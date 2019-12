Studiile la Moscova ale vicepremierului României: Institutul Pușkin refuză să ofere informaţii despre studenta Raluca Turcan

Studiile la Moscova ale Ralucăi Turcan rămân o filă necunoscută în totalitate din CV-ul ei. Vicepremierul României a studiat în perioada 1996 – 1999 la Institutul Pușkin din capitala Rusiei și a obținut o diplomă în rusă comercială.

Interesantă este însă o declarație recentă despre perioada în care era studentă: a precizat că a ajuns să studieze limba rusă cu „forța”. Iată ce a spus, în direct la televiziune, la o oră de maximă audiență: „În liceu am studiat franceză și engleză. În cadrul Academiei de Studii Economice era o catedră de rusă și profesorii trebuiau să aibă studenți. Într-un mod aleatoriu a fost formată o grupă de rusă, obligându-ne să învățăm a treia limbă: pe unii rusă, pe alții germană, pe alții spaniolă. Îmi e greu să spun dacă mi-a prins rău. Cunosc o limbă și cunosc o cultură. Vreau să vă spun că un an de zile m-am chinuit să mă mut de la grupa de limba rusă și să învăț și eu germana, spaniola, așa cum învățau ceilalți colegi. (...) Uite așa a trebuit să merg la Moscova pe parcursul facultății în fiecare semestru și să învățăm limba rusă în afaceri. Cu forța n-am plecat acolo (n. r.: la Moscova), puteam să renunț... Dar până la urmă știți cum e când ești tânăr: orice deplasare, orice bursă o iei ca pe o experiență. Cert este că am ajuns cu forța la grupa de limba rusă. Eram dispusă să renunț la anul respectiv și să dau la anul, ceea ce era o copilărie. Este o experiență pe care am completat-o în SUA și Austria. Nu am niciun regret” (sursa: emisiunea realizată de jurnalistul Victor Ciutacu, 14 noiembrie 2019, redată mai jos; declarația la minutul 31:00).

Într-un alt moment spunea că se descurcă mai bine în rusă decât Viorica Dăncilă în limba română, asta pe vremea în care era în opoziție (declarație redată mai jos integral).

Am vrut în acest fel să aflăm cât de bine a învățat Raluca Turcan în cei trei ani petrecuți la Moscova la Institutul Pușkin. Am cerut institutului un set de informații despre Turcan, responsabilă de șapte ministere în Guvernul Ludovic Orban (Ministerul Educației, Sănătății, Dezvoltării, Fondurilor europene, Justiției, Culturii și cel al Muncii), pentru a vedea care i-a fost parcursul educațional în Rusia.

Institutul Pușkin a refuzat să ofere informațiile solicitate de ȘTIRIPESURSE.RO invocând legislația Federației Ruse: „În conformitate cu legislația Rusiei o asemenea informație poate fi oferită personal doar doamnei Raluca Turcan în urma unei solicitări scrise.”

Raluca Turcan, despre studiile la Moscova în 23 aprilie 2019: „Faptul că după 15 ani de politică acestea sunt sigurele lucruri care mi se reproșează – că nu sunt născută în Sibiu și că am studii la Moscova, eu consider că sunt un avantaj. Până la urmă cel mai important este locul pe care ți-l alegi să faci lucruri bune, iar Sibiul este locul pentru care eu m-am angajat să muncesc. Studiile mele la Moscova mă fac să vorbesc mai bine limba rusă decât vorbește Viorica Dăncilă româna. De asemenea, după ce am studiat la Moscova am făcut programe de studiu în SUA și am putut după aceea, în tot ce am făcut în cariera publică, să înclin balanța și să merg fără nicio ezitare în direcția Occidentală, direcția democrației și a libertăților. Așadar a fost experiență foarte bună, inclusiv din perspectiva libertății de a alege drumul pe care vrei să meargă țara ta. Eu am ales ca țara mea să meargă într-o direcție pro-Occidentală”, a spus Raluca Turcan la TSTV.

Raluca Turcan, despre studiile la Moscova, 14 noiembrie 2019, la Victor Ciutacu în emisiune: