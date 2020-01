Subvențiile acordate partidelor politice în luna ianuarie 2020, precum și privind totalul subvențiilor estimate pentru anul 2020

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 5/2020 bugetului de stat pe anul 2020, potrivit cărora prin derogare de la art. 18 alin. (3) lit. a), alin. (4) și art. 19 din Legea nr. 334/2006, în anul 2020 subvențiile acordate partidelor politice, prevăzute în bugetul Autorității se acordă pe baza numărului total de parlamentari înscriși în fiecare dintre partidele politice la data de 1 ianuarie 2020,

Ținând cont de adresele Secretarului General al Camerei Deputaților nr. 2/20CP din 21 ianuarie 2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă nr. 36 din 21.01.2020 și a Secretarului General al Senatului nr. 301 din 21 ianuarie 2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă nr. 37 din 21.01.2020, și

Având în vedere adresele partidului PRO România nr. 7/2020/23.01.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă sub nr. 871/23.01.2020, Partidului Național Liberal nr. 16/23.01.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă sub nr. 872/23.01.2020, Partidului Social Democrat nr. 28/22.01.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă sub nr. 873/23.01.2020, Partidului Alianța Liberalilor și Democraților înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă sub nr. 874/23.01.2020, Partidului Mișcarea Populară nr. 147/22.01.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă sub nr. 875/23.01.2020, partidului Uniunea Salvați România nr. 34/23.01.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă sub nr. 876/23.01.2020 și a partidului Forța Națională nr. 14/27.01.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă sub nr. 870/27.01.2020, algoritmul de calcul al subvențiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice a fost modificat pentru anul 2020.

Prin urmare, subvențiile acordate partidelor politice în luna ianuarie 2020 sunt următoarele:

TOTAL SUBVENŢIE IANUARIE 2020 Total subvenție de la bugetul de stat pentru fiecare formațiune politică (partid politic/organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale) Nr. crt. Partidul politic Valoare (LEI) 1 Partidul Social Democrat 7.104.247,14 2 Partidul Naţional Liberal 3.943.235,50 3 Uniunea Salvaţi România 1.052.831,91 4 Uniunea Democrată Maghiară din România 899.126,84 5 Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 861.873,20 6 Partidul Mişcarea Populară 473.774,36 7 Uniunea Naţională pentru Progresul României 21.607,92 8 PRO România 658.019,94 9 Forța Națională 105.283,19 TOTAL 15.120.000,00

Potrivit bugetului alocat pentru anul 2020, sumele care vor fi acordate partidelor politice pe durata anului în curs vor fi următoarele: