STENOGRAME INCENDIARE din Parlament, după protest. Replici dure între putere și opoziție pentru stabilirea unor reguli în instituție

Protestul din Parlament, din 20 iunie, a fost intens dezbătut de Birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor din 21 iunie, parlamentarii având schimburi dure de replici referitoare la prezența protestatarilor în Parlament și la măsurile care se impun.

Redăm discuția din ședința de pe 21 iunie:

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Profit de ocazie. Numai o clipă. Vreau să vă rog să îmi acordați două minute de atenție.

Ieri nu am fost martor, am fost actor, să spun așa, în scenele de o violență, pentru mine neimaginată, e prima dată când se întâmplă așa ceva în Parlament. Dacă aveți noțiuni de rugby, știți că la rugby există mol, în care cele două înaintări își dispută balonul. Și mai există mol-ul, mol-ul este un fel de grămadă neordonată și care se rostogolește. Cam așa a fost ieri ceea ce s-a întâmplat în Parlament, datorită prezenței celor care manifestau pe holurile Parlamentului și agresivității cameramanilor și unora care nu știu dacă erau din partea presei și nu e datoria mea și n-am nici posibilitatea să fac investigații polițienești să văd cine au fost cei care au făcut aceste agresiuni. Cu chiu cu vai am reușit să trec de zona asta, într-un val de țipete, urlete și ceea ce am văzut ieri cred că este unic în parlamentele din Europa. Cred că trebuie adoptate o serie de măsuri pentru a preveni în viitor astfel de manifestări.

Sigur că USR-ul, până acum, a venit cu o serie de inovații în Parlament, în plen. Ieri a mai făcut un pas important pentru a adânci și mai mult clivajul care există în societate și a radicaliza pe cei care, probabil, cetățeni care se uită derutați la ceea ce văd.

Așadar, propunerea pe care v-o fac este ca să însărcinăm secretariatele generale ale celor două Camere, împreună cu comisiile de resort, adică Comisia juridică, disciplină, imunități și cu cine mai cred, să facă un set de... în primul rând, o analiză și apoi un set de propuneri pentru a disciplina, aș spune, comportamentul din plen și de pe holuri, pentru a evita pe viitor astfel de scene care... Ieri cred că a lipsit foarte puțin să nu se ajungă la violențe și mai mari. A fost, din păcate, deputatul Bacalbașa, am văzut ceea ce a pățit, a fost victima atitudinii celor care așa înțeleg că este democrația.

Prin urmare, dacă sunteți de acord cu această propunere, vă rog să mandatăm, cum spuneam, secretariatele generale și să vină în termen de o săptămână cu propuneri.

Și cred că modelul pe care trebuie să-l folosim este ceea ce se întâmplă în parlamentele din Europa, Parlamentul European, sunt colegi care au experiența Parlamentului European și au văzut. Sigur că și acolo, poate, în plen sunt manifestări ale unora dintre parlamentari care au, nu știu, un limbaj poate mai caustic, o atitudine poate ceva mai agresivă, dar în expunere nu ajungem la ceea ce s-a întâmplat ieri în Parlamentul României.

Vă rog. Domnul Tomac.

Eugen Tomac:

Domnule președinte,

Nici eu nu sunt adeptul unor ieșiri care pot scăpa ușor de sub control, însă, dacă ați luat această decizie, și cred că ieri s-a ajuns aici, tocmai pentru că ceva nu a funcționat. Și nu aș vrea ca, folosind acest pretext, în Parlament să se ia niște măsuri care să transforme Parlamentul într-o unitate militară.

Deci, până la urmă, este o instituție publică deschisă tuturor. Deci cred că măsurile pe care vreți să le...

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Domnule deputat, n-am pronunțat niciun cuvânt în legătură cu ceea ce vom face, dar vreau să vă spun ceva: am dat un reper și am spus că reperul ar putea să fie Parlamentul European și nu unitatea militară din presă sau altele de pe la Băneasa, da?

Sunt în Parlament de prin 1990, cu o pauză de patru ani, am ceva experiență parlamentară și convingeri profund democratice, dar ceea ce s-a întâmplat ieri în Parlament nu are nicio legătură cu parlamentarismul și cu democrația. Dacă vreți să transformăm Parlamentul în piața Matache Măcelaru, găsiți-vă alt loc de muncă, nu în Parlamentul ăsta.

Asta vă spun foarte clar și îmi pare rău că distorsionați ceea ce am vrut să spun. Foarte clar, trebuie să existe o anumită disciplină care să permită dezbateri între majoritate și opoziție, așa cum se întâmplă peste tot. Dar argumentele nu pot să fie cele fizice.

Eugen Tomac:

N-a spus nimeni că trebuie să fie argumente fizice, doar am insistat ca măsurile să nu fie excesive ...

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Nu, ieri asta s-a întâmplat.

Eugen Tomac:

Și cred că e o dezbatere...

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Domnule Tomac, ieri asta s-a întâmplat. Vedem pași, încet, încet, către impunerea cu forța a punctului de vedere al cuiva. Nu sunt de acord nici pentru ca majoritatea să aibă aceste atitudini și nici opoziția. Să fie clar!

Domnul Șerban Nicolae.

Șerban Nicolae:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu nu numai că nu sunt adeptul, eu sunt foarte vehement împotriva unor asemenea manifestări.

De altfel, cu niște ani în urmă, eu am fost direct vizat de un invitat al unui coleg senator, care m-a înjurat de la loja rezervată invitaților.

Bineînțeles că, dacă am fi mers pe linia forței sau a numărului, credeți-mă că pot să invit zilnic o mie de oameni care să se comporte așa cum am văzut că s-au comportat 10 inși ieri.

Eu aș fi avut rugămintea ca, atunci când ați propus – și poate sunt de acord Birourile permanente să cerem secretariatelor generale să întocmească un plan pe această chestiune, luând ca model Parlamentul European. Am fost europarlamentar observator timp de zece luni, cunosc foarte bine regulile de acolo, am văzut și unde stau invitații și unde stă presa. Aș fi vrut să solicităm, în același timp, să se facă și o verificare, o identificare a celor care au permis accesul. Aș vrea să știu cine le-a facilitat accesul. Nu mă refer la funcționarii care au completat registrele. Au fost invitații cuiva? Au fost ajutați? Intră cu bannere pe la poartă. Bannerele au fost introduse de altcineva? Pentru că au fost manifestări de violență.

Aș fi vrut, dacă știți dumneavoastră, e bine, eu aș fi vrut să ni se spună oficial, cu verificări de către secretariatele generale, de către direcțiile de specialitate ale Parlamentului cine i-a invitat. Pentru că e o chestiune totuși de clarificat. Quod licet lovi, non licet bovi - au spus-o romanii cu vreo trei mii de ani, n-o spun eu. Dar aș vrea să fie foarte clar, ca să știm cum stăm. Nu am nimic, n-o să ripostez, vă dați seama, n-o să răspund cu aceeași măsură, că nu suntem la Legea Talionului, dar aș vrea să știu cine este instigatorul și complicele unor acte de violență, care vor escalada, să știți, eu vă asigur că lucrurile vor escalada. De la îmbrâncitul lui Bacalbașa pe stradă se va trece la îmbrâncit în Parlament și avem exemple în istorie cu: incendiat de Senat al României în perioada interbelică, Reichstag german, de asemenea, și așa mai departe, până la tunurile puse pe Parlamentul de la Moscova.

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Mulțumesc.

Domnișoara sau doamna deputat, nu știu, nu vă cunosc, îmi cer scuze.

Vă rog. Aveți cuvântul.

Florin Iordache:

Prună o cheamă.

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Doamna Prună, da, vă rog.

V-am văzut, doamna Turcan, dar, pentru că ați mai luat cuvântul, i-am dat colegei dumneavoastră întâi cuvântul. Vă dau și dumneavoastră.

Cristina-Mădălina Prună:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În primul rând, aș vrea să ne păstrăm calmul aici, în Biroul permanent, să încercăm să nu ridicăm vocea pentru că, până la urmă, trebuie să milităm pentru un oarecare echilibru, iar cred că acest for trebuie să păstreze un minim de decență.

Vă mulțumesc că mă aplaudați.

Acum, unde sunt de acord cu dumneavoastră este că, într-adevăr, măsurile pe care le luați dumneavoastră zilele acestea creează o falie în societate, iar reacția societății o vedeți foarte bine zi de zi și cred că ar trebui să țineți cont de ea.

Ceea ce am văzut noi, USR-ul, ieri, care suntem împotriva oricărei forme de violență și aș vrea să țineți minte lucrul acesta, a fost un protest pașnic al unor oameni pe holurile Parlamentului, iar mai apoi...

(Discuții în sală.)

Un pic de decență, vă rog frumos.

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Numai o clipă, domnișoară.

(..)

Cristina-Mădălina Prună:

Lăsați-mă să-mi duc ideea până la capăt și după aceea...

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Nu, eu vă dau cuvântul și eu vi-l retrag, Și vreau să vă opriți o clipă ca să-l rog pe colegul meu să nu vă întrerupă, pentru ca să vă putem auzi.

Cristina-Mădălina Prună:

O să reiau ideea. USR se opune oricărei forme de violență, însă ceea ce am văzut ieri pe holurile Parlamentului a fost un protest pașnic al unor oameni care au venit să se exprime aici contra unor măsuri care au fost luate de majoritatea parlamentară zilele trecute.

În schimb, a fost, într-adevăr, un incident cu anumiți parlamentari PSD care au îmbrâncit jurnaliștii pe holurile Parlamentului. Și cred că, de fapt, acolo este problema și acolo ar trebui să punem reflectorul, nu pe niște lucruri pe care, până la urmă, dumneavoastră le constatați în mod eronat astăzi, aici.

Vă mulțumesc.

Raluca Turcan:

Domnule președinte al Senatului, am onoarea să fiu la al patrulea mandat și trebuie să admit în fața tuturor că derapajele de limbaj și de conduită în Parlament au atins la acest mandat apogeul.

Este clar că foarte multe momente tensionate sunt generate și de decizii care de foarte multe ori pleacă de la premisa că duc România într-o direcție greșită și că sunt sub auspiciul unor alte resorturi decât acelea ale unei decizii în interes public.

Aș vrea să văd o propunere din partea conducerii tehnice a Camerei Deputaților și Senatului privind un regulament de ordine interioară, însă solicit imperios să existe și câteva măsuri și propuneri concrete cu privire la derapajele verbale și de participare la dezbatere în plenul Camerei Deputaților, Senatului și în plenul comun, pentru că nu v-aș dori să fiți vreodată în situația în care m-am aflat și eu, și alți colegi, în care să auziți scandări din sală, să vedeți gesturi din sală și alte astfel de manifestări care nu au nicio legătură cu ordinea de drept și conduita civilizată.

Eu cred că datoria noastră, a tuturor, este să punem capăt abuzurilor. Și cred că, de fapt, asta a fost problema care a generat tensiunea în societate: că, în loc să sancționăm abuzurile, facem... luăm alte măsuri care, de fapt, să convină unui interes personal.

Și nu aș vrea ca manifestarea de ieri, care, din punctul meu de vedere, putea să aibă un caracter pașnic – pentru că, întâmplător, am interacționat cu oamenii de acolo și dialogul meu personal a fost civilizat cu ei – să fie folosită ca un pretext pentru noi reguli care să aibă alte resorturi în spate.

Asta este solicitarea pe care o fac: adică, dacă dorim un Parlament mai civilizat, care să stea la baza recredibilizării acestei instituții, atunci să nu răspundem cu abuzuri, să nu răspundem cu alte forme de îngrădire a libertății de exprimare sau de îngrădire a dreptului celor care sunt într-o minoritate de a acționa.

Am fost în Parlament și la alte moțiuni de cenzură. Am fost în Parlament și când cineva s-a aruncat de la balcon. Am fost în Parlament când am dorit să aducem și să avem invitați la o dezbatere și ni s-a blocat accesul invitaților, pentru că cei care aveau conducerea, pur și simplu, așa au dorit, adică momente tensionate și derapaje au mai fost. Important este, dacă stabilim niște reguli, ele să aibă, într-adevăr, legătură cu civilizația și nu cu interesul personal.

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Doamna Turcan, nu vreau să vă dau replică dumneavoastră.

Numai permiteți-mi să vă spun că, în timp ce vă ascultam cu mare atenție, mi-am adus aminte de un comentariu făcut de marele om politic britanic Winston Churchill, care a pus o întrebare cvasiretorică: „de ce s-a înființat Parlamentul?”. Și a spus așa: „Parlamentul s-a înființat ca să înlocuim disputele cu pumnul, cu revolverul sau cu sabia cu niște dispute verbale, de idei – da? – , de concepții.”

Ceea ce s-a întâmplat ieri – și colega dumneavoastră din dreapta... e mai tânără și spune că a fost totul pașnic... –

Stimată domnișoară, nu v-aș dori să fi fost ieri în locul meu la așa pașnică manifestare. Brânciurile pe care le-am luat, călcatul pe picioare, ghionturile, loviturile cu aparatele de filmat fac parte din arsenalul uzual care credeți că trebuie în Parlament? Nu. Sunt convins.

Punctul 2. Spuneați că a fost o manifestare normală, pașnică. Nu vă supărați, Parlamentul nu este loc în care să vină cetățenii de pe stradă la manifestație. Sunt piețe publice. Aici avem alt tip de dezbatere și alte raporturi între noi, parlamentarii. Nu este locul pentru a veni cu plăcuțe, cu pancarte, cu bannere, cu strigături, cu hăulituri, cu înjurături, cu... fiecare cu ce crede! Îmi pare foarte rău. Și, dacă vreți, vă mai povestesc.

Eu sunt foarte calm, dar, să știți că, după ce am văzut ieri și am trăit pe propria piele, nu vă spun ce a pățit prim-ministrul, doamna Dăncilă. Eu am o constituție mai robustă și fac față la astfel de situații, dar o femeie de 1,60 înălțime... cred că..., dacă ați fi fost în locul ei, vă garantez că nu ați mai fi vrut în viața dumneavoastră să vi se întâmple așa ceva. Mă scuzați.

Domnul senator Alexandrescu, vă rog.

Vlad-Tudor Alexandrescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Câteva gânduri legate de ce s-a întâmplat ieri.

În primul rând, cred că trebuie să ne obișnuim cu ideea că Parlamentul României nu este un acvariu în care plutesc pești în liniște. E o mostră din societatea românească. Faptul că sunt niște oameni care au venit să protesteze aici, e adevărat că nu e un lucru uzual, dar se va întâmpla din ce în ce mai des.

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Nu cred.

Vlad-Tudor Alexandrescu:

Acest lucru...

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Dacă deschideți discuția în felul ăsta, chiar înseamnă că sunteți de doi ani de zile în Parlament degeaba. Eu am văzut că nici măcar Regulamentul nu-l cunoașteți, chit că sunteți lider de grup, dar ca să veniți cu astfel de inepție să ne spuneți aici...

Vlad-Tudor Alexandrescu:

Vă rog foarte mult să țineți comentariile pentru dumneavoastră, pentru că, așa cum sunteți și dumneavoastră aici în Biroul permanent, am și eu un drept la cuvânt și vreau să vă împărtășesc gândurile mele. Eu le asum și asta e, suntem în aceeași ședință.

Deci vreau să vă spun că aceste manifestații, proteste pașnice, se țin în Piața Victoriei din Capitală de aproape un an și jumătate. Nimeni, în această perioadă, din câte știu eu, nimeni dintre oficialii guvernamentali, nimeni din partidele aflate la putere nu a ieșit să vorbească cu acești oameni, nimeni nu le-a acordat nici măcar cel mai mic semn de atenție. Faptul că niște oameni, exasperați că nu sunt ascultați, că vocea lor nu ajunge la oamenii de la putere care conduc această țară, au venit în Parlament să protesteze, într-adevăr, într-un mod disperat îmi amintește, domnule președinte – și cred că vă amintiți și dumneavoastr㠖 de 1990, când oamenii care manifestau în Piața Universității nu puteau să-și facă vocea auzită. Atunci era domnul Răzvan Theodorescu, care controla unica sursă de informație care era Televiziunea Română.

Eu cu asta aș compara manifestația... protestul de ieri: vocea disperată a unor oameni care caută pur și simplu atenție.

În loc să criminalizăm acest demers, eu cred că ar trebui, într-adevăr, așa cum spuneți, pentru a evita derapaje și a evita o sciziune, un clivaj adânc în societate, să inițiați modul de a dialoga cu această largă pătură de oameni nemulțumiți și în București, și în orașele din provincie.

Ieri au fost manifestații foarte mari în țară. Ieri am asistat cum doamna Carmen Dan, ministrul de interne, a ordonat reprimarea manifestației cu brutalitate: jurnaliști străini au fost îmbarcați în dube și transportați la secțiile de poliție, oameni care nu făceau altceva decât să strângă semnături pentru inițiative cetățenești din București au fost, de asemenea, imobilizați, puși cu capul de asfalt și băgați în dube.

Eu cred că, într-adevăr, cum spuneți și dumneavoastră, este simptomul unei crize foarte adânci a societății care, în mod evident, este suscitată de modul de a guverna al actualei majorități parlamentare și care cred că ar fi trebuit să vă dea foarte mult de gândit. Nu oamenii sunt de vină.

Ideea de a criminaliza și de a reprima ce s-a întâmplat ieri în Parlament, după părerea mea, este o idee greșită care ne duce pe drumul dictaturii și de asta spuneam inițial că trebuie să ne obișnuim cu protestele oamenilor, pentru că faptul că au fost 11 oameni sau 9 oameni care au protestat pe culoarul Parlamentului nu e atât de deranjat, însă faptul că se strâng sute de mii de oameni să protesteze în piață, după părerea mea, e și mai grav.

De asemenea, aș vrea să vă sesizez, ca președinte al Senatului, și pe cineva de la Cameră, un vicepreședinte, dacă este, că văd că domnul președinte nu este de față, să luați măsuri de sancționare împotriva celor patru sau cinci parlamentari PSD care au agresat fizic pe jurnaliștii care erau de față și le-au administrat lovituri corporale. Acest lucru este inacceptabil și vă sesizez, în calitatea mea de lider de grup, și vă rog, în același timp, să luați măsuri disciplinare împotriva lor.

Ion-Marcel Ciolacu:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Nu am vrut să intervin, dar văd că ne-am făcut o obișnuință să denaturăm adevărul. Eu am o singură rugăminte la dumneavoastră, domnule președinte, și la staff-ul tehnic: aș vrea ca Regulamentul de la Parlamentul European să nu aibă nicio modificare, ad litteram să-l traducem și să-l punem în aplicare în Parlamentul României.

Să nu fie absolut nicio modificare. Cum este la Parlamentul European să fie și în Parlamentul României. Doar îl traducem și îl punem în aplicare, și îl respectăm. Suntem membri ai Uniunii Europene și vom respecta aceleași reguli ca la Parlamentul European.

Sper că același discurs l-ați avut, domnule senator, și cu domnul deputat Ghinea pentru gesturile obscene pe care le-a făcut, nu?

Cristian-Gabriel Seidler:

Doar ca o reacție la ceea ce ați spus dumneavoastră. Dacă vă aduceți aminte, la ședința de ieri am fost chiar alături de dumneavoastră în sens fizic și am fost alături de grupul care a ieșit din prezidiul sălii către hol. Nu doar că nu am văzut, dar nu am experimentat niciun fel de îmbrânceli dintre cele pe care le menționați dumneavoastră, iar acelea, dacă ar fi existat într-adevăr, ar fi fost surprinse de camerele video, erau suficiente în zonă.

Ba, mai mult...

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Domnule Seidler,...

Cristian-Gabriel Seidler:

Dați-mi voie...

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

... cred că trăiți..., poate ați plecat imediat și v-ați dus la biroul dumneavoastră...

Cristian-Gabriel Seidler:

Nu, eram chiar...

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Dumneavoastră credeți cumva că eu fabulez?

Cristian-Gabriel Seidler:

...printre membrii Guvernului.

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Nu, dar vă întreb: credeți că fabulez?

Cristian-Gabriel Seidler:

Eu am văzut că cei care aveau tot felul de expresii, cetățenii la care faceți referire, erau la câțiva metri depărtare și, într-adevăr, s-au produs niște îmbrânceli cu reprezentanții presei în momentul în care încercau să vă ia diverse declarații și s-a surprins pe cel puțin o cameră de luat vederi faptul că domnul Buicu era cel care s-a îmbrâncit personal în cameramanii de acolo. Dar dacă credeți că este nevoie să facem o cercetare cu analiză video, haideți să facem.

Dacă vorbiți, în schimb, în general, despre violență și aici și domnul Ciolacu a făcut o referire, haideți să vedem întregul adevăr, nu doar partea care ne convine. Să ne aducem aminte că în Senat, domnul Brăiloiu, referindu-se sau discutând direct, adresându-se direct unei colege de-a mea și inclusiv a dumneavoastră, făcea referire la... sunt cuvinte care nu aș vrea să rămână pe stenogramă, dar făcea referire clară la sexul oral... în timp ce în Cameră, în cealaltă parte a Parlamentului, îmi aduc aminte de un domn Bacalbașa care făcea gesturi obscene.

Haideți să vedem întregul adevăr și să vedem cine începe, pentru că, după cum știți, din sociologia politică, dacă doriți, violența de orice fel naște violență.

Vă mai aduc aminte că avem, din partea Grupului USR, depusă de acum aproape un an o solicitare pe care ați tărăgănat-o cu toții, cei din coaliția majoritară, de a avea o declarație a Parlamentului României referitoare la violența în politică. Ați tărăgănat-o, ăsta este purul adevăr.

Așa că, înainte să ne țineți lecții de morală, în general, chiar și vizavi de violența în politică, aș vrea să vă rog respectuos pe toți să vă uitați mai întâi în oglindă.

Mulțumesc.

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Da. Vă țin lecții de morală dumneavoastră, pentru că am impresia că încercați să ne arătați o realitate diferită de cea pe care o trăim zi de zi.

Cristian-Gabriel Seidler:

Este reciprocă impresia.

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Din păcate, constat că USR-ul a reluat practicile, pe care le uitasem, ale PRM-ului. De la dispariția PRM-ului din Parlament, Parlamentul revenise la un mod civilizat în care se derulau dezbaterile.

De la intrarea USR-ului în Parlament am văzut din nou aceleași practici care sunt din arsenalul, din galeria partidelor fasciste. Vă revendicați ca partid liberal, nu aveți nicio treabă cu liberalismul, vreți un singur lucru: ca minoritatea să pună pumnul în gură majorității, dacă se poate. Ăsta este crezul care vă unește, care vă animă și, dacă ieri dumneavoastră contestați ceea ce v-am spus, am să rog secretariatele – secretariatul de la Camer㠖 să facă rost de imagini și să vedeți. Dumneavoastră ați plecat liniștit. Probabil că nu ați avut nimic, nu erați vizat, să spun așa, de atitudinea agresivă care a fost ieri.

Eu nu cred că acesta este modul în care trebuie să se desfășoare activitatea Parlamentului și v-am spus-o de la început.

Ce vom face? Vom vedea. Cred că domnul deputat Ciolacu a dat un reper care cred că este incontestabil. Adică ceea ce unii vor să acrediteze ideea că vrem să facem nu știu ce în Parlament, să transformăm Parlamentul în unitate militară, este evident o exagerare care nu are niciun fel de bază. Ca să nu lungim discuția peste măsură, pentru că discutăm acum degeaba, neavând nicio propunere concretă, cred că elementul de referință pe care, indubitabil, putem să-l luăm este Regulamentul de la Parlamentul European. Dacă nu vă place nici Regulamentul de la Parlamentul European, atunci, în fine, o să vedem, o să hotărâm exclusiv prin votul celor care acceptă acest punct de reper.

Da. Domnul senator Oprea. Vă rog.

Mario-Ovidiu Oprea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Foarte pe scurt. În cazul – dar numai în cazul – în care secretariatele generale vor propune modificări ale Regulamentului activităților comune ale Camerei și Senatului, vă propun să fie repartizate către comisiile de regulament, Camer㠖 Senat, cu termen de dezbatere și raport, așa cum se procedează uzual.

Mulțumesc.

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Da. V-am spus, cred că nu m-ați auzit. Am spus așa: că secretariatele să lucreze împreună cu comisiile juridice, de disciplină numiri și imunități – cele două comisii de resort de la Senat și de la Camer㠖 pentru a face niște propuneri.

Domnul senator Șerban Nicolae.

Șerban Nicolae:

Mulțumesc.

Foarte pe scurt, vreau să vă spun două lucruri.

Colegul nostru, domnul Tomac, a declarat deja la presă că vreți să propuneți transformarea Parlamentului în unitate militară, asta ca să știm cum stăm, de conduită și de comportament civilizat.

Și aș vrea să vă reamintesc sau să-i anunț pe cei care nu au fost atunci în Birourile permanente reunite sau în calitate de lideri de grup, cred nu mai mult de a treia ședință de Birouri permanente reunite, în această sală, liderul Grupului USR de atunci, domnul Nicușor Dan, a spus: „Da. Toți sunteți niște infractori și trebuie să mergeți la pușcărie!”. De aici am pornit, ca să știm cum stăm.

Nemaivorbind de faptul că asta venea după un incident de pe holurile Parlamentului când, venind cu dumneavoastră spre ședința comună, m-am trezit apostrofat de un grup de cetățeni pe care nu-i cunoșteam, eu am crezut că sunt consilieri, am aflat că sunt deputați USR: „infractorilor, să mergeți la pușcărie!”.

Ăsta este...

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Da...

Șerban Nicolae:

De aici s-a pornit. Asta pentru că poate nu toți au prins.

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Da. Lucrurile astea colegii de la USR nu vor să le vadă, pentru că ei sunt deținătorii adevărului și moralității absolute.

Vă mulțumesc.

Închidem ședința.