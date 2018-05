SUBIECTUL în care Călin Popescu Tăriceanu are aceeași părere cu Klaus Iohannis: 'Nu e numai o specialitate a României, aşa cum a vrut Kovesi să o creeze'

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, vineri, la Constanţa, că România nu este o ţară în care ”să fie puse sub semnul întrebării regulile statului de drept”. Părerea lui Tăriceanu coincide cu cea a lui Klaus Iohannis, care a spus, în Bulgaria, că ”eu nu cred că România va fi afectată de această condiţionare. Nu am motive să cred aşa ceva. Chiar dacă în politica internă apar contradicţii, apar contondenţe, apar chiar şi acuzaţii între actorii politici şi foarte multă lume, între care şi eu, este nemulţumită de cum s-a lucrat de exemplu pe legile justiţiei, în ansamblu nu cred că cineva pune serios sub semnul întrebării existenţa statului de drept în România şi sper să nici nu ajungem vreodată acolo”.

Preşedintele Senatului spune că, din cauza procurorului general al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruța Kovesi, brandul de ţară al României a devenit corupţia, în condiţiile în care, alte ţări, se laudă cu turismul, industria sau învăţământul.

Tăriceanu a declarat, vineri după-amiază, la Constanţa, că a văzut în raportul GRECO că sunt şi alte ţări care au corupţie, iar aceasta nu este o specialitate a României, scrie news.ro.

“Am văzut zilele trecute un raport, parcă făcut de GRECO, cu privire la lupta împotriva copruţiei. Am văzut acolo o companie redutabilă, nu vreau să dau nume de ţări, să nu greşesc, să pun pe unul acolo care nu era. Am rămas surprins, în ţările astea se evaluează că a slăbit lupta împotriva corupţiei, că văd că au şi ăia corupţie, nu e numai o specialitate a României, aşa cum a vrut doamna Kovesi să o creeze. Brandul de ţară, datorită doamnei Kovesi, a devenit corupţia. Alţii se laudă cu turism, alţii se laudă cu industrii, alţii se laudă cu învăţământ, doamna Kovesi a reuşit o performanţă extraordinară”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

El a mai spus că nu contestă necesitatea ca la nivelul Uniunii Europene normele statului de drept să fie respectate, precizând că România nu este o ţară în care să fie puse sub semnul întrebării regulile statului de drept.

“România nu este în momentul de faţă considerată o ţară în care să fie puse sub semnul întrebării regulile statului de drept. Ceea ce facem noi, mai degrabă înseamnă consolidarea justiţiei şi a statului de drept”, a mai afirmat liderul ALDE.

