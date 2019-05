Studiu - Joburile pe pile, anunţurile neadevărate şi lipsa experienţei,cele mai mari frici ale românilor referitor la angajare

Schimbarea jobului rămâne una dintre cele mai stresante etape din viaţa profesională a românilor, joburile pe pile, anunţurile neadevărate şi lipsa experienţei fiind cele mai mari frici ale acestora atunci când trebuie să se angajeze, arată cel mai recent studiu derulat de o platformă de recrutare online din România, potrivit Agerpres.

Potrivit cercetării, cea mai mare teamă pentru 22% dintre respondenţi este că joburile cele mai bune sunt luate de cei care au "pile".Pentru aproape la fel de mulţi români (21%) cea mai mare frică, atunci când vine vorba de găsirea unui nou loc de muncă, este legată de veridicitatea anunţurilor de angajare."Aproape un sfert dintre cei care au participat la studiu nu au încredere că anunţurile de joburi sunt adevărate, iar asta îi determină, de foarte multe ori, să amâne decizia de a-şi schimba locul de muncă, deşi nu sunt fericiţi. Lipsa experienţei, aşteptările salariale prea mari, percepţia că în piaţă nu sunt suficiente locuri de muncă sau că nu are cine să le ofere consiliere sunt alte frici importante ale românilor. Este interesant faptul că, deşi de câţiva ani, avem o piaţă a candidaţilor, în care oferta de locuri de muncă depăşeşte cererea, încă mai există astfel de angoase, în rândul tuturor categoriilor profesionale - de la tineri fără experienţă, până la specialişti şi manageri sau muncitori cu zeci de ani de muncă în spate", spune Bogdan Badea, directorul general al eJobs România.Temerile pe care le au candidaţii vin, în primul rând, din imaginea pe care o proiectează asupra lor înşişi, astfel că doar 7% dintre respondenţi declară că au completă încredere în ei, din punct de vedere profesional. Atunci când îşi fac propria evaluare, românii consideră că principalele puncte slabe care îi împiedică să obţină jobul dorit sunt: lipsa studiilor superioare, lipsa încrederii în sine, faptul că nu sunt suficient de digitalizaţi, că nu au suficientă experienţă sau, dimpotrivă, sunt supracalificaţi pentru joburile din piaţă.

Potrivit studiului realizat de eJobs, un alt obstacol important de care se lovesc aceştia atunci când vor să-şi schimbe cariera este legat de redactarea CV-ului. Pentru 62% dintre români cea mai mare problemă este că nu au suficientă experienţă şi că, din acest motiv, CV-ul lor va părea neconvingător în ochii recrutorilor. 22% nu ştiu concret ce informaţii ar trebui să includă sau ce format ar trebui să aibă CV-ul. Un român din zece spune că are prea multă experienţă şi nu ştie cum să o comprime, astfel încât forma finală a CV-ului să nu depăşească două pagini.



Nu doar procesul de găsire a locurilor de muncă şi cel de aplicare sporesc nivelul de stres profesional al românilor, ci şi etapa interviului de angajare. Mai mult de jumătate dintre candidaţi se tem că nu au atitudinea potrivită şi că vor părea nesiguri pe ei, din cauza emoţiilor. 37% sunt îngrijoraţi că nu vor şti să răspundă întrebărilor pe care le primesc din partea recrutorului, aproape tot atât de mulţi suferă de "sindromul impostorului" şi cred că nu sunt suficient de bine pregătiţi, în timp ce 33% se tem că vor fi demotivaţi de atitudinea intervievatorului. 20% dintre respondenţi se aşteaptă să fie discriminaţi pe criterii care ţin de vârstă, sex sau aspect fizic.



"O altă sursă a tuturor acestor frici este reprezentată, din păcate, de experienţele pe care candidaţii le-au avut, de-a lungul timpului, atunci când şi-au schimbat joburile. În topul celor mai neplăcute experienţe se află faptul că nu au primit feedback din partea recrutorului (50,7% dintre respondenţi au indicat acest răspuns), că au aplicat pentru un job, iar la interviu au aflat că jobul real era, de fapt, altul (34,4%), că au ratat interviul din cauza emoţiilor sau au fost discriminaţi pe criterii care ţin de vârstă, sex sau aspect fizic. În acest context, eJobs lansează anul acesta campania 'Aplică fără frică' prin care vrem să venim mai aproape de candidaţi, oricine ar fi ei, din orice categorie profesională sau de vârstă, şi să le dăm încredere în ei înşişi şi în şansele pe care le au pe piaţa muncii. E important ca ei să ştie că absolut fiecare dintre cele aproape 30.000 de anunţuri pe care le găsesc pe eJobs.ro sunt verificate şi reale, că există mereu cineva care să le ofere consilierea profesională de care au nevoie şi să le răspundă la toate întrebările. După 20 de ani de când suntem pe piaţă credem că am ajuns cu toţii în punctul în care schimbarea jobului trebuie să fie asociată oricărui sentiment - emoţie, curaj, adrenalină, determinare - numai frică, nu", explică Bogdan Badea.



eJobs este liderul pieţei de recrutare online din România, cu o cifră de afaceri de aproape 10 milioane de euro în 2018, o bază de 4 milioane de candidaţi şi o serie de linii adiacente de business. Lansată în 1999, eJobs este prima platformă de recrutare apărută în România. eJobs România aparţine companiei Ringier Romania, parte din Ringier AG, compania internaţională de media. eJobs.ro are un număr de peste 4 milioane de CV-uri, mai mult de 2 milioane de utilizatori unici lunari, 7.000 de CV-uri actualizate zilnic şi o bază de fani de 290.000 pe Facebook.