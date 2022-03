Surpriză pentru fanii 'The Walking Dead': Va fi lansat un nou serial derivat, 'Isle of the Dead'

Universul "The Walking Dead" va continua cu un nou serial derivat (spin-off), care va fi lansat în 2023 sub titlul "Isle of the Dead", a informat luni compania de distribuţie AMC Networks, citată de EFE.

Noul serial va avea şase episoade, bazate pe drama post-apocaliptică desfăşurată în Manhattan (New York), şi se va axa asupra personajelor Negan (Jefrey Dean Morgan) şi Maggie (Lauren Cohan) din serialul principal, potrivit Agerpres.

Încă nu a fost stabilită data exactă a lansării şi nici nu s-a precizat dacă noul serial va avea mai mult de un sezon.

Scenariul şi producţia la "Isle of the Dead" va fi semnată de Eli Jorne, care a scris mai multe episoade din popularul serial "The Walking Dead".

"The Walking Dead" se va încheia anul acesta cu difuzarea ultimelor episoade al sezonului 11, însă creatorii acestei francize sunt tentaţi să extindă universul zombi cu un nou spin-off, "Isle of the Dead", după o altă producţie derivată ,"Tales of the Walking Dead", care va fi lansată anul acesta.

De la lansarea serialului original în 2010, creatorii au recurs de două ori la formatul "spin-off" cu miniseriile "Fear of the Walking Dead" (2015) şi "The Walking Dead: World Beyond" (2020).

În paralel, este deja în producţie o altă miniserie axată asupra personajelor Daryl şi Carol şi a fost, de asemenea, anunţat un film inspirat din universul "The Walking Dead", în care Andrew Lincoln va reinterpreta personajul Rick Grimes.