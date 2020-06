Steve Priest, basist şi solist al trupei rock The Sweet, a murit la vârsta de 72 de ani

Steve Priest, basist şi solist al trupei glam rock britanice The Sweet, a murit joi la vârsta de 72 de ani, au anunţat grupul şi familia artistului, citează Variety.

The Sweet a fost una dintre cele mai populare trupe glam rock, în anii 1970, şi este cunoscută pentru piese ca „Ballroom Blitz”, „Little Willie”, „Wig Wam Bam”, „Action”, „Fox on the Run” şi „Love Is Like Oxygen” potrivit news.ro.

Priest s-a alăturat grupului la finalul anilor 1960, când din lineup făceau parte solistul Brian Connolly, chitaristul Andy Scott şi bateristul Mick Tucker.

Prima piesă de succes a fost „Funny Funny”, lansată în 1971.

Connolly a părăsit trupa în 1978 şi, deşi Priest a fost un solist redutabil, popularitatea The Sweet s-a diminuat şi trupa s-a destrămat în 1981.

Ulterior, s-a reunit în mai multe rânduri, în diferite formule.