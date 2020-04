Studiu: 41% dintre românii care tranzacționează pe piața rezidențială nu își doresc intermedierea unui agent

Aproape jumătate (41%) dintre români nu își doresc implicarea unui agent într-o tranzacție imobiliară, relevă un studiu efectuat, în luna martie 2020, de către portalul Romanian.Realestate, deținut de Freedom Group, companie de consultanță imobiliară fondată de antreprenorul Octavian Bădescu. Desfășurată online, cercetarea a vizat identificarea principalelor nevoi ale clienților români implicați în tranzacționări pe piața rezidențială, iar aceasta a fost identificată ca principal obiectiv.

În ceea ce privește aspectele determinante într-o tranzacție imobiliară, amplasarea proprietății contează în cazul a 84% dintre respondenți, prețul - pentru 69%, suprafața - pentru 57%, iar apropierea față de diferite puncte de interes cum sunt supermarketuri, farmacii, restaurante etc. contează pentru 50% dintre clienți. În ceea ce privește evoluția pieței rezidențiale până la finalul lui 2020, din punct de vedere al numărului de tranzacționări și al prețului imobilelor, Octavian Bădescu estimează că numarul de tranzacționări va fi mai mic cu circa 15-20% comparativ cu 2019. În privința prețului imobilelor nu poate fi anticipată evoluția, aceasta depinzând de mai mulți factori necunoscuți la acest moment, însă, ca medie, o ușoara scădere este un scenariu probabil.

Citește și: OFICIAL Avem voie să mergem la părinți și la biserică de Paște odată cu restricțiile anti-COVID-19?

„Segmentul tranzacționărilor rezidențiale a fost puternic lovit de această problemă sanitară și de reacțiile administrației la ea, așa cum era de așteptat. Dat fiind specificul activității Freedom Group, trebuie să păstrăm în permanență un canal de comunicare deschis cu publicul căruia ne adresăm, adică cu toți oamenii implicați în tranzacții imobiliare pe cont propriu, precum și cu agenții imobiliari. Acesta a fost motivul pentru care am derulat în luna martie două studii: unul dedicat agenților și unul clienților, ambele categorii fiind active în București. Din rezultatele cercetării de piață care s-a adresat clienților, a reieșit că nivelul de educare al românilor în tranzacția imobiliară este relativ redus. Pe de-o parte încă nu se percepe pe deplin valoarea pe care un consultant imobiliar bun o poate aduce în tranzacție pentru clientul pe care îl reprezintă, iar pe de alta nu întotdeauna agenții oferă realmente respectiva valoare. Există implicit încă mulți oameni care nu vor să ia în calcul beneficiile tranzacționării prin intermediul unui profesionist și valorizează mai mult viteza cu care vând o proprietate, de exemplu, decât menținerea unui preț corect, aliniat valorii reale a imobilului. Rezultatele studiului confirmă perspectivele de dezvoltare pe care le are site-ul Faracomision.ro, adresat celor care vor să-și vândă singuri proprietatea, site prin care grupul nostru își va întregi portofoliul de proiecte adresate pieței serviciilor de tranzacționare imobiliară, indiferent că aceasta are loc cu sau fără ajutorul unui agent imobiliar”, a declarat Octavian Bădescu, fondatorul Freedom Group.

Conform studiului, doar 19% dintre respondenți își doresc să cumpere o proprietate ca investiție, și nu pentru uz personal. De asemenea, 70% dintre persoanele care au fost incluse în cercetare își doresc să cumpere imobile în centrul Capitalei sau în nord, inclusiv în zonele limitrofe, 74% sunt în căutarea unor spații mai mici de 120 mp, 77% doresc să achiziționeze apartamente, nu case, iar 82% vizează apartamente cu două sau trei camere. În ceea ce privește preferințele pentru anul de construcție, circa 20% sunt interesați de imobile construite înainte de cutremurul din 1977, iar aproximativ 20% tranzacționează doar imobile nou-construite.

Un alt rezultat al cercetării relevă și o putere de cumpărare destul de scăzută, cu 61% dintre respondenți care au declarat că țintesc unități cu o valoare sub 100.000 euro, în timp ce numai 7% tranzacționează imobile de peste 250.000 euro.

Studiul a fost realizat în martie 2020 pe un număr de circa 150 de persoane active în piață, dintre care 61% au tranzacționat proprietăți rezidențiale de cel puțin două ori în viață, iar 88% intenționează să o facă în următorul an. Din punct de vedere al veniturilor, 38% obțineau venituri sub 1.000 euro lunar, iar 19% peste 2.500 euro.