Suflete de câini (comentariu de Dana Budeanu)

Traim un moment dramatic, moartea unei femei nevinovate sfasiata de niste caini ai nimanui, de nicaieri. In jurul cazului, o liniste abisala. Nu mai sunt nici proteste, nu mai ucide nici coruptia, nu mai distrugem nici catedrale. Taceti rusinati pe trotinete, inveliti in pelerine impermeabile care sa va acopere sufletele ipocrite si haine. Care dintre voi? Acei neterminati care ati dus Romania, pentru ani de zile, in zodia urii ca niciodata dupa revolutie. Nu va este jena de voi, vajnici aparatori ai dreptatii sociale prin Bucuresti? Nu mai sunteti oripilati ca se stia de aceasta problema de luni de zile si toti alesii vostrii, cu Plicusor in frunte, nu au facut nimic?

In toata aceasta liniste cutremuratoare de mai sus, s-a trezit Vladut Magicianul sa ne explice asezarea geografica a Bucurestiului, si caracterizat de acelasi tupeu nemarginit a concluzionat ca unele comune de prin jur sunt de vina, ca de exemplu Chiajna. Superb, nu? Este evident ca numai un sinistru neterminat ca acesta putea sa fie atat de curajos. Numai un diploma-free, cu ghizdan in spate si scheleti in dulap din ong-uri, putea sa iasa ca o floare sa ne explice asezarea urbana a Capitalei.

Cu fiecare eveniment de gen, imi dau seama ca progresismul occidental a reusit sa creeze o specie de oameni lipsiti de empatie si minima decenta morala. Acesti trotinetari crescuti pe banii fundatiilor sunt vesnic senini si imuni la orice sentiment uman. Sunt doar niste sectanti plini de revolta si ura la apasarea butonului de catre sefii care ii finanteaza. In rest, traiesc frumosi si liberi precum niste caini fara suflet, in timp ce langa ei este MIZERIE, FRIG, FOAMETE sau MOARTE.

Sila este un cuvant prea frumos pentru a descrie sentimentul care ma cuprinde cand le vad fetele blajine de roboti fara repere. O adaptare a “sufletelor moarte” a lui Gogol, la care toti asistam neputinciosi si lasi. Ani de zile, Romania a fost terorizata de ifosele ipocrite ale acestor nulitati, care stabileau ora exacta si nevoile oamenilor. Lumea se revolta la ordin condusa de acesti ghiozdanari, intr-un teatru bizar si jenant platit din banii corporatiilor sunate la ordin. Veti trece nepasatori si peste acest subiect, la fel cum ati trecut si peste incendiile din spitalele conduse de ministerul Magicianului sau peste bunicii legati de paturi in spitale de sub ministerul lui Nimenila.

Dana Budeanu pentru Verdict App