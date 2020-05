Studenţii de la Medicină Dentară din Târgu Mureș, voluntari pentru urgenţele stomatologice în perioada pandemiei

În jur de 20 de studenţi ai Facultăţii de Medicină Dentară a Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) din Târgu Mureş s-au oferit voluntari să ajute singura clinică privată din oraş care a reuşit să se adapteze protocoalelor stricte din perioada pandemiei de cononavirus şi să asigure urgenţele stomatologice.

"Am avut surpriza plăcută să fim contactaţi de către studenţi. Noi suntem avizaţi să tratăm urgenţele şi e o perioadă foarte încărcată. Şi primul lucru, oamenii ne sună, iar aceasta presupune o triere a pacienţilor. Foarte mulţi pacienţi pot să rămână acasă, să nu se expună riscului de a veni într-o clinică, indiferent cât de bine ne protejăm noi aici. Încercând să rezolvăm problema telefoanelor care sunau într-una, a venit şi soluţia de la Organizaţia Studenţilor de la Medicină Dentară de la UMFST Târgu Mureş. Să intervină şi să facă un TelVerde pentru pacienţi. Studenţii nu pot lucra efectiv în cabinetele stomatologice, însă ne ajută în trierea pacienţilor. Dar aşteptăm să vină perioada de vară în care să fie implicaţi şi în proiectul de triaj clinic, în perioada de practică (...) Sunt foarte mulţi pacienţi cu probleme grave. Suntem 300 de medici dentişti şi dintr-o dată 500.000 de locuitori ai judeţului au ajuns să beneficieze de un scaun stomatologic de la UPU, cu o echipă care a făcut mai mult decât se poate face, şi de o echipă de la Policlinica II, care iarăşi cu puţinele lucruri pe care le are încearcă să facă faţă", a declarat, pentru AGERPRES, managerul clinicii private, dr. Aurel Maşca.Medicul dentist a subliniat că este foarte greu să încerci să înlocuieşti peste 200 de scaune stomatologice cu trei scaune, mai ales că nevoia este uriaşă, deoarece "noi, românii, nu suntem prea atenţi la igiena bucală şi atunci avem tot felul de urgenţe".Dr. Aurel Maşca a spus că a durat un timp de la decizia de închidere a cabinetelor stomatologice până când clinica a reuşit să se adapteze noilor norme sanitare şi să înceapă din nou să funcţioneze."A durat cam 10 zile până când Colegiul Medicilor a luat o decizie de formă în care să putem funcţiona şi ne-am pregătit cam două zile. De la momentul deciziei Colegiului Medicilor, am stat 15 zile după avizarea DSP, care este super aglomerat şi a trebuit să ne facă o avizare, mai mult o informare că putem funcţiona după anumite reguli. Avem o limită maximă de 18 pacienţi pe zi, lucrăm la trei unituri şi avem nevoie ca după fiecare pacient să spălăm toată clinica, să dezinfectăm aerul şi aşa mai departe, e un protocol foarte complicat. În fiecare zi au fost 18 pacienţi, plus o parte pe care a trebuit să o reprogramăm sau să o dirijăm către UPU sau Policlinica II. Din câte ştiu, mai este un cabinet care funcţionează la Cristeşti, dar e foarte puţin pentru cât de mari sunt nevoile", a arătat dr. Maşca.Însă în ciuda creşterii costurilor cu soluţii de dezinfectare, aparate de nebulizare şi echipamente de protecţie, clinica nu a crescut costurile, aşa cum s-a întâmplat în ţară, preferând să aducă o contribuţie proprie în lupta împotriva noului coronavirus."Încă niciun coleg de-al nostru nu a pornit în Târgu Mureş, acum ne consultă să vadă cum anume să se adapteze. Se poate să munceşti şi trebuie să fim alături de pacienţii noştri, nu putem să le spunem să se descurce singuri, mai ales că durerile dentare sunt pe locul doi ca şi intensitate în toate durerile care există în lume, deci nu e de glumă treaba aceasta. Şi în momentul în care trebuie, se poate, e doar o chestiune de investiţie şi de respectare a protocoalelor. Noi nu am crescut costurile nici măcar cu un leu, ne-am dorit să funcţionăm în ideea de a ajuta şi nu în ideea de a profita. Suntem în profesia noastră foarte liberală, un fel de prestări de servicii, aşa e în codul CAEN, dar acum e momentul să ajutăm, nu să prestăm servicii. Într-adevăr costurile clinicii au crescut foarte mult comparativ cu ce era înainte. După fiecare pacient spălăm întreaga clinică cu dezinfectant, 300 mp, să nebulizezi aerul, să speli uniturile, folosim doar o turbină pe pacient, nu o folosim pe mai mulţi, deci costurile sunt foarte mari", a precizat dr. Aurel Maşca.Managerul clinicii a mai arătat că deşi există o statistică în SUA în care se arată că cel mai mare grad de contaminare în profesie cu COVID-19 este al medicului dentist, fiindcă lucrează în cavitatea bucală unde există aerosoli generaţi de turbină, dentiştii se pot proteja şi de aceea a luat decizia redeschiderii cabinetelor.Preşedintele Organizaţiei Studenţeşti de Medicină Dentară din Târgu Mureş, Raluca Alexandra Iconaru, studentă în anul V la Facultatea de Medicină Dentară a UMFST Târgu Mureş, a arătat că, împreună cu 20 de colegi, a decis să îşi ofere sprijinul voluntar, pentru a veni în ajutorul medicilor dentişti."Am început colaborarea în 27 aprilie, la iniţiativa noastră. Am văzut că această clinică a început să ofere servicii pentru urgenţele stomatologice şi, împreună cu colegii mei, ne-am gândit cum am putea să ajutăm în această perioadă critică, întrucât noi nu mergem acum la cursuri, ci le urmăm online. Am zis că astfel timpul ne permite să ajutăm şi clinica, şi pacienţii. Am vorbit cu domnul doctor Aurel Maşca pentru a vedea cum am putea ajuta. Atunci ne-a venit ideea cu acest telefon verde şi, împreună cu medicii, am creat un protocol, un set de întrebări pe care să le adresăm pacienţilor să vedem dacă într-adevăr este vorba despre o urgenţă sau nu. Aşa am început proiectul nostru. Suntem 20 de studenţi voluntari, de la anul I la anul VI. Deocamdată ajutăm doar la triaj prin telefon. Doar în practica de vară vom putea ajuta legal în clinică, până atunci ne ocupăm cu telefonul verde. Colegii au vrut să ajute voluntar, nu au ţinut cont de pericol, pur şi simplu au vrut să ajute", a declarat Raluca Alexandra Iconaru.