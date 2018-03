Studiourile Amazon au semnat un contract pe doi ani cu Kenneth Lonergan

Kenneth Lonergan a semnat un contract cu studiourile Amazon, compania din spatele filmului său laureat al premiului Oscar "Manchester by the Sea". Înţelegerea este valabilă pentru doi ani şi prevede scrierea de scenarii şi regizarea de filme de televiziune sau pentru marele ecran, relatează Variety. Printre filmele lui Lonergan se află "Margaret" şi "You Can Count on Me", el fiind şi coautorul scenariilor pentru "Gangs of New York" şi "Analyze This", conform Agerpres.

De asemenea, el este autorul unor piese de teatru precum "This Is Our Youth" şi "The Waverley Gallery". Piesa sa din 2001, "Lobby Hero", este montată din nou pe Broadway cu Chris Evans, Michael Cera şi Bel Powley şi urmează să aibă premiera în martie la teatrul Helen Hayes. Printre proiectele sale viitoare se află şi readaptarea clasicului "Howards End", un film de televiziune în patru părţi care o va avea în rolul principal pe Hayley Atwell.

Lonergan a câştigat un premiu Oscar pentru scenariu original şi a fost nominalizat la trofeul pentru cel mai bun regizor cu "Manchester by the Sea". Case Affleck a câştigat la rândul său un premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal. "Sunt încântat să-mi reînnoiesc legătura cu Amazon Studios. (...) Au făcut o treabă perfectă cu 'Manchester by the Sea' şi este o plăcere să colaborez din nou cu ei", a declarat Lonergan.