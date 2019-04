SURPRIZĂ Ce politician a fost numit de Jean-Claude Juncker 'unul dintre cei mai mari distrugători ai erei moderne'

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a numit pe fostul premier britanic, David Cameron, drept „unul dintre cei mai mari distrugători ai erei moderne” şi a afirmat despre el că a interzis Comisiei Europene să participe în campania privind referendumul Brexitului, scrie Politico.

Vorbind în faţa parlamentului regional din landul Saarland din Germania, Juncker a declarat: „Acum ştim ceea ce nu doreşte parlamentul britanic. Dar nu am putut afla ce îşi doreşte. Faţă de parlamentul britanic, sfinxul este o carte deschisă. Trebuie să facem sfinxul să vorbească. Ne-am săturat de tăcerea lungă”, scrie news.ro.

„Ni s-a interzis să ne implicăm în vreun fel în campania pentru referendum de către domnul Cameron, cel care este unul dintre cei mai mari distrugători ai erei moderne. Pentru că el a afirmat că Comisia este chiar mai nepopulară în Marea Britanie decât în alte state membre UE”, a precizat Juncker.

„Dacă am fi putut participa în această campanie am fi pus multe întrebări - şi am fi oferit şi răspunsuri – care au fost puse abia acum”, a adăugat el.

