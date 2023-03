SUA dau în clocot după punerea sub acuzare a lui Trump: DeSantis acuză o manevră a lui Soros și anunță că nu îl va extrăda din Florida

Acuzația sau acuzațiile nu au fost încă făcute publice. Biroul procurorului districtual din Manhattan îl investighează pe Trump pentru că ar fi falsificat înregistrări de afaceri în legătură cu o plată către Stormy Daniels, vedetă de filme pentru adulți, înainte de alegerile din 2016.

Odată cu punerea sub acuzare, Trump este atât primul președinte care a fost pus sub acuzare de două ori, cât și primul fost președinte care este acuzat penal.

Deși nu a anunțat încă dacă va candida în 2024, se crede că guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, se gândește cu tărie la o candidatură la alegerile prezidențiale din 2024, ceea ce l-a pus în contradicție cu Trump, care și-a anunțat deja propria candidatură.

"Înarmarea sistemului juridic pentru a promova o agendă politică dă peste cap statul de drept", a scris DeSantis pe Twitter joi. "Este antiamerican".

DeSantis a continuat să spună că procurorul districtual din Manhattan care conduce acuzațiile împotriva lui Trump "întinde legea pentru a viza un adversar politic".

"Florida nu va asista la o cerere de extrădare, având în vedere circumstanțele discutabile în cauză cu acest procuror din Manhattan susținut de Soros și agenda sa politică", a spus el.

Trump a făcut din casa sa de la Mar-a-Lago, care se află în Florida, reședința sa legală în 2018. Avocații săi au declarat că el se va preda probabil săptămâna viitoare la New York. Extrădarea interstatală este o chestiune care ține de instanțe. Procurorul districtual din Manhattan a precizat într-o declarație că a contactat "avocatul lui Trump pentru a coordona predarea sa la biroul procurorului din Manhattan pentru a fi pus sub acuzare în legătură cu o acuzație a Curții Supreme".

DeSantis a condamnat anterior potențialele acuzații împotriva lui Trump, menționând totodată aspectul penal. Când Trump a postat pentru prima dată pe rețelele de socializare că se așteaptă să fie arestat, DeSantis a numit acuzațiile potențiale o "urmărire penală politizată", dar a adăugat: "Uite, nu știu ce se întâmplă când se plătește bani pentru tăcere unei vedete porno pentru a asigura tăcerea cu privire la un tip de presupusă aventură. Pur și simplu nu pot vorbi despre asta".

Trump și echipa sa au publicat joi declarații în care au condamnat acuzația. Fostul președinte a accesat Truth Social la scurt timp după anunț, numind decizia "un atac asupra țării noastre cum nu s-a mai văzut până acum".

Avocații săi au publicat și ei o declarație, avocații Susan Necheles și Joseph Tacopina afirmând că "nu a comis nicio infracțiune" și că va "lupta cu fermitate împotriva urmăririi sale politice în instanță".

