SUA în favoarea ridicării brevetelor pentru vaccinurile anti-COVID-19

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salutat miercuri "decizia istorică" a Statelor Unite de a sprijini ridicarea temporară a brevetelor pentru vaccinurile anti-COVID-19, ceea ce în opinia unora ar permite să se pună capăt penuriei, comentează AFP.

This is a monumental moment in the fight against #COVID19. The commitment by @POTUS Joe Biden & @USTradeRep @AmbassadorTai to support the waiver of IP protections on vaccines is a powerful example of ???????? leadership to address global health challenges. pic.twitter.com/3iBt3jfdEr