SURPRIZĂ - Ionuț Negoiță vrea să îi ofere GRATIS Dinamo București lui Ion Țiriac: Să facă performanță

Finanțatorul Dinamo București, Ionuț Negoiță, a declarat sâmbătă, că ar dori să îi ofere, fără nicio sumă de bani, clubul omului de afaceri Ion Țiriac (80 de ani), cu condiția ca acesta să îi readucă pe ”câinii roșii” la performanțele care i-a consacrat, potrivit Mediafax.

Reacția finanțatorului de la Dinamo vine după ce Ion Țiriac i-a ironizat pe ”câinii roșii”, în timpul evenimentului dedicat Simonei Halep, după câștigarea turneului de la Wimbledon.

”Într-un joc de tenis, cum se spune pe englezeşte, într-un game, 30-0 sau 0-30 este cel mai important scor. Ca 2-0 la fotbal. Bine, încă n-a fost 30-0 la fotbal, dar aşa cum se duce Dinamo, poate iese. Îmi pare rău, Dinamo e echipa mea. Să ne întoarcem la tenis”, a glumit Ion Țiriac, aflat pe scenă lângă tânăra campioană la Wimbledon.

Ionuț Negoiță a spus că ar fi dispus să îi cedeze gratis clubul lui Țiriac, dacă acesta din urmă ar investi în el. ”Domnul Țiriac este un dinamovist pur sânge. Are o expertiză sportivă de necontestat, a organizat și organizează turnee la cel mai înalt nivel, are o avere considerabilă, prin urmare cred că este cea mai bună soluție pentru Dinamo. Și îmi exprim disponibilitatea fermă de a-i ceda gratuit pachetul majoritar de acțiuni la Dinamo. Cu o minimă condiție, anume aceea de a realiza investiții în club prin care să readucă Dinamo acolo unde îi este locul, să facă performanță. În condițiile in care îl cedez gratuit, cred că este o afacere extrem de bună pentru dânsul și sper sa accepte și să reușească sa readucă Dinamo acolo unde ii este locul”, a declarat Negoiță, pentru Gazeta Sporturilor.