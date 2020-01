SURPRIZĂ la Conferinţa de alegeri a PSD Olt: Sorin Grindeanu, la prezidiu. Paul Stănescu se retrage (VIDEO)

Fostul premier social-democrat Sorin Grindeanu participă, joi, la Conferinţa de alegeri a PSD Olt, fiind prezent în prezidiu alături de Marcel Ciolacu şi Paul Stănescu. Stănescu a anunţat că nu mai candidează, singurul candidat pentru funcţia de preşedinte fiind Marius Oprescu.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, şi secretarul general interimar al PSD, Paul Stănescu, participă, joi, la Conferinţa de alegeri a Organizaţiei Judeţene PSD Olt.

În prezidiu, alături de cei doi, se află fostul premier Sorin Grindeanu. Deocamdată, acesta nu s-a adresa participanţilor la conferinţă.

"Aşa cum ştiţi, nu mai candidez, dar vreau să vă spun că a fost o mare onoare să fiu preşedintele vostru. Sunt aproape 10 ani de zile, am încercat să vă respect atât cât am putut eu, cu toată forţa mea să vă respect şi sunt bucuros că la final de mandate am simţiat acelaşi respect din partea dumneavoastră, a tuturor, fără excepţie pot să spun (...) Să vedem ce alegem astăzi, să ne bucurăm în continuare şi sper ca ceea ce alegem astăzi să fie mai bun decât ce am avut înainte", a afirmat Paul Stănescu, în deschiderea lucrărilor.

Singurul candidat pentru funcţia de preşedinte este Marius Oprescu.

Evenimentul are loc la Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Olt.