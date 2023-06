Suburbiile Parisului bubuie, după ce un tânăr a fost ucis de polițiști: proteste extrem de violente/ Video

Moartea lui Naël M., în vârstă de 17 ani, care a fost ucis de un poliţist după ce a refuzat să se supună ordinelor acestuia, a stârnit furie în Nanterre.

O înregistrare video care circulă pe reţelele de socializare arată cum un poliţist îl ţine pe şofer sub ameninţarea armei, apoi trage de la mică distanţă când maşina reporneşte.

În videoclip se aud cuvintele "o să primeşti un glonţ în cap", fără a putea fi atribuită această frază cuiva anume.

La sfârşitul zilei de marţi, au izbucnit tensiuni între unii locuitori din cartierul Vieux Pont, unde locuia victima, şi Poliţie. Încăierările au devenit din ce în ce mai tensionate, cu focuri de artificii de o parte şi cu focuri de artificii şi gaze lacrimogene de cealaltă parte.

După ultimele date ale oficialilor locali, 20 de persoane au fost arestate.

O serie de clădiri din Nanterre au fost incendiate. Şcolile primare Pablo Picasso au fost cuprinse de flăcări, la fel ca şi centrul de agrement Gavroches, unde se aflau câteva zeci de animale care au fost salvate. Centrul în sine a fost distrus.

Tensiuni au izbucnit în mai multe oraşe din regiunea Île-de-France, printre care Suresnes, Montfermeil, Colombes, Asnières-sur-Seine, Rueil-Malmaison şi Mantes-la-Jolie, unde primăria districtului Val Fourré a fost devastată de flăcări.

Tensiuni ar fi izbucnit, de asemenea, în mai multe oraşe franceze, printre care Marsilia, Nantes, Bordeaux şi Roubaix.

Familia tânărului şofer ucis va depune în zilele următoare o plângere împotriva poliţistului care a tras focurile de armă.

Acesta a fost plasat în custodia poliţiei sub acuzaţia de ucidere din culpă.

O a doua plângere va fi depusă pentru fals în acte publice împotriva poliţiştilor "care au susţinut că tânărul ar fi încercat să comită un omor din culpă împotriva lor, încercând să-i lovească, ceea ce este negat formal de înregistrarea video", spun avocaţii familiei.

