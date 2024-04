Salariul colosal pe care îl primesc Bontea, Scărletscu și Dumitrescu la Masterchef: Suma este dublă față de cât primeau la Antena 1

Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, celebrul trio de bucătari desăvârșiți și iubiți de publicul român, revin în lumina reflectoarelor la emisiunea MasterChef, difuzată pe ProTV.

Producătorii de la ProTV sunt extrem de încrezători că participarea celor trei bucătari celebri în emisiunea MasterChef va atrage o audiență considerabilă. Astfel, pentru a-i readuce în show-ul care i-a consacrat, conducerea postului TV le-a făcut oferte financiare extrem de generoase.

Conform unor informații, se pare că bucătarii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu primeau în jur de 300.000 de euro pe an de la Antena 1 pentru participarea lor în emisiunea „Chefi la cuțite”. Cu toate acestea, chiar și cu sumele generoase primite, cei trei se simțeau frustrați de faptul că veniturile imense din publicitate nu li se reflectau în compensațiile personale.

ProTV a luat decizia de a oferi o remunerație dublă celor trei chefi pentru a-i convinge să părăsească „Chefi la Cuțite” și să se întoarcă la MasterChef, emisiunea care i-a consacrat acum aproximativ 12 ani. Astfel, suma propusă ar însemna ca cei trei chefi să primească 600.000 de euro pe an la ProTV. În cifre lunare, acest lucru se traduce prin aproximativ 20.000 de euro pentru fiecare bucătar, conform Cancan.

Printr-un comunicat oficial, postul de televiziune a confirmat încheierea unui acord care marchează întoarcerea celor trei chefi la emisiunea care i-a consacrat acum 12 ani. Într-un răspuns entuziast, cei trei jurați și-au exprimat bucuria de a reveni pe platourile de filmare și de a se reuni într-o nouă aventură culinară.

„Pentru mine, MasterChef este ca prima dragoste, care nu se uită niciodată. Aici a început totul. Aici mi-am cunoscut colegii, aici am avut primele întâlniri cu cei pasionaţi de arta culinară, aici am dat primele şorţuri, aici am reuşit să găsim primii bucătari printre amatori, care azi activează cu succes în domeniu”, a spus Sorin Bontea, potrivit ego.ro

„MasterChef este formatul care ne-a lansat şi care a dat tonul show-urilor culinare în România. Este prima noastră iubire şi provocare, iar pasiunea pentru mâncare, care s-a plantat în casele oamenilor de-a lungul timpului, ne-a ajutat pe toţi să dezvoltăm o întreagă industrie”, a precizat Florin Dumitrescu, conform aceleași surse.

„Această revenire e ca atunci când, după foarte, foarte mult timp, te întorci acasă şi revezi locurile natale, acelea în care te-ai format, ai crescut… MasterChef este show-ul care a revoluţionat gastronomia în România şi îmi doresc ca noii concurenţi să vină cu mult curaj, avem nevoie de toţi rebelii din bucătărie, avem nevoie de toată mâncarea bună şi de cei care vor să ne impresioneze cu adevărat”, a încheiat Cătălin Scărlătescu.