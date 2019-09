Strategie de pariuri pe fotbal ( Pariuri pe goluri)

Mulți pariori își pierd credința atunci când observă că nu este atât de ușor să câștige pe piața de 1X2 sau chiar pe piața cu handicap asiatic.

Este adevărat. Casele de pariuri precum Superbet sunt destul de rapide și abile atunci când stabilesc liniile și cotele inițiale pe acele piețe, astfel încât pariorii trebuie să caute alte piețe și oportunități dacă doresc să obțină un profit consistent din pariurile sportive.

Pariuri pe goluri

În acest articol, vom vorbi despre o strategie interesantă pe cote mici, care are volatilitate scăzută, dar un profit constant dacă implementați toate regulile în mod corect. Volatilitatea scăzută înseamnă că vor exista câștiguri mai multe, dar cu un profit mai mic.

Această strategie este concepută pentru a fi folosită pentru meciurile de fotbal, dar poate fi folosită și în alte sporturi precum baschet (atât european, cât și NBA) și NFL.

Găsirea pariurilor potrivite

Pentru a utiliza corect această strategie de pariere, va trebui să faceți cercetări ample despre diferite ligi de fotbal și echipe de fotbal. Pe internet, veți putea găsi mai multe site-uri interesante care oferă informații utile despre fotbal și au baze de date mari despre rezultate despre fotbal din trecut. Pe aceste site-uri puteți încerca să găsiți ligile și echipele potrivite pentru meciuri cu cote mici pentru pariuri de tip Over.

Ligile perfecte sunt cele în care numărul mediu de goluri înscrise într-un meci este peste 3.00. Ligi perfecte sunt în general ligile întâi. În Liga 1 echipele au tendința să înscrie multe goluri, iar aceste ligi sunt perfecte pentru strategia noastră.

Când găsiți ligi potrivite, faceți o listă cu aceste ligi și începeți să căutați cele mai bune pariuri.

Al doilea pas este să căutați fiecare meci din weekend și să comparați echipele care joacă. Este esențial să distingeți cum joacă acasă și care este performanța echipelor în deplasare. Adesea echipele care joacă fotbal ofensiv acasă tind să se apere mult atunci când joacă în deplasare. Acesta este motivul pentru care este esențial să comparați statisticile meciurilor pe teren propriu și cele din deplasare pentru fiecare echipă pe care doriți să pariați.

Ce cote ar trebui să acceptați?

Când găsiți meciuri perfecte, partea grea acum vine. Acum este timpul să vă uitați la cote și să decideți dacă cotele sunt bune pentru a paria sau nu. Folosind această strategie, veți juca pe piața Peste 1,5 goluri, ceea ce înseamnă că în meci trebuie să se marcheze 2 sau mai multe goluri pentru a câștiga pariul.

Cotele propuse care trebuie luate în considerare sunt de la 1,20 la 1,35.

De asemenea, în cazul acestei strategii nu plasați pariuri unice, jucați dublu. Plasarea a două selecții diferite într-un pariu se numește pariu dublu. Așadar, veți face două pariuri cu cote mici și veți obține cote ușor mai mari.

Utilizați o cotă mică - strategia cu risc scăzut este într-adevăr profitabilă pe termen lung. Meciurile în care se așteaptă să fie 3 sau mai multe goluri din multe ocazii se termină cu cel puțin 2 goluri.

Important este să fiți disciplinați, să vă alegeți cu atenție meciurile și să respectați constant această strategie. Veți avea parte de fluctuație în această călătorie în lumea pariurilor, veți câștiga, veți pierde, dar folosind această strategie veți paria în siguranță și pe rezultatele scontate.

Am putea spune că aceasta este una dintre cele mai bune strategii Over / Under posibile pe care le puteți implementa în pariurile pe fotbal.

Trebuie să rețineți că pariurile sportive sunt o disciplină complexă. Pariorii profesioniști își construiesc bugetul în timp și așteaptă cele mai bune meciuri, cu cele mai bune cote și plaseazî doar pariuri care știu că îi pot ajuta să obțină profit. Trebuie să aveți răbdare și să dați dovadă de un grad mare disciplină pentru a obține un profit din pariurile sportive.

De asemenea, niciodată nu trebuie să pariați mai mult decât vă permiteți să pierdeți. Pariați responsabil pentru a vă crește șansele de câștig. Mult succes vă dorim!