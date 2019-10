Suporterii care au pierdut meciul favoritei Liverpool, după ce au încurcat orașul Genk cu Gent, au primit o recompensă neașteptată

Doi suporteri au echipei Liverpool au vrut să vadă meciul pe care echipa lor favorită urma să-l dispute în Belgia, cu Genk. Însă din greşeală ei au ajuns la Gent şi au ratat partida campioanei Europei, potrivit news.ro.

Rob, din Londra, şi Lee, din Leicester, au cheltuit aproximativ 200 de lire sterline fiecare (230 de euro) pe tren şi pe bilete, dar au ajuns într-un oraş aflat la 150 de kilometri de localitatea în care avea loc meciul.

"Când am ajuns, nu am văzut niciun fan al echipei Liverpool, ceea ce a trezit suspiciunile noastre. Apoi am mers să cinăm şi i-am spus unui ospătar care era suporter al lui Gent: jucăm cu voi în seara asta. El ne-a spus: nu, nu jucaţi cu noi. Atunci am realizat eroarea noastră. Băusem câteva beri, iar să conducem era imposibil. Şi dacă mergeam cu un taxi, erau 150 de kilometri, aşa că soarta ne-a fost pecetluită. Am văzut meciul într-un bar irlandez cu un grup de oameni deosebiţi şi chiar ne-a plăcut să-l vedem la TV", a declarat Rob, penturu BBC.

Citește și: Un mare scandal stă să BUBUIE în PNL: favorit de pe lista cu miniștri din cabinetul Orban, denunțat la DNA

Povestea celor doi fani a devenit virtuală pe reţelele de socializare, iar clubul local KAA Gent a încercat să dea de Rob şi Lee pentru a-i invita la meciul de joi, din Liga Europa, cu Wolfsburg. Însă fanii ghinionişti se întorseseră în Anglia.

Dar clubul din Gent nu a renunţat la ideea sa şi a decis să-i invite la o altă partidă, cel mai probabil la cea cu Genk, din ianuarie, din campionat.

"Mă îndoiesc că o să primim cheia oraşului, dar vom reveni în calitate de celebrităţi", a acceptat Rob propunearea belgienilor.

Întrebat dacă va mai dori să vadă formaţia Liverpool în deplasare, în Europa, Rob a răspuns: "Bineînţeles. Dar vom pune pe altcineva să se ocupe planurile de călătorie, data viitoare."