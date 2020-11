Steve Earle, Bobbie Gentry şi Spooner Oldham, incluşi în Nashville Songwriters Hall of Fame

Steve Earle, Bobbie Gentry, Spooner Oldham, Kent Blazy şi Brett James sunt muzicienii care vor fi incluşi în Nashville Songwriters Hall of Fame pe 2020, a fost anunţat luni, relatează Variety, potrivit news.ro.

Cei cinci vor fi omagiaţi, împreună cu muzicienii care vor fi incluşi în 2021, într-o ceremonie care va avea loc în luna noiembrie a anului viitor.

Pentru 1 noiembrie 2021, organizaţia plănuieşte un eveniment dublu, marcând aniversările 50 şi 51 ale Hall of Fame.

Nominalizările pentru anul acesta au fost anunţate în septembrie, iar între cei selectaţi s-au aflat Shawn Camp, Don Henry, Tony Martin, Steve Seskin, Tia SIllers, George Teren, Kix Brooks, Steven Curtis Chapman şi Phil Vassar.

Câştigătorii, decişi în urma votului, au fost anunţaţi prin Zoom.

„Este ceva ce nu credeam că se va întâmpla vreodată”, a spus Earle. Deşi este stabilit în New York, el a declarat: „Le spun tuturor că, dacă vor să fie compozitori, să meargă în Nashville”.

Steve Earle a finalizat recent un album cu piese înregistrate pentru fiul lui, Justin Townes Earle, care a murit anul acesta. „Am cam revenit la normal pentru că am făcut un album cu piesele lui Justin. L-am finalizat. Am mers înainte şi l-am făcut”.

Blazy a primit vestea prin intermediul lui Garth Brooks, pentru care a compus mai multe melodii. „E posibil să încep să plâng”, a spus el.

Brett James a mărturisit că a visat la includerea în for de când a scris pentru prima dată împreună cu doi compozitori parte din Hall of Fame. El a compus, între alţii, pentru Carrie Underwood şi Kenny Chesney.

Între piesele clasice ale lui Spooner Oldham, din anii 1960, se numără „I’m Your Puppet”, „It Tears Me Up” şi „Cry Like a Baby”. În 2009, el a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca muzician de grup.

Bobbie Gentry a devenit cunoscută în anii 1960 cu „Ode to Billie Joe”. Este puţin probabil ca ea să participe la gala de anul viitor, fiind retrasă din lumina reflectoarelor şi refuzând apariţii publice începând cu anii 1980.