Studiu - 83% dintre companiile care își stochează datele în Cloud nu îşi protejează datele

Un procent de 40% dintre organizaţii s-au confruntat în ultimele 12 luni cu o breşă de securitate care a implicat stocarea în Cloud, însă, în pofida creşterii numărului de atacuri cibernetice care vizează datele din Cloud, cele mai multe companii (83%) încă nu criptează jumătate dintre aceste date sensibile, conform studiului Thales Global Cloud Security 2021, comandat de Thales şi realizat de 451 Research, parte a S&P Global Market Intelligence.

"Soluţiile Cloud sunt din ce în ce mai utilizate, iar companiile continuă să îşi diversifice modul în care le folosesc. La nivel global, 57% dintre respondenţi au declarat că folosesc doi sau mai mulţi furnizori de infrastructură Cloud, în timp ce aproape un sfert (24%) dintre organizaţii au semnalat că majoritatea datelor lor se află acum în Cloud", arată studiul, conform unui comunicat remi, miercuri, AGERPRES.

Potrivit studiului, o cincime (21%) dintre companii stochează majoritatea datelor lor sensibile în Cloud, în timp ce 40% au raportat o breşă în ultimul an. Există câteva tendinţe comune în ceea ce priveşte strategiile adoptate de companii atunci când caută soluţii ca să-şi securizeze infrastructura Cloud. 33% au spus că autentificarea cu mai mulţi factori (MFA) este o parte centrală a strategiei lor de securitate cibernetică. Cu toate acestea, doar 17% dintre cei chestionaţi şi-au criptat mai mult de jumătate din datele pe care le stochează în Cloud. Procentul scade la 15% în situaţiile în care organizaţiile au adoptat o abordare multi-Cloud.Chiar şi atunci când companiile îşi protejează datele prin criptare, 34% lasă furnizorilor controlul codurilor de cripatre, în loc să-l păstreze. Când un număr mare de organizaţii nu îşi protejează suficient datele prin criptare, limitarea punctelor potenţiale de acces devine complicată. La nivel global, 48% dintre liderii de business au recunoscut că organizaţia lor nu are o strategie Zero Trust şi un sfert (25%) nici măcar nu iau în considerare elaborarea unei astfel de strategii.Companiile au preocupări comune în ceea ce priveşte complexitatea serviciilor Cloud, subliniază sursa citată. Aproape jumătate (46%) dintre respondenţi au declarat că gestionarea confidenţialităţii şi a protecţiei datelor în Cloud este mai complexă decât soluţiile implementate la sediul companiei. Modelele hibride sunt preferate de multe organizaţii care nu se mută cu totul în Cloud.Studiul Thales Cloud Security 2021 a fost comandat de Thales şi realizat de 451 Research - parte a S&P Global Market Intelligence - şi include răspunsuri colectate de la peste 2.600 de manageri cu responsabilităţi în domeniul securităţii IT şi a datelor. Chestionarele au fost aplicate în 16 ţări/regiuni: Australia, Brazilia, Franţa, Germania, Hong Kong, India, Japonia, Mexic, Olanda, Noua Zeelandă, Singapore, Coreea de Sud, Suedia, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit şi Statele Unite ale Americii. Organizaţiile reprezentau o gamă largă de industrii, din domenii precum: servicii medicale, servicii financiare, comerţ cu amănuntul, tehnologie. Respondenţii au reprezentat companii de dimensiuni diferite, având de la 500 la 10.000 de angajaţi. Sondajul a fost realizat în perioada ianuarie - februarie 2021.Thales este un lider global în tehnologii avansate care investeşte în inovare digitală - conectivitate, Big Data, Inteligenţă Artificială, securitate cibernetică şi tehnologie cuantică - pentru un viitor care să asigure dezvoltarea societăţilor noastre. Compania oferă clienţilor - companii, organizaţii şi guverne - soluţii, servicii şi produse care îi ajută să-şi îndeplinească misiunile în domenii, precum: apărare, aeronautică, spaţiu, transporturi, identitate şi securitate digitală. Thales are 81.000 de angajaţi în 68 de ţări. În 2020, Grupul a generat vânzări de 17 miliarde de euro.