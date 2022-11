Suedia s-a răzgândit în privința aderării României la Schengen. Anunțul lui Bogdan Aurescu

Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, a anunțat luni seara că Suedia susține aderarea României la Spațiul Schengen. Bogdan Aurescu a salutat poziția favorabilă exprimată de suedezi cu privire la aderarea României la Schengen.

„Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ardalan Shekarabi, pentru declarația pozitivă de astăzi cu privire la aderarea României la Schengen, în urma discuției noastre bune și cuprinzătoare din 22 noiembrie”, a scris ministrul de externe, pe Twitter.

Europarlamentar: Aderarea României la spațiul Schengen este susținută și de social-democrații din Suedia

„Aderarea României va face Uniunea Europeană mai sigură”, a adăugat Aurescu.

Thank you so much, Mr Ardalan Shekarabi @shekarabi, for your positive statement today regarding Romania's accession to #Schengen, also following our very good&comprehensive ????talk on November 22. RO???????? accession will make EU???????? more secure. https://t.co/5z5ywgl39r