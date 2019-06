SURSE - Surpriză la consultările lui Klaus Iohannis cu PSD și ALDE

PSD și ALDE au mers la Cotroceni pregătite să-i ofere președintelui Klaus Iohannis un mesaj ferm privind dorința de a rămâne la guvernare în continuare, plus un refuz ferm al premierului de a demisiona, însă șeful statului nu a ridicat subiectul, au relatat surse participante la discuții pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

„Nu a facut nici macar o aluzie Președintele. Absolut deloc. Nu am discutat nimic care tine de structura Parlamentului si de motiunea de cenzura”. au relatat surse din ALDE pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Potrivit surselor citate, discuția a durat circa 15 minute și s-a axat pe tema justiției.

Sursele citate spun că poziția comună PSD-ALDE a fost să i se transmită șefului statului că un Guvern nu se schimbă prin alegeri europarlamentare, ci prin alegeri parlamentare la termen, sau prin moțiune de cenzură.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al PSD, Mihai Fifor, a declarat miercuri, după consultări, că șeful statului nu a discutat nici cu PSD despre schimbarea Guvernului.

„Nu, nici vorba de asa ceva. Nu discutam de renuntarea la guvernare in urma unor alegeri europarlamentare. Noi am mers cu un mesaj cat se poate de clar, ca ne dorim un dialog normal și aratam deschidere in perioada urmatoare”, a spus acesta la Antena 3.

