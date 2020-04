Surpriză de proporții din PMP: atac virulent la adresa diasporei, lansat de un senator al partidului

Senatorul Cătălin Lucian Iliescu (PMP) are un mesaj tăios la adresa românilor care s-au întors din străinătate odată cu izbucnirea pandemiei COVID-19. El mentionează că parerea lui nu implica partidului. Este un atac fara precedent la adresa diasporei din partea unui parlamentar PMP in conditiile in care la ultimele scrutinuri electorale, Diaspora a fost unul din fiefurile PMP.

„De o luna ma tot intreb de ce am luat masuri asa greu si tarziu. In fapt toate statele au parut a fi nepregatite. Nu am securizat granitele, nu am carantinat romanii trimisi acasa din europa, nu am inchis la timp scolile si universitatile,nu am dotat spitalele cu echipamente de protectie, etc. Zici ca am asteptat sa se intample ceva ce se cunostea din decembrie-19. Puteam evita panica si frica de azi de la inceputul lunii februarie. Foloseam 100000 teste rapide pentru cei veniti. Foloseam termosisteme. Nu am facut-o! De ce? Probabil nu le aveam, ca nu ne-am pregatit sau le aveam si asta e o alta discutie. Vedem cauza pentru care sufera o tara intreaga si economia este knock-out. In plus, statul roman are informatia cate echipamente medicale si de protectie importate sunt in tara la ,unii’ privati care asteapta sa le supraevalueze?

Azi, ,platitorii de taxe si impozite’ sunt primii serviti de spitale si asistenta sociala. Daca nu ei, familiile lor pe care le-au imblonavit. Si odata cu ele o tara intreaga. Daca va cheama Merkel la munca, sper sa o faceti pe contracte de munca. Vrei sa pleci la munca in afara. Foarte bine. O faci cu certificat de la primarie unde arati clar cat stai si ce contract de munca ai. Vrei sa pleci teleleu, declari perioada si iti platesti taxele la salariul minim. Asta insemna ordine intr-o tara. Romania nu e obligata sa suporte povara asta pentru niste aventurieri. Au zis mersi ca au scapat de unii dintre voi. Ce roman serios, stabilit in afara tarii, venea acasa in perioada asta, stiind ca sistemul medical de aici este praf. Nimeni. Si-au vazut de treaba si au respectat regulile acolo unde au hotarat sa-si traiasca viata. Merita tot respectul. V-ati intors doar voi astia care nu ati stiut in viata voastra ce insemna ca muncesti pe acte. Si, normal nu puteati sa mergeti nici la magazin ca va trebuia hartie de la angajator. Care angajator? Pauza. In tara, firmele, cetatenii isi platesc si ultimul leu la stat ca altfel primesc popriri peste popriri de la ANAF iar unii dintre voi, v-ati lafait in smecherie la granita, ati dat chefuri acasa, nu ati respectat carantina. V-ati batut joc de noi. Azi faceti poteca la cantine pentru mancare si la primarii pentru ajutorul social. In fapt nu aveti nici o vina, noi suntem vinovati ca nu s-a gasit nimeni pana acum sa va spuna adevarul si nici sa propuna o lege, de dragul pierderii voturilor. Va spun eu asta, cu tot riscul. Ori munciti in tara, pe salariile astea de ,2 lei’ cum va place sa spuneti, ori plecati la munca in afara cu acte. Asa nu mai merge. In cazul in care nu doriti sa declarati unde munciti in strainatate sau nu doriti sa achitati contributii pe salariul minim pe economie, puteti opta pentru a plati costul tratamentului la externarea din spital. Acest set de masuri nu este nou, principiul echitatii fiscale fiind dezvoltat in 1776 de economistul Adam Smith, dar in Romania, cum se cauta doar masurile benefice campaniei electorale putem sa urmarim macelul economic si azi in special, dezastrul din sistemului de sanatate. Cam asa trebuie sa sune legea in viitor pentru voi, ,platitorii de taxe si impozite, savantii Romaniei’”, a scris senatorul pe Facebook.

„Acest material este parerea mea personala si nu implica PMP”, a mentionat senatorul PMP.

El a mai scris:

`Privesc stirile din afara si ma gandesc ce naiba se petrece. In Italia 75% din cei 150000 infestati sunt asimptomatici, fara vreun indiciu ca ar avea ceva. Cum scapam noi de virusul asta cu 35000 teste facute pana acum? Totul este blocat. In Suedia se traieste normal si singurele masuri sunt autoprotejarea. La spital ajung doar cazurile grave. Sunt 300 morti la o populatie de 10 milioane. Nu spun ca asta este exemplul perfect dar solutie este imunizarea in masa. Rata de mortalitate este de sub 0.02%. Azi, ai impresia ca orice persona decedata este de coronavirus, fapt ce nu este real. Se moare si natural. Autoritatile au obligatia sa ofere data clare, transparenta totala. Altfel, panica predomina. Si, cand mai auzi ca prefectii au ordin sa taca, innebunesti. Hai sa fim destepti ca altfel ne vom incaiera pe strazi din lipsa de bani pentru mancare.

Acum, l-am inteles pe dl. presedinte Iohanis, de ce nu a inflamat populatia din timp, de acum doua luni. Stia ce urmeaza, a cantarit. Stia ca singura solutie este imunizarea populatiei in urma careia in organism ca dupa orice virus ramane antigenul. Doar ca dureaza iar rabdarea se va risipi cat de curand cand frigiderul va fi gol.

Ce nu inteleg si nu vad, care a fost si care este planul guvernului? In trei saptamani s-a blocat jumatate din tara. Peste o luna, blocam tot.

Usor, usor, trebuie sa incepem munca, protejati. Agricultura este de baza. Amenajarea urgenta a centrelor de colectare pentru producatori de unde magazinele sa se aprovizioneze, tichete de catering masa calda pentru oamenii fara venituri ca alternativa pentru domeniul horeca grav afectat, culoare verzi si vignete pentru transportatori.

Program guvernamental pentru protectia oamenilor ramasi la munca cu masti, manusi, dezinfectanti si teste rapide. Programe pentru sprijinirea IMM-urilor. Da. Cu bani de la stat. Pot fi si nerambusabili sau recuperati in timp, fara dobanda. Ceva trebuie facut. Programe pentru sprijinirea familiilor tinere sa se mute in rural. Sa faca agricultura, fie ea si de subzistenta. Ce facem cu milionul de someri? Nemaivorbind de ,savantii’ intorsi si plin de joc si voie buna. Cand li se vor termina banii se apuca de ce stiu ei cel mai bine. Sa vedeti fratilor infractionalitate. Este pregatita politia si jandarmeria?

Legea cu privire la inghetarea ratelor este o minciuna. Pana se promulga, peste doua luni dupa ce va fi respinsa odata de presedinte si CCR va da verdictul, trece criza. In plus bancile vor selecta firmele si cetatenii carora le va acorda aceasta facilitate. Nu vor, nu o fac, ca nu ai cum sa obligi o banca care isi plateste taxele la zi sa piarda bani ca as vrei tu. In plus, subrezirea sistemului bancar atrage dezastrul in economie.

Scolile si universitatile trebuie sa ramana inchise. In fiecare familie, o persoana trebuie sa stea acasa cu copiii, fiind platita. Avem lege in sensul asta, 75% din salariu.

Restul populatiei active, usor usor trebuie sa reinceapa munca sub protectie maxima. Iesirea din izolare insemna viata. Multi se gandesc ce facem astazi dar cati se gandesc ce facem maine? Guvernul Orban trebuie sa inceapa sa dezvolte solutii clare in domenii care genereaza plus valoare, acum. Mediul privat este cheia. Clepsidra este intoarsa invers”, a scris senatorul pe Facebook.

