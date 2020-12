Succes major pentru Taylor Swift: albumul Evermore a fost vândut în peste un milion de copii la nivel mondial în prima săptămână

Albumul "Evermore" a devenit al treilea în 16 luni al cântăreţei Taylor Swift care s-a vândut într-un milion de unităţi în primul weekend şi al optulea de studio care a fost vândut în tot atâtea copii într-o săptămână în cariera ei, potrivit Republic Records, citat de Variety, relatează News.ro.

Albumul ei de debut, "Taylor Swift", este singurul care nu s-a vândut într-un milion de unităţi la nivel mondial în cel puţin şapte zile - toate celelalte lansate de la "Fearless" din 2008 au depăşit cifra.

Discul "Evermore" nu a fost în magazine până la 18 decembrie, la o săptămână după lansarea versiunii de descărcare digitală. Discurile de vinil vor apărea după Anul Nou.

Billboard a anunţat 329.000 de unităţi vândute pentru prima săptămână, cu 155.000 albume tradiţionale şi alte 167.000 reprezentând echivalentul a 220 de milioane de descărcări online. Reprezintă astfel, cel de-al cincilea cel mai bun debut din SUA al anului.

"Evermore" cuprinde 15 piese, în versiune standard, iar versiunea deluxe a albumului are două cântece bonus - "Right Where You Left Me" şi "It’s Time To Go".

Artista în vârstă de 30 de ani a lansat cel de-al optulea album, înregistrat în izolare, în luna iulie. "Folklore", nominalizat la Grammy 2021, este produs de Jack Antonoff şi Aaron Dessner. În octombrie, "Folklore" a devenit primul disc care a fost vândut anul acesta în peste 1 milion de copii.