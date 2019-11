Studiu - Femeile au apărut în literatura engleză mult mai devreme decât se credea

Primele scriitoare engleze se credea că au apărut în perioada Evului Mediu târziu, dar, potrivit unei noi cărţi bazate pe cercetare în domeniu, autoarele ar fi debutat în secolul al VIII-lea, informează The Guardian, potrivit news.ro.

O stareţă din secolul al VIII-lea este considerată prima autoare engleză, fiind semnatara celei mai vechi dovezi de poezie scrise de o femeie, iar o contemporană a ei, o călugăriţă, este prima femeie care a scris o lucrare de proză în limba engleză şi şi-a ascuns numele în text.

Primele scrieri ale englezoaicelor erau plasate de cercetători în Evul Mediu târziu, de la Marie de France, din secolul al XII-lea, la vizionarele secolului al XIV-lea, Iuliana de Norwich şi Margery Kempe.

Publicată luna viitoare, cartea „Women, Writing and Religion in England and Beyond, 650–1100” a Dianei Watt susţine că femeile au apărut în literatura engleză mult mai devreme.

Watt, profesor la University of Surrey, prezintă în carte modul în care unele texte anonime au fost create probabil de femei şi susţine că bărbaţii au rescris poveştile concepute de femei.

"A existat o cultură literară importantă în care femeile au fost implicate, în multe feluri, înainte de cucerirea normandă", spune Watt.

Watt consideră că a înţelege contribuţia femeilor în literatură este esenţială pentru cunoaşterea perioadei respective. ”Informaţiile noastre despre acel timp sunt văduvite de a nu recunoaşte contribuţiile lor".