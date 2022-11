SUA își sabotează propriul plan de decarbonizare: Peste 1000 de transporturi de panouri solare provenite din China sunt blocate în porturi

Mai mult de 1.000 de transporturi de componente de energie solară în valoare de sute de milioane de dolari s-au adunat în porturile americane începând cu luna iunie, în conformitate cu o nouă lege care interzice importurile din regiunea chineză Xinjiang din cauza preocupărilor legate de munca în condiții de sclavie, potrivit oficialilor vamali federali și surselor din industrie, notează agenția Reuters.

Nivelul confiscărilor, care nu a fost raportat anterior, reflectă modul în care o politică menită să pună presiune asupra Beijingului în legătură cu taberele de detenție ale uigurilor din Xinjiang riscă să încetinească eforturile administrației Biden de decarbonizare a sectorului energetic american pentru a combate schimbările climatice.

Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din SUA a confiscat 1.053 de transporturi de echipamente de energie solară între 21 iunie, când a intrat în vigoare Legea privind protecția muncii forțate a uigurilor, și 25 octombrie, a declarat pentru Reuters ca răspuns la o cerere de documente publice, adăugând că niciunul dintre transporturi nu a fost încă eliberat.

Agenția nu a dorit să dezvăluie producătorii sau să confirme detalii despre cantitatea de echipamente solare din transporturi, invocând legea federală care protejează secretele comerciale.

Cu toate acestea, trei surse din industrie care au cunoștință despre acest subiect au declarat pentru Reuters că produsele reținute includ panouri și celule din polisiliciu, care probabil că au o capacitate de până la 1 gigawatt și sunt fabricate în principal de trei producători chinezi - Longi Green Energy Technology Co Ltd, Trina Solar Co Ltd și JinkoSolar Holding Co.

Împreună, Longi, Trina și Jinko reprezintă de obicei până la o treime din livrările de panouri din SUA. Dar companiile au oprit noi livrări către Statele Unite din cauza temerilor că și alte încărcături vor fi reținute, au declarat sursele din industrie.

Sursele au cerut să nu fie numite, deoarece nu au fost autorizate să vorbească public despre acest subiect.

China neagă abuzurile din Xinjiang. Inițial, Beijingul a negat existența unor tabere de detenție, dar ulterior a recunoscut că a înființat "centre de formare profesională" necesare pentru a reduce ceea ce a spus că este terorismul, separatismul și radicalismul religios în Xinjiang.

Nici Ministerul de Externe al Chinei, nici Asociația industriei fotovoltaice din China nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Luna trecută, Li Gao, șeful biroului pentru schimbări climatice din cadrul Ministerului Ecologiei și Mediului, a declarat că unele țări "inventează motive pentru a suprima întreprinderile fotovoltaice din China... dăunând efortului colectiv global de combatere a schimbărilor climatice".

Într-un e-mail, Jinko a declarat că lucrează cu CBP la documentația care să dovedească faptul că livrările sale nu au legătură cu munca forțată și este "încrezătoare că transporturile vor fi admise".

Longi și Trina nu au răspuns la solicitările de comentarii.

Blocajul reprezintă o provocare pentru dezvoltarea energiei solare din SUA într-un moment în care administrația Biden încearcă să decarbonizeze economia americană și să pună în aplicare Legea privind reducerea inflației (IRA), o nouă lege care încurajează tehnologiile energetice curate pentru a combate schimbările climatice.

Instalațiile solare din Statele Unite au încetinit cu 23% în al treilea trimestru, iar aproape 23 de gigawați de proiecte solare sunt amânate, în mare parte din cauza incapacității de a obține panouri, potrivit grupului de comerț American Clean Power Association.

ACP a îndemnat administrația Biden să simplifice procesul de verificare a importurilor.

"După mai mult de patru luni de examinare a panourilor solare în cadrul UFLPA, niciunul nu a fost respins și, în schimb, acestea rămân blocate, fără niciun final la vedere", a declarat aceasta într-o declarație.

UFLPA presupune, în esență, că toate bunurile din Xinjiang sunt fabricate prin muncă forțată și cere producătorilor să prezinte documente de proveniență a echipamentelor importate până la materia primă pentru a dovedi contrariul înainte ca importurile să poată fi autorizate.

CBP nu a dorit să comenteze durata reținerilor și nici să spună când ar putea fi eliberate sau respinse. "În cele din urmă, depinde de rapiditatea cu care un importator este capabil să prezinte documente suficiente", a declarat purtătorul de cuvânt al CBP, Rhonda Lawson.

Longi, Trina și Jinko își procură cea mai mare parte a polisiliciului de la furnizori americani și europeni, cum ar fi Hemlock Semiconductor, o societate mixtă cu sediul în Michigan între Corning Inc și Shin-Etsu Handotai Co Ltd, și Wacker Chemie din Germania, au declarat sursele din industrie.

Un purtător de cuvânt al Wacker nu a dorit să comenteze reținerile din SUA, dar a declarat că firma se aprovizionează cu cuarțită de la furnizori din Norvegia, Spania și Franța.

"Strategia noastră de achiziții ne oferă toate motivele să fim încrezători că produsele utilizate în lanțul nostru de aprovizionare sunt fabricate într-un mod care respectă drepturile omului", a declarat purtătorul de cuvânt Christof Bachmair.

Hemlock a precizat într-un comunicat că se aprovizionează cu siliciu de calitate metalurgică de la furnizori care folosesc cuarț extras din America de Nord și de Sud.

CBP a declarat anterior că a reținut aproximativ 1.700 de transporturi în valoare de 516,3 milioane de dolari în cadrul UFLPA până în septembrie, dar nu a detaliat niciodată până acum câte dintre aceste transporturi conțineau echipamente solare.

UE a propus, de asemenea, o interdicție privind produsele din Xinjiang, dar nu a pus în aplicare una.