Studiu pediatric: Ce efecte are mâncarea vegetariană asupra copiilor

Copiii care au o dietă vegetariană și copiii care consumă carne sunt similari în ceea ce privește creșterea, înălțimea și valorile nutriționale, dar copiii vegetarieni au șanse mai mari de a fi subponderali, potrivit unui studiu publicat luni în revista „Pediatrics”.

„În ultimii 20 de ani, am observat o popularitate tot mai mare a dietelor pe bază de plante și o schimbare a mediului alimentar, cu un acces mai mare la alternativele pe bază de plante, însă nu am văzut cercetările privind rezultatele nutriționale ale copiilor care urmează o dietă vegetariană în Canada", a declarat Dr. Jonathon Maguire, autorul principal al studiului și pediatru la Spitalul St. Michael's Hospital of Unity Health Toronto, într-un comunicat de presă, conform CNN.

Autorii au folosit date adunate de la aproape 9.000 de copii cu vârste cuprinse între 6 luni și 8 ani care au participat la un program între anii 2008 și 2019. Detaliile privind dietele pe care acești copii le aveau au fost furnizate de părinții lor.

Cercetătorii au măsurat indicele de masă corporală, greutatea, înălțimea, nivelul de colesterol, trigliceridele, nivelul de vitamina D și nivelul de feritină serică ale participanților. Feritina este o proteină celulară care stochează fierul și permite organismului să folosească fierul atunci când este necesar.

La începutul studiului, 248 de copii (inclusiv 25 de vegani) erau vegetarieni, iar alți 338 de copii deveniseră vegetarieni în timpul studiului. Copiii au fost urmăriți, în medie, aproape trei ani.

Nu au existat diferențe semnificative între copiii vegetarieni și cei non-vegetarieni în ceea ce privește valorile standard ale indicelui de masă corporală, înălțime, nivelul feritinei serice și nivelul vitaminei D. Cu toate acestea, copiii vegetarieni aveau aproape șanse duble de a fi subponderali decât copiii non-vegetarieni.

Conform comunicatului transmis de autorii studiului, o greutate sub cea normală poate fi un semn de malnutriție și poate indica faptul că dieta nu este suficientă pentru a susține o creștere adecvată. Autorii nu au avut la dispoziție detalii despre aportul sau calitatea dietei și despre activitatea fizică - care ar putea influența creșterea și nutriția.

Studiile pe perioade mai lungi și cu informații despre motivul pentru a deveni vegetarian - precum statutul socio-economic - ar fi utile pentru a înțelege legăturile dintre dezvoltarea copiilor și vegetarianism, au spus autorii.

Constatările evidențiază „necesitatea unei planificări atente a dietei pentru copiii cu greutate insuficientă atunci când se iau în considerare dietele vegetariene", a spus Maguire.

„Copiii care erau subponderali atât în grupurile vegetariene, cât și în cele non-vegetariene erau asemănători, erau mai mici ca vârstă și de origine asiatică", a declarat Amy Kimberlain, nutriționist dietetician și purtător de cuvânt al Academiei de Nutriție și Dietetică, neimplicată în studiu.

„Cu siguranță, etnia ar fi putut juca un rol în constatarea greutății", a declarat dr. Maya Adam, profesor asistent clinic în cadrul departamentului de pediatrie de la Stanford School of Medicine.

Copiii asiatici „erau probabil de origine est - indiană, de est, deoarece acest subgrup asiatic este mult mai probabil să practice vegetarianismul", a declarat Dr. Maya Adam: „În India, diagramele de creștere a copiilor diferă de diagramele de creștere din SUA. O fetiță medie de 5 ani din India ar trebui să cântărească 17 kilograme și să aibă o înălțime de aproximativ 108 centimetri. În SUA, o fetiță medie de 5 ani de aceeași înălțime este de așteptat să cântărească 18 kilograme".

Cu toate acestea, „este importantă monitorizarea copiilor pentru creșterea lor, indiferent de regimul alimentar", a adăugat Kimberlain: „O dietă vegetariană poate fi o alegere sănătoasă pentru toți copiii. Cheia este să te asiguri că este bine planificată. Cu ajutorul unui dietetician nutriționist, creșterea copiilor poate fi monitorizată, precum și nevoile lor de nutrienți pentru a se asigura că aceștia sunt consumați în mod adecvat".

Când bebelușii și copiii au o dietă vegetariană, părinții ar trebui să asigure un consum regulat de ouă, produse lactate, produse din soia și nuci sau semințe, în plus față de legume, fructe, fasole și linte, cereale și uleiuri, recomandă actualul Ghid alimentar al americanilor.