Sundance Film Festival - Selecţie cu 72 de lungmetraje, între care debutul regizoral al actriţelor Rebecca Hall şi Robin Wright

Sundance Institute a anunţat selecţia ediţiei 2021 a Sundance Film Festival, care cuprinde 72 de lungmetraje, cu 56 mai puţine faţă de ediţia precedentă, între care primele producţii regizate de actriţele Rebecca Hall şi Robin Wright, potrivit news.ro.

Programul, care va fi disponibil unui public mai numeros, având în vedere că ediţia viitoare va avea loc în format hibrid, include filme din 29 de ţări şi 38 de lungmetraje de debut, între care producţii semnate de Rebecca Hall (“Passing”), Robin Wright (“Land”), Jerrod Carmichael (“On the Count of Three”) şi Ahmir Thompson, cunoscut drept Questlove of the Roots (“Summer of Soul”).

Următoarea ediţie a Sundance Film Festival va avea loc, între 28 ianuarie şi 3 februarie, în Park City (Utah), locul obişnuit, dar şi în New York, Ohio, Tennessee, Kansas, California şi Florida.

Sundance a estimat că 3.500 de lungmetraje au fost înscrise anul acesta pentru a fi selectate.

În US Dramatic Competition, US Documentary Competition, World Cinema Dramatic Competition şi World Cinema Documentary Competition au fost selectate câte 10 lungmetraje, toate urmând să aibă premiera mondială.

Vor avea loc proiecţii drive-in, în cinematografe arthouse şi la sediile unor organizaţii culturale, discuţii cu autorii şi actorii din filmele selectate. Ele vor fi încărcate pe platforma festivalului, unde vor fi disponibile contra cost timp de 24 de ore.

Cât priveşte scurtmetrajele şi serialele independente, selecţia va include cincizeci, respectiv patru titluri.

În plus, programul New Frontier, în care sunt incluse lucrări ce combină filmul cu arta şi tehnologia, va prezenta 14 proiecte.