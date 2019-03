Studioul New Line Cinema de Hollywood pregătește un lungmetraj dedicat lui Hello Kitty

Un lungmetraj dedicat celebrului personaj japonez Hello Kitty este în pregătire la Hollywood, după ce studioul New Line Cinema, deținut de Warner Bros, a achiziționat drepturile de la compania Sanrio, potrivit Associated Press, relatează Mediafax.

Reprezentanții New Line Cinema au anunțat că se lucrează la un scenariu pentru filmul despre celebra felină care a fost creată în urmă cu 45 de ani.

Corporația Sanrio a mai vândut drepturi și asupra personajelor Gudetama, My Melody și Little Twin Stars.

Warner Bros. a avut un mare succes cu alte filme despre jucării, inclusiv cu franciza "The Lego Movie".

Pisica fără gură, cu una dintre urechi decorată cu o fundiță, a generat până în prezent încasări de miliarde de dolari, imaginea fiind folosită pe haine, jucării, produse de papetărie, dedicate mai ales copiilor.

Produsele Hello Kitty sunt vândute în 130 de țări și sunt extrem de variate, de la prosecco la pantofi sport. De asemenea, imaginea sa a fost folosită pentru parcuri de amuzament și cafenele.

Hello Kitty este, de fapt, britanică, "născută într-o suburbie a Londrei", și are o soră geamănă, Mimmy. Personajul a fost creat în 1974 și lansat pe piață anul următor, ajungând un fenomen global ce valorează 6 miliarde de dolari anual.