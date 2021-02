Suntem cei mai dezavantajaţi de arbitraj, nu m-ar mira să se întâmple şi cu FCSB, spune Croitoru de la FC Botoșani

Antrenorul echipei de fotbal FC Botoşani, Marius Croitoru, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa este de departe cea mai dezavantajată de arbitraj, el precizând că nu ar fi surprins să apară greşeli şi în partida cu FCSB de duminică., potrivit Agerpres.

"La mine e o constantă să am probleme de arbitraj. Ce să mai spun, că am trei meciuri la rând în care arbitrii nu au văzut penalty-uri clare. Pentru mine o obişnuinţă, nu m-ar mira să se întâmple şi acum la fel. Nu că joc cu FCSB, problema e că se greşeşte cu orice echipă joc. Deci nu se întâmplă numai cu echipele mari, singura constantă sunt greşelile împotriva echipei FC Botoşani. Şi greşeli mari, grave, care pot decide un meci, o calificare în play-ff. Problemele de arbitraj sunt mari anul acesta. Anul trecut cu Dinamo am fost cei mai dezavantajaţi de arbitraje, iar anul acesta suntem de departe cei mai dezavantajaţi", a afirmat el.

"N-am ştiut că FC Botoşani nu a câştigat niciodată pe teren propriu cu FCSB. Dar cum nu câştigasem niciodată în deplasare cu FCSB şi am făcut-o anul trecut... îmi doresc din tot sufletul să câştigăm acum şi să închidem cercul ăsta în ceea ce priveşte meciurile cu FCSB. Adică să câştigăm şi în deplasare, şi acasă. Bineînţeles că va fi greu, FCSB este o echipă puternică, cu jucători de valoare, cu un antrenor bun. Cei de la FCSB sunt în scădere de turaţie de când a plecat Man. Sau este o pură coincidenţă plecarea lui cu forma mai slabă. Spun formă puţin mai slabă, pentru că a pierdut două meciuri de campionat, ceea ce la FCSB e mai greu de acceptat. Acest meci poate fi decisiv pentru play-off, dar mai sunt meciuri. Cu cât reuşim mai repede (n.r. - să asigure calificarea în play-off), cu atât mai bine. Ca să ne eliberăm toţi de această presiune, după care o să luăm fiecare meci şi vedem unde vom fi", a adăugat tehnicianul.

Faptul că echipele care se luptă la titlu au în componenţă foşti jucători de la FC Botoşani îl bucură pe Marius Croitoru.



"Dacă FCSB îşi permite să cumpere jucători de la FC Botoşani, asta spune mult despre cum se lucrează la noi. Şi Craiova, şi CFR au jucători de la noi... cele mai puternice echipe din România cumpără de la FC Botoşani. Asta spune multe despre selecţia noastră şi nu face decât să ne bucure. Cei patru de la FCSB nu cu foarte mult timp în urmă erau titulari la noi (Răzvan Oaidă, Olimpiu Moruţan, Andrei Miron, Denis Haruţ, n. red.). Îi cunosc foarte bine, aşa cum şi ei cunosc ce se întâmplă la aici", a precizat Croitoru.



Echipa de fotbal FC Botoşani întâlneşte, duminică, de la ora 20:30, pe teren propriu, formaţia FCSB, într-o partidă contând pentru etapa a 25-a a Ligii I.