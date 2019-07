Succes rasunator al campaniei FEMEI PE BANCNOTE - BNR lanseaza bancnota de 20 de lei cu chipul Ecaterinei Teodoroiu

In urma demersurilor campaniei nationale FEMEI PE BANCNOTE si a scrisorii deschise trimise de Janina Nectara Constantin, initiatoarea campaniei, Guvernatorului Mugur Isarescu, Banca Nationala a Romaniei a luat decizia de a ilustra prima femeie pe o bancnota nationala.

Janina Nectara a reușit să aducă în demersul istoric cele mai apreciate persoane publice.

Totodata, demersul national a fost susținut de cele mai prestigioase instituții educaționale precum: Universitatea POLITEHNICA București; Universitatea de Medicină și Farmacie CAROL DAVILA; Universitatea de Arhitectură și Urbanism ION MINCU; Universitatea de Educație Fizică și Sport București; Universitatea Națională de Muzică București; Facultatea de Geologie a Universității București; Facultatea de Chimie a Universității București; Facultatea de Istorie a Universității București.

In campanie, peste 20.000 de romani si-au votat personalitatile istorice preferate.

"Traim un moment istoric. Este pentru prima data in 150 de ani de la nastere leului romanesc cand o femeie remarcabila este onorata in mod oficial pe o bancnota de larga curculatie.

Multumesc voluntarilor care au lucrat cu generozitate in aceasta campanie, multumesc artiștilor tinerei generații si tuturor personalităților publice implicate, jurnaliștilor și realizatorilor de televiziune care au promovat campania FEMEI PE BANCNOTE, si nu in ultimul rand Guvernatorului BNR pentru ca a inteles ca Romania are alaturi de bărbați si femei remarcabile carora trebuie sa li se recunoască meritele.

De asemenea, multumesc Stiri pe Surse pentru imensul suport acordat!

Impreuna, am scris istorie in Romania", a declarat Janina Nectara Constantin.