Sticle din plastic şi munţi de gunoaie au invadat malurile unei plaje cândva curate dintr-un sat pescăresc din Honduras. Deşeurile provin din ţara vecină Guatemala şi sunt aduse de un râu extrem de poluat, scrie Reuters.

Rio Motagua din Guatemala porneşte de la marginea capitalei, Ciudad de Guatemala, şi se revarsă în Marea Caraibilor. Ceea ce odinioară a fost un râu învolburat se transformă într-un firişor firav de apă în unele locuri, sufocat de gunoaie.

''Peste tot pe unde te uiţi, munţii, pădurea, linia de coastă, este absolut uimitor... am fost foarte şocat să văd (poluarea)'', a spus Boyan Slat, fondatorul organizaţia nonprofit The Ocean Cleanup.

Slat şi echipa sa se luptă contracronometru să prindă gunoiul, estimat la circa 20.000 de tone anual, înainte de a ajunge în apele mării, potrivit Agerpres.ro.

''Acesta este probabil cel mai important râu din lume când vine vorba despre poluarea cu plastic'', a spus Slat, râul contribuind în prezent la circa 2% din totalul global al emisiilor de plastic în oceane, potrivit organizaţiei.

Problema are originea în mare parte dintr-un afluent al Rio Motagua, cunoscut sub denumirea de Rio Las Vacas, care străbate o groapă de gunoi urbană situată la nord de Ciudad de Guatemala şi care se confruntă totodată cu problema deversării ilegale a deşeurilor, potrivit The Ocean Cleanup.

Organizaţia a instalat în prezent un gard care se întinde pe toată lăţimea Rio Las Vacas, creând un fel de baraj împotriva gunoiului înainte de a ajunge în albia râului.

Deşi nu este operaţional în totalitate, gardul ar putea fi esenţial pentru interceptarea plasticului, potrivit The Ocean Cleanup. Cu toate acestea, Slat subliniază că o soluţie pe termen lung ar fi gestionarea adecvată a gunoiului.

''Dacă putem opri (plasticul) aici, va fi un succes important pentru oceane'', a spus Slat.