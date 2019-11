Surpriza alianței UN OM - Județele în care Mircea Diaconu a obținut voturi, PNL nu a depășit media națională

Judetul Buzau a fost ultimul din coada clasamentului pentru PNL! In judetele in care Mircea Diaconu a obtinut voturi, PNL nu a depasit media nationala. Alianta UN OM a obtinut 14,03 % in Arges( judetul in care s-a nascut actorul), Buzau -13,42%, Botosani-12,46%, BRAILA-12,15%, Ialomiat -11,73%

Situatia e fara precedent la PNL Buzău, organizatia judeteana este practic ultima organizatie a PNL, exceptand Harghita si Covasna. Scorurile PNL in judetele in care Mircea Diaconu a luat voturi sunt: PNL Arges-30,19%, PNL Buzau-29,69, PNL BRAILA-33,24, PNL Botosani-31,08%, Ialomita-32,13%.