SUA caută FIRMA care va produce cât mai repede un VACCIN anti-COVID: Au fost selectate 5 companii

Administraţia Donald Trump a selectat cinci companii considerate că au cele mai mari şanse de a produce un vaccin anticoronavirus, afirmă oficiali de rang înalt, în contextul în care Casa Albă vrea să înceapă vaccinarea până la sfârşitul acestui an, relatează cotidianul The New York Times, potrivit MEDIAFAX.

Administraţia Donald Trump speră să poată identifica în faza iniţială cele mai promiţătoare proiecte de fabricare a unui vaccin, să accelereze procedura de stabilire care va funcţiona şi să asigure capacităţile de producere rapidă în mari cantităţi şi de distribuire în toată ţara.

Potrivit NYT, companiile considerate ca având cele mai mari şanse de a produce un vaccin sunt Moderna (cu sediul în Massachusetts), proiectul Universităţii Oxford cu AstraZeneca, Johnson & Johnson, Merck şi Pfizer.

Anunţul referitor la această decizie va fi făcut de Preşedinţia SUA în următoarele săptămâni. "Sperăm că până la sfârşitul anului 2021 vom avea câteva sute de milioane de doze", a declarat dr. Anthony Fauci, directorul Institutului Naţional pentru Alergii şi Boli Infecţioase din SUA, la un seminar medical desfăşurat marţi.

"În pofida unor rezultate preliminare promiţătoare şi a interesului puternic al Administraţiei de la Washington de stimulare a unui parteneriat între agenţii guvernamentale şi companii de profil, rămân obstacole substanţiale, iar mulţi oameni de ştiinţă consideră obiectivul preşedintelui Donald Trump de a avea un vaccin disponibil la scară largă la începutul anului viitor ca fiind optimist sau chiar nerealist. Dezvoltarea unui vaccin este un proces cunoscut ca fiind dificil şi necesită timp; recordul este de patru ani, iar un deceniu nu este o perioadă neobişnuită", notează cotidianul The New York Times.