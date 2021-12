STUDIU Părinții din România, DISPUȘI să plătească MAI MULT pentru serviciile bonelor vaccinate

Cererea părinților pentru bone vaccinate a crescut cu 70% față de anul trecut, conform unei cercetări recente, iar opt din 10 familii iau în considerare vaccinarea bonei atunci când caută pe cineva care să aibă grijă de copil.

Dacă în 2020 una din 10 familii își punea problema colaborării cu o bonă vaccinată, în 2021, 8 din 10 familii (80%) iau în considerare acest aspect, potrivit Sitter, platformă online dedicată serviciilor de îngrijire din România. Conform datelor Sitter, există încă o reticență semnificativă a bonelor în ceea ce privește vaccinarea, în ciuda faptului că acest lucru le-ar garanta găsirea mai rapidă a unei familii la care să se angajeze pe termen lung. În plus, având în vedere cererea ridicată, datele arată că părinții sunt dispuși să plătească cu 12-15% mai mult pentru serviciile unei bone vaccinate.

„În contextul în care din ce în ce mai mulți părinți apelează la serviciile bonelor din cauza reglementărilor impuse de lege, considerăm că este necesară o discuție despre acest subiect în spațiul public. În urma unei analize, dar și a unor interviuri cu părinții și bonele înregistrate pe platforma Sitter, am descoperit că bonele vaccinate își găsesc mult mai ușor de muncă, iar asta cred că va fi o tendință în continuă creștere. Ultimii 2 ani i-au făcut pe părinți să pună mult mai mult accent pe sănătatea familiei și a copiilor, motiv pentru care am venit și noi în ajutorul lor cu o nouă opțiune de selectare a bonelor în funcție de vaccinare. Astfel, ei își pot alege din prima condițiile în funcție de care aleg bona. De asemenea, ce trebuie să mai știe părinții este că am introdus și un serviciu de evaluare psihologică la cerere a bonei pentru că are un rol atât de important în stabilirea gradului de compatibilitate cu angajatorul și oferă un motiv în plus de liniște familiilor. Concluzia la care am ajuns în urma analizei din ultimul an este următoarea: bonele vaccinate își găsesc mult mai repede și mai ușor un loc de muncă pe termen lung, iar părinții sunt dispuși să plătească mai mult pentru asta”, subliniază Laura Bulai, co-fondator Sitter.

În urma unor interviuri cu părinții, cele mai des întâlnite motive care stau la baza alegerii lor sunt: dacă bonele sunt verificate și au recenzii sau recomandări pozitive de la alte familii, dacă sunt sau nu vaccinate împotriva Covid și, nu în ultimul rând, proximitatea față de zona în care locuiește familia.