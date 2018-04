Surpriză de PROPORŢII pentru Elena Udrea: Cine i s-a alăturat în Costa Rica, chiar înainte de Paşte / FOTO

Surpriză de proporţii pentru Elena Udrea! Iubitul ei, Adrian Alexandrov, a plecat în Costa Rica, pentru a petrece Paştele alături de fostul ministru.

Citeşte şi: OFICIAL - CSM RECUNOAŞTE încheierea unui protocol cu SRI: 'Documentul a fost DENUNŢAT în martie 2017, prin acordul părţilor'

Bărbatul a postat, drept dovadă, şi o fotografie pe Facebook.

sursa foto: captură Facebook

Citeşte şi: ALERTĂ - Inspecţia Judiciară, noi precizări ŞOC în scandalul protocoalelor: 'Documentul este clasificat, deşi nu îşi mai produce efectele'

Udrea se află de câteva luni peste Ocean, de unde nu se va întoarce curând din cauza problemelor cu sarcina. De altfel, chiar fostul ministru a dat indicii cu privire la întoarcerea sa în ţară. Întrebată dacă are de gând să revină în România, în condițiile în care sentința îi va fi nefavorabilă, Elena Udrea l-a citat pe Petre Țuțea și a precizat că nu dorește să ajungă în situația fostului mare filosof și politician.

„Eu știu că pentru foarte mulți nu contează dacă eu sunt sau nu vinovată în dosarul acesta. Contează doar să ajungla pușcărie. Eu nu aș vrea să ajung să îl citez pe Țuțea, care spunea: cât de prost că am fost să sufăr 13 ani în pușcărie pentru un popor de idioți.

N-aș vrea să cred că pentru niște oameni care, doar că sunt plini de frustrări și că nu au reușit în viață, eu să ajung să fac pușcărie nevinovată să fiu. Am fost unul dintre cei mai buni miniștri pe care i-a avut această țară. Nimeni nu ar fi putut să facă Gala Bute. Eu nu vreau să le fac pe plac judecătorilor. Eu nu am de gând să spun că nu știam de Gala Bute doar ca să mă apăr în fața unei instanțe croite să mă execute. Nu! Eu am fost un ministru bun, care s-a implicat. Am făcut lucruri pe care mi le asum. Unde am încălcat legea? Că a boxat Bute în România?”, a spus Udrea, arată EVZ.

Citeşte şi: Gafă de PROPORŢII în instituţia 'patronată' de Carmen Dan: Ministerul de Interne sărbătoreşte de Paşte...Crăciunul

Reamintim faptul că Elena Udrea a avut şi unele probleme cu sarcina, fostul politician recomandându-i odihnă totală, după ce aceasta a pierdut unul dintre gemeni.

"Pe cât de mare mi-a fost bucuria când am aflat că a rămas Elena însărcinată și voi avea gemeni, pe atât de mare mi-a fost tristețea când am aflat că unul din ei s-a pierdut și că Elena a avut probleme cu sarcina. Sunt o persoană căreia îi plac copii foarte mult, sper și îmi doresc ca Elena sa aibă o sarcină ușoară și să ne bucurăm de copilul care se va naște sănătos în noiembrie", a declarat Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea, pentru Cancan.