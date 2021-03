SUA - Creșterea economiei, ușor peste estimări

Economia americană a crescut cu 4,3% în trimestrul patru din 2020, comparativ cu perioada similară din 2019, uşor mai rapid decât se previziona anterior, iar aşteptările privind redresarea din acest an au sporit, pe fondul progreselor înregistrate în campania de vaccinare şi al noilor ajutoare aprobate de Guvernul de la Washington, transmit AP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Departamentul Comerţului anunţase iniţial că PIB-ul SUA a înregistrat o creştere de 4,1% în ultimele trei luni din 2020, după un declin record, de 33,4%, în trimestrul trei din 2020. Revizuirea în creştere reflectă stocurile mai mari făcute de companii.

Datele pentru 2020 nu au fost modificate. Economia americană s-a contractat cu 3,5% în 2020, cea mai slabă performanţă din 1946. Este prima scădere anuală a economiei după declinul de 2,5% din 2009 şi vine după un avans de 2,2% în 2019.Economiştii apreciază că măsurile de stimulare vor duce în acest trimestru la un avans al PIB-ului SUA de peste 7%, iar pe ansamblul acestui an creşterea economiei ar putea depăşi 7%. Ar fi cea mai solidă performanţă anuală din 1984.Luna aceasta, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) şi-a îmbunătăţit estimările de creştere a economiei SUA până la 6,5% în acest an şi 4% anul viitor, comparativ cu prognozele din decembrie care mizau pe un avans de 3,2% în 2021 şi unul de 3,5% în 2022. OECD a estimat că planul de relansare în valoare de 1.900 miliarde de dolari, promovat de preşedintele Joe Biden, va stimula PIB-ul SUA cu 3-4%, în medie, în primul an de la introducere.