-o, asta a fost, pentru că, la mijloc de an...

H.R.C.: … discuții. Și… cumva și prietenu’ lui ă… a promis că suntem oameni sănătoși la cap.

T.D.F.: Și vă întoarceți.

H.R.C.: Și ne întoarcem. …[râde]…

T.D.F.: Eu în locul dumneavoastră aș face așa: mă duc, stau două-trei zile, îmi rezolv niște …[neinteligibil]…, vin înapoi. Două-trei zile. Plec din nou la ăia, știți?

H.R.C.: Păi, da, dar dacă pe mine nu m-au lăsat nici… 2 zile, da’ 3 zile.

T.D.F.: Dumneavoastră dați mesaju’ că sunteți de încredere.

H.R.C.: Păi, și nu le-am…

T.D.F.: Pentru că oamenilor le-a fost frică că plecați și că nu mai veniți înapoi.

H.R.C.: Nu există chestia asta pentru că…

T.D.F.: Pentru că vă zic ce a fost.

H.R.C.: …pe mine acum nu mă apără nimeni, ca să știți. Deci, în condițiile…

T.D.F.: Mie mi-a zis persoana respectivă, că eu i-am zis așa: „Fii atent! Dacă chiar face chestia asta și el pleacă și nu mai vine înapoi, există soluții să-l aducem fără probleme!”.

H.R.C.: Păi, vedeți. Eu nu sunt conștient că lu… lucrurile s-ar fi agravat mai tare.

T.D.F.: Asta e, deci…”.

Tot numitul Trăilă Doru - Florel i-a precizat martorului denunțător că la Curtea de Apel există posibilitatea să rămână fără control judiciar, însă a ținut să sublinieze și importanța implicării numitului Coldea Florian în obținerea acestui beneficiu și a rezolvării problemei financiare:

„(...)T.D.F.: Da’… eu știu, da’ eu v-am spus, că eu îl știu pe GENERALUL COLDEA, da’ nu atât de bine încât să… Cum să zic? Să-i spun ceva sau să-i cer o chestie, pe care să nu…

H.R.C.: Bine, ăia au vopsit imaginea mea foarte prost și din păcate ne-au făcut de căcat acolo.(...)”.

În cadrul unei alte discuții cu martorul denunțător, numitul Trăilă Doru – Florel a precizat că au găsit o soluție care să îl avantajeze la instanță dar că „șeful” este supărat pentru că nu a efectuat plățile și că în situația care nu își respectă obligațiile asumate ar putea să nu mai beneficieze de ajutorul lor, subliniind faptul că numitul Coldea Florian este o persoană categorică, obișnuită să dea dispoziții:

„(...)T.D.F.: Reacția domnului celălalt a fost destul de categorică. El e o persoană, așa, mai dintr-o bucată și care e obișnuit să dea dispoziții, din ce m-am prins eu și…

H.R.C.: Da.

T.D.F.: Ele trebuie executate. Cam așa vede lucrurile.

H.R.C.: Și…

T.D.F.: Că dacă ești șef toată viața…

H.R.C.: Asta este… mă execută ...[râde]…

T.D.F.: Nu, nu. Dispozițiile să fie executate, nu oamenii. …[râde]…

H.R.C.: Da, da’ sunt…

T.D.F.: Ce simpatic sunteți!

H.R.C.: Deci…[neinteligibil]… v-a zis să mă lăsați în pace.

T.D.F.: Ă… cumva, dar ...ă… el e un om cum v-am spus. E un om... e un om care e dintr-o bucată și așa e el învățat. Structurile militare sunt pe tema asta de …[neinteligibil]…

H.R.C.: Nu cred că puteam să nimeresc o perioadă atât de proastă. Și ă… Să zicem, am o casă de vânzare și nu o cumpără nimeni de… peste un an. Am conturile blocate acolo, am și acolo o proprietate, vreau și pe asta s-o pun, da’ trebuie să fac niște procuri speciale. …[poftează]… Cu ăștia… îmi promit că vin și uite, că m-au încurcat, că dacă ei nu spunea că nu vin, cu banu’…

T.D.F.: Îhî!”.

În acest context, pentru a-i asigura posibilitatea efectuării plăților, numitul Trăilă Doru Florel i-a propus martorului denunțător să facă cerere pentru a i se permite o deplasare la Paris unde să se întâlnească cu oamenii de afaceri arabi și să perfecteze afacerile legate de SC Sanimed Internațional Impex SRL, exprimându-și temerile cu privire la posibilitatea ca el să nu se mai întoarcă sau să părăsească spațiul Uniunii Europene și să se deplaseze la Abu Dhabi, fapt ce le-ar putea crea probleme și ar putea să le atragă „răspunderea în sistem”:

Extrem de relevante sub aspectul naturii reale a serviciilor prestate de către Florian Coldea, Dumbravă Dumitru și Trăilă Doru – Florel, aceea de trafic de influență atât în legătură cu justiția, cât și în legătură cu mediul de afaceri și administrația publică, sunt discuțiile dintre martorul denunțător și Dumitru Dumbravă:

„(...)D.D: Acum eu vă mai spun o chestiune. Orice am putea să facem, să aranjăm acum, în perioada asta …[neinteligibil]… e sfârșit de epocă. Se va schimba, se vor schimba multe în administrație. Se vor schimba adică…credeți-mă! Două, trei luni de zile, mai strângeți din dinți. O să mai… se ducă la vale. După ce se stabilizează lucrurile pe administrație, după aia știm cu cine vorbești: ministru, secretar de stat. E altă treabă. Credeți-mă!

H.R.C.: Bun! Și atunci…

D.D: În administrația locală… altfel… vorbim acuma… Deci eu vă spun că am văzut filmul. Vorbim acuma pe nișa asta, batem palma, facem, primim promisiuni că nu știu ce.

T.D.V.: Nu se face …[neinteligibil]…

D.D: Și după ce se termină alegerile și se reface structura, osatura statului… trebuie să o luăm fix de la zero și avem un mare hanicap, pentru că venim: „A! Păi voi ați fost cu… ăialalții!”.

T.D.V.: Exact! (...)”

Procurorii au la dosar și o serie de documente juridice, contracte, dar și alte interceptări.

Menționată în discuțiile dintre inculpați este și Laura Codruța Koveși, șefa EPPO, structură care-i făcuse dosarul lui Cătălin Hideg. Dan Tocaci vorbește chiar de influența pe care Florian Coldea ar avea-o asupra fostei șefe a DNA:

„(...) H.R.C.: …dat la unii care nu știu ce… Cică spunea omu’ acolo… A început să spu…

T.D.V.: Deci …[neinteligibil]… Ăsta este, cum să spun eu… Când vrei, când vrei, să nu te mai… E o chestie, când vrei: „Dă, mă, ce vrei că nu mă interesează. Dă ce vrei.”. Când… Ci… cine să-i facă ceva? Păi, el dacă te apucă să deschidă 2-3 vorbe că… cade România. Din două… dă două drumuri… două ă… dă 2-3 direcții, cade România, pe safety. M-ai înțeles?

H.R.C.:Hai noroc! Noroc! …[râde]…

T.D.V.: M-ai înțeles?

H.R.C.: Cine dracu’ să mai cadă, mă DANE? Nu vezi, că acum cad ei, mă DANE.

T.D.V.: Păi, nu cad ei. Păi, gândește-te ce conexiuni au. Au Uniunea Europeană… cu KOVESI, cu alea…

H.R.C.: Păi, mai au, mă DANE?

T.D.V.: KOVESI dacă face așa, se… se duce peste ea, ce crezi că… De ce crezi că… Au o putere fantastică. Da’ îi lasă în pace, îți spun eu.(....)”

„(...) H.R.C.: N-or mai avea putere, frate.

T.D.V.: N-are cum să nu aibă putere, mă. Îi are pe toți la mână.

H.R.C.: Nu-i mai ascultă nimeni.

T.D.V.: Nu e chiar așa. Nu e chiar așa.(...)”

Și Dumitru Dumbravă, mâna dreaptă a lui Coldea, vorbește de Laura Codruța Koveși.

„D.D: Adică putem să mergem jos cu voioșie …[neinteligibil]… Dar trebuie să se întâmple ceva din momentul ăsta… Ei, oricum, de la 10 ani așa cât visa madame… s-a dus către… mai… adică el putea să dea 2 ani și 3 luni pe fiecare faptă. A dat 3 ani, adică a adăugat…

H.R.C.: Da. N-a dat …[neinteligibil]… n-a dat …[neinteligibil]…

D.D: Ca să nu fie…în ton…

H.R.C.: Dar de ce…

D.D.:…partea de jos, partea de jos.

H.R.C.: Da. Nu. Cred că a făcut… Mai mult de atât nu știu dacă putea, adică…

D.D: Dom’le! Bine, ăsta… ca să înțelegeti, deci ăsta i-a fost student lu’… DORU. Deci a fost unul dintre studenții lui buni, care chiar știe carte, știe meserie. A făcut un compromis absolut rezonabil. Adică repet e… dacă putea să meargă pe maxim, dacă voia să meargă pe maxim, putea să dea fără …[neinteligibil]… că nu dă. 10 ani putea să dea. 10 ani cu un spor și cu asta… ieșeau 12 ani, 12 ani, da.

H.R.C.: Am întâlnit o expresie acolo, la un moment dat a zis că…

D.D: Haideți că a fost elegant.

H.R.C.: A zis că inteligența sau cel puțin școala nu ar fi permis oricui să facă asemenea…

D.D: Vă admiră!(...)”.”