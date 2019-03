Surpriză de PROPORȚII - Pensii majorate înainte de Paşte. Mărirea se va acorda retroactiv, din octombrie

Vești bune pentru românii care au lucrat în grupele I şi a II-a de muncă. Primele pensii recalculate vor fi plătite până înainte de Paşte, spun surse din ministerul Muncii, citate de România TV. Zilele acestea se termină tipărirea primelor taloane de pensie după recalculări, iar plățile se fac în luna aprilie.

Reprezentanţii de la Casa Naţionala de Pensii au trimis deja deciziile de recalculare pentru cei care au lucrat în grupele I şi II de muncă. Persoanele care au primit deja deciziile vor primi în luna aprilie pensia majorată.

Cei care vor primi primele decizii de recalculare sunt persoanele mai în vârstă, care au dosarele cele mai vechi, dar şi cei care ies acum la pensie, astfel încât să încaseze din prima pensia direct recalculată.

"O parte dintre aceste decizii se vor pune în plată pe plățile curtente. În luna aprilie, își vor putea primi plățile majorate cât mai multe persoane care fac obiectul legii. Sunt persoane care nu au pensii foarte mari. Orice sumă în plus este cu atât mai binevenită. (...) Pensionarii care s-au înscris cel mai devreme vor beneficia primii. Cu ei se va începe recalcularea.", a explicat Doina Pârcălabu la România TV.

Majorările sunt semnificative. În grupa I de muncă, o pensie care în prezent este de aproximativ 2.000 de lei va ajunge până la aproximativ 4.000 de lei.

În grupa II de muncă, o pensie de 2.000 de lei va ajunge peste 3.000 de lei.

Începând cu luna aprilie se vor bucura de creşterea pensiei cei care au primit deja sdau vor primi noile decizii.

După recalculare, în grupa I de muncă, o pensie care astăzi este 2000 de lei va ajunge până la aproximativ 4000 lei.

În grupa II de muncă, o pensie de 2000 de lei va ajunge la peste 3000 lei. Surse din Ministerul Muncii susţin că nu toţi cei care au lucrat în grupele I şi II de muncă vor primi pensiile majorate. Este vorba despre cei care nu au stagiul complet de cotizare şi care după recalculare ar trebui să încaseze o pensie mai mică.

Ministrul Muncii anunţă noi modificări la pensii după adoptarea bugetului pe 2019. "Se asteapta recalcularea celor cateva milioane de pensii, dupa ce legea va fi adoptată. Pe de cealalta parte, sunt recalcularile pe grupele de munca, acum, in acest moment au intrat deja dosarele in recalculare, ma refer la grupele de munca...

In acest moment am implementat softul 100%. Am facut si o parte din simulari. Am trecut la ultima etapa a simularilor pe toata tara, am avut judete pilot, am extins la national. Cat de curand trecem in oficial. Asigur pensionarii ca in cateva saptamani vom incepe sa emitem decizii. Sper, la final de martie pentru a nu crea asteptari foarte mari.

Mai bine sa fie mai devreme decat sa spunem un termen pe care sa nu il putem respecta, dar clar sunt multumit, softul este implementat si activitatea continua", a spus Marius Budăi în exclusivitate la România TV.