Sunt pregătit fizic şi psihic, nu mi-e teamă de finala US Open, spune spaniolul Carlos Alcaraz

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (19 ani, 4 ATP, favorit nr. 3) a declarat sâmbătă că este pregătit fizic şi psihic şi că nu-i este teamă de de finala US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, de duminică seara, unde-l va înfrunta pe norvegianul Casper Ruud (7 ATP, favorit nr. 5), finalist la Roland Garros, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Alcaraz a avut meciuri lungi în rundele superioare de la US Open, învingându-l pe croatul Marin Cilic în cinci seturi şi în 3 ore şi 54 minute în optimile de finală, apoi pe italianul Jannik Sinner în cinci seturi şi în 5 ore şi 15 minute în sferturi, şi pe americanul Frances Tiafoe în cinci seturi (4 ore şi 19 minute) în semifinale."Mă simt bine după meciul din semifinală, sunt puţin obosit, dar sunt bine, foarte bine. Sunt şi foarte fericit. Mă gândesc la băiatul care acum zece ani a visat la acest moment şi sunt foarte fericit. Sunt mai bine pregătit decât anul trecut, când jucasem în doar trei turnee de Mare Şlem în cariera mea înainte de US Open. Şi jucasem un singur meci de cinci seturi (în primul tur la Wimbledon). Acum am jucat mult mai mult, sunt mai bine pregătit psihic şi fizic. În ultimele douăsprezece luni, am muncit din greu în sală şi pe teren. Dar aş spune că totul ţine de mental. Astăzi am demonstrat că sunt pregătit fizic să joc un tenis bun în ciuda numărului de ore petrecute pe teren. Şi chiar dacă am trecut de trei tururi dificile, nu mi-e frică de finală", a spus Alcaraz.Învingătorul din finala US Open va deveni şi lider mondial ATP în clasamentul ce va fi dat luni publicităţii."Un meci pentru locul 1 mondial este ceva la care visez de când eram copil. Deocamdată mă bucur de moment, de faptul că voi juca prima mea finală de Mare Şlem. M-am pregătit psihic şi fizic pentru un meci ca cel de duminică", a arătat ibericul.Jucătorii de tenis Casper Ruud (Norvegia, 7 ATP, favorit nr. 5) şi Carlos Alcaraz (Spania, 4 ATP, favorit nr. 3) vor disputa finala masculină la US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului.În semifinalele disputate vineri seara, Ruud a trecut cu 7-6 (7/5), 6-2, 5-7, 6-2, de rusul Karen Hacianov (31 ATP, favorit nr. 27) după o partidă de trei ore, în timp ce Alcaraz s-a impus în cinci seturi, 6-7 (6/8), 6-3, 6-1, 6-7 (5/7), 6-3, în faţa americanului Frances Tiafoe (26 ATP, favorit nr. 22), cel care-l eliminase pe legendarul Rafael Nadal, după o partidă care a durat aproape patru ore şi jumătate.În urma calificării în finală, Alcaraz şi Ruud vor ocupa primele două locuri în clasamentul ATP ce va fi publicat luni, rezultatul din finală urmând să decidă cine va fi liderul mondial.Ruud a disputat anul acesta şi finala de la Roland Garros pierdută în faţa lui Nadal.Aşa cum se ştie, finala feminină de la US Open se va disputa sâmbătă seara, între poloneza Iga Swiatek, numărul unu mondial, şi tunisianca Ons Jabeur, a cincea în clasamentul WTA.